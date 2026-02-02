सनी देओल की साल 2023 में ‘गदर 2’ ब्लॉक बस्टर रही थी. वहीं अब साल 2026 में आई एक्टर की ‘बॉर्डर 2’ भी सुपर सक्सेस एंजॉय कर ही है. वहीं इन दोनों फिल्मों की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद अब सनी देओल की अपकमिंग फिल्म ‘लाहौर 1947’ से भी उम्मीदें बढ़ गई हैं. वहीं ट्रेड एक्सपर्ट्स ने तो पहले से ही भविष्यवाणी कर दी है कि सनी की आने वाली फिल्म ‘लाहौर 1947’ एस ऐसी फिल्म साबित होगी जो बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी.

राजकुमार संतोषी और सनी देओल की होगी हैट्रिक

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने कहा है, “सनी देओल और राजकुमार संतोषी काफी समय बाद साथ आ रहे हैं. इससे काफी ध्यान और लोगों की नज़रें इस पर जाएंगी. राजकुमार संतोषी ने मुझे बहुत पहले बताया था कि यह उनका पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है और वह इसे लंबे समय से बनाना चाहते थे. जब कोई इंसान किसी प्रोजेक्ट को लेकर इतना एक्साइटेड होता है, तो वह स्क्रीन पर दिखता है. इसके अलावा, आमिर खान के प्रोड्यूसर होने और राजकुमार संतोषी के क्रिएटिव इनपुट से यह और भी शानदार होगा.” उनके 100% ट्रैक रिकॉर्ड की तारीफ करते हुए, तरण आदर्श ने कहा, “यह उनके लिए हैट्रिक रही है. मुझे उम्मीद है कि इस बार भी वे दोनों चौका मारेंगे!”

लोगों को लाहौर 1947 का बेसब्री से इंतजार

रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पूर्णिया में रूपबानी सिनेमा के मालिक विशेक चौहान ने कहा, “लोग लाहौर 1947 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि यह राजकुमार संतोषी और सनी देओल का कोलैबोरेशन है. वे कभी गलत नहीं हुए. दामिनी (1993) में सनी का सिर्फ़ 45 मिनट का रोल था और फिर भी उन्हें नेशनल अवॉर्ड मिला. इसलिए, सनी देओल की एक्टिंग को सही तरह से इस्तेमाल करने और उन्हें वैसे डायलॉग और एलिवेशन देने के लिए संतोषी से बेहतर कोई नहीं है.”

लाहौर 1947 से उम्मीदें बहुत ज्यादा

वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन ने कहा, “राजकुमार संतोषी हमारी इंडस्ट्री के सबसे अच्छे कमर्शियल फिल्ममेकर्स में से एक हैं. उन्होंने इसे बनाने से पहले ज़रूर सोच-समझकर फैसला लिया होगा. साथ ही, अगर इसमें दम नहीं होता तो आमिर खान भी इसे सपोर्ट नहीं करते. इसके अलावा, सनी देओल को मनाना भी मुश्किल है. इसलिए, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं.”

लाहौर 1947 को मिलेगी जबरदस्त ओपनिंग!

रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर राज बंसल ने कहा, “इसे ज़बरदस्त ओपनिंग मिलेगी. अगर यह कमर्शियली सफल होती है, तो आप सनी देओल को एक अलग लेवल पर देखेंगे. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कोई आम एक्शन मसाला फिल्म नहीं है. अब तक यह माना जाता है कि सनी की फिल्में तभी चलती हैं जब वह चिल्लाते हैं और गुस्सा करते हैं. लाहौर 1947 उस ज़ोन में नहीं है. इसलिए, इसकी सफलता सनी को बहुत बड़ा बूस्ट देगी.”

लाहौर 1947 के बारे में

बता दें कि ‘लाहौर 1947’ पॉपुलर ड्रामा 'जिस लाहौर नई देख्या' पर बेस्ड है और इसमें सनी देओल अपने घायल (1990), दामिनी (1993) और घातक (1996) के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ कमबैक कर रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि इसे आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है, जो फिल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो में भी नज़र आएंगे. वहीं फिल्म के बाकी के कलाकारों में प्रीति ज़िंटा, शबाना आज़मी और अली फज़ल शामिल हैं.