रणवीर सिंह के डॉन 3 से बाहर होने के बाद ऋतिक रोशन संग हो रही बात? जानें
डॉन 3 में रणवीर सिंह ली़ड रोल निभाने वाले थे. लेकिन रणवीर अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने फिल्म छोड़ दी है. अब ऋतिक रोशन को लेकर खबरें चर्चा में हैं.
एक्टर रणवीर सिंह के फिल्म डॉन 3 छोड़ने के बाद से ये चर्चा है कि फिल्म में अब लीड रोल कौन निभाएगा. एक्टर ऋतिक रोशन के फिल्में एंट्री को लेकर खबरें आई थीं.
ऋतिक रोशन बनेंगे नए डॉन?
हालांकि, इंडिया टुडे ने सोर्स के हवाले से लिखा कि ऋतिक रोशन की डॉन 3 के लिए कभी भी बातचीत नहीं हुई. ऋतिक रोशन ने कभी भी टीम के साथ मीटिंग भी नहीं की. रणवीर के फिल्म छोड़ने के बाद मेकर्स वापस से सारी तैयारी में हैं. फिलहाल किसी एक्टर से कनेक्ट करने से पहले स्क्रिप्ट पर दोबारा काम हो रहा है.
सोर्स ने बताया, 'फिलहाल सभी फेस्टिव मूड में हैं. अब अगले साल से चीजें शुरू होंगी. स्क्रिप्ट नए हीरो को सूट करे उस हिसाब से तैयार की जा रही है. टीम नया डॉन सर्च करगी. वहीं ऋतिक रोशन इसके लिए अच्छी च्वॉइस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए सारी खबरें झूठी हैं.'
रणवीर सिंह अब इस फिल्म में आएंगे नजर
रणवीर सिंह की बात करें तो वो फिल्म धुरंधर की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं. अब वो अपकमिंग फिल्म Pralay में नजर आएंगे. रणवीर ने इस फिल्म की तैयारी भी शुरू कर दी है. इसके अलावा धुरंधर 2 के लिए भी वो कुछ सीन और भी शूट करेंगे. डायरेक्टर आदित्य धर ने फिल्म में लास्ट मिनट एडिशन करने हैं. धुरंधर का सेकंड पार्ट पहले पार्ट से भी बड़ा होने वाला है. फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी. धुरंधर 2 कई भाषाओं में रिलीज होगी.
धुरंधर ने कमाए 1100 करोड़
बता दें कि रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर थिएटर में लगी है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ की कमाई कर ली है. इस फिल्म को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे स्टार्स ने अहम रोल निभाया है. फिल्म में सारा अर्जुन फीमेल लीड रोल में हैं.
