हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडGrammy Winners 2026: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें ग्रैमी अवॉर्ड्स विनर्स की कंप्लीट लिस्ट

Grammy Winners 2026: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें ग्रैमी अवॉर्ड्स विनर्स की कंप्लीट लिस्ट

Grammy Winners Awards 2026 List: 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स 1 फरवरी को लॉस एंजिल्स में आयोजित किए गए. जिसमें म्यूजिकल सुपरस्टार केंड्रिक लैमर और लेडी गागा ने बड़ी जीत हासिल की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 02 Feb 2026 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

ग्रैमी अवॉर्ड्स, इंटरनेशनल म्यूज़िक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट है. 68वें एनुअल ग्रैमी अवॉर्ड्स (Grammy Awards) रविवार, 1 फरवरी को लॉस एंजिल्स में हुए, जिसमें केंड्रिक लैमर, लेडी गागा, बैड बनी सहित कई सेलेब्स ने अवॉर्ड अपने नाम किए हैं.चलिए यहां विनर्स की पूरी लिस्ट जानते हैं.

68वें एनुअल ग्रैमी अवॉर्ड्स में सबरीना कारपेंटर और फैरेल विलियम्स से लेकर एलेक्स वॉरेन और लोला यंग तक, कई कलाकारों ने परफॉर्म किया और स्टेज पर आग लगा दी. इस साल, सेरेमनी को ट्रेवर नोआ ने होस्ट किया था, जो लगातार छठे साल वापस आए हैं. इस साल ग्रैमी अवॉर्ड घर ले जाने वाले ये सेलेब्स हैं.

ग्रैमी 2026 विनर्स की पूरी लिस्ट (Grammy Winners 2026 List)

  • सॉन्ग ऑफ़ द ईयर-वाइल्डफ़्लावर (बिली इलिश)
  • बेस्ट न्यू आर्टिस्ट: ओलिविया डीन
  • रिकॉर्ड ऑफ द ईयर-“लूथर,” केंड्रिक लैमर और SZA

पॉप और डांस

  • बेस्ट पॉप वोकल एल्बम: मेहेम, लेडी गागा
  • बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस: मेसी, लोला यंग
  • बेस्ट डांस-पॉप रिकॉर्डिंग: लेडी गागा – एब्रैकैडाब्रा
  • बेस्ट पॉप डुओ/ग्रुप परफॉर्मेंस: सिंथिया एरिवो और एरियाना ग्रांडे – डिफाइंग ग्रेविटी
  • बेस्ट डांस/इलेक्ट्रॉनिक एल्बम: FKA ट्विग्स – यूसेक्सुआ
  • बेस्ट डांस/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग: टेम इम्पाला – एंड ऑफ़ समर
  • बेस्ट ट्रेडिशनल पॉप वोकल एल्बम: लॉफे – ए मैटर ऑफ़ टाइम
  • बेस्ट रीमिक्स रिकॉर्डिंग: एब्रैकैडाब्रा (गेसेफेलस्टीन रीमिक्स)

रॉक और मेटल

  • बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस: यंगब्लड – चेंजेस (लाइव फ्रॉम विला पार्क, बैक टू द बिगिनिंग)
  • बेस्ट रॉक एल्बम: टर्नस्टाइल – नेवर इनफ
  • बेस्ट रॉक सॉन्ग: नाइन इंच नेल्स- ऐज़ अलाइव ऐज़ यू नीड मी टू बी
  • बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूज़िक परफॉर्मेंस: द क्योर – अलोन
  • बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूज़िक एल्बम: द क्योर- सॉन्ग्स ऑफ़ ए लॉस्ट वर्ल्ड
  • बेस्ट मेटल परफॉर्मेंस: टर्नस्टाइल बर्ड्स

रैप

  • बेस्ट रैप एल्बम: केंड्रिक लैमर – GNX
  • बेस्ट रैप परफॉर्मेंस- क्लिप्स: चेन्स एंड व्हिप्स (फीट केंड्रिक लैमर और फैरेल विलियम्स)
  • बेस्ट मेलोडिक रैप परफॉर्मेंस: केंड्रिक लैमर SZA के साथ- लूथर
  • बेस्ट रैप सॉन्ग: केंड्रिक लैमर फीट लेफ्टी गनप्ले – TV ऑफ

कंट्री

  • बेस्ट कंट्री सोलो परफॉर्मेंस: क्रिस स्टेपलटन – बैड एज़ आई यूज़्ड टू बी
  • बेस्ट कंट्री डुओ/ग्रुप परफॉर्मेंस: शबूज़ी और जेली रोल-आमेन
  • बेस्ट कंट्री सॉन्ग: टायलर चाइल्डर्स- बाइटिन' लिस्ट
  • बेस्ट कंटेम्पररी कंट्री एल्बम: ब्यूटीफुली ब्रोकन (जेली रोल)
  • बेस्ट ट्रेडिशनल कंट्री एल्बम: ज़ैक टॉप – ऐन्ट इन इट फॉर माई हेल्थ
  • बेस्ट अमेरिकन रूट्स परफॉर्मेंस: ब्यूटीफुल स्ट्रेंजर्स (मैविस स्टेपल्स)
  • बेस्ट अमेरिकन परफॉर्मेंस: गॉडस्पीड (मैविस स्टेपल्स)
  • बेस्ट अमेरिकन रूट्स सॉन्ग: एंशिएंट लाइट (आई एम विद हर)
  • बेस्ट अमेरिकन एल्बम: बिग मनी (जॉन बैटिस्ट)
  • बेस्ट ब्लूग्रास एल्बम: हाईवे प्रेयर्स (बिली स्ट्रिंग्स)
  • बेस्ट ट्रेडिशनल ब्लूज़ एल्बम: ऐन्ट डन विद द ब्लूज़ (बडी गाय)
  • बेस्ट कंटेम्पररी ब्लूज़ एल्बम: प्रीचर किड्स (रॉबर्ट रैंडोल्फ)
  • बेस्ट रीजनल रूट्स म्यूज़िक एल्बम: ए ट्रिब्यूट टू द किंग ऑफ़ ज़ायडेको
  • R&B और Afrobeats
  • बेस्ट R&B एल्बम: लियोन थॉमस – मट
  • बेस्ट R&B परफॉर्मेंस: केहलानी – फोल्डेड
  • बेस्ट ट्रेडिशनल R&B परफॉर्मेंस:
  • बेस्ट R&B गाना: केहलानी – फोल्डेड
  • बेस्ट अफ्रीकन म्यूज़िक परफॉर्मेंस: टायला – PUSH 2 START

प्रोडक्शन और सॉन्गराइटिंग

  • प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर, नॉन-क्लासिकल: क्रिकेट (लेडी गागा, रोज़, जेड)
  • सॉन्गराइटर ऑफ द ईयर: एमी एलन
  • बेस्ट इंजीनियर एल्बम, नॉन-क्लासिकल: ऑल थिंग्स लाइट (कैम)
  • बेस्ट इंजीनियर एल्बम, क्लासिकल: सेरोन: डोंट लुक डाउन
  • बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम: इमर्स्ड (जस्टिन ग्रे)
  • बेस्ट इंस्ट्रुमेंटल कंपोज़िशन: फर्स्ट स्नो (नॉर्डक्राफ्ट बिग बैंड, रेमी ले बोउफ और डेनियल वर्ट्ज़)
  • बेस्ट अरेंजमेंट, इंस्ट्रुमेंटल या ए कैपेला: सुपर मारियो प्रेज़ ब्रेक (द 8-बिट बिग ब्रांड)
  • बेस्ट अरेंजमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स और वोकल्स: बिग फिश (नेट स्मिथ फीट. साजे)

फिल्म और टीवी

  • बेस्ट कॉमेडी एल्बम: नेट बार्गाट्ज़े – योर फ्रेंड, नेट बार्गाट्ज़े
  • विज़ुअल मीडिया के लिए बेस्ट कंपाइलेशन साउंडट्रैक: सिनर्स
  • विज़ुअल मीडिया के लिए बेस्ट स्कोर साउंडट्रैक: लुडविग गोरान्सन- सिनर्स
  • वीडियो गेम्स और अन्य इंटरैक्टिव मीडिया के लिए बेस्ट स्कोर साउंडट्रैक: ऑस्टिन विंटोरी- स्वॉर्ड ऑफ़ द सी
  • विज़ुअल मीडिया के लिए लिखा गया बेस्ट गाना: Huntr/x-गोल्डन (K-pop डेमन हंटर्स से)
  • बेस्ट ऑडियोबुक नरेशन: दलाई लामा- मेडिटेशन्स: द रिफ्लेक्शन्स ऑफ़ हिज़ होलीनेस द दलाई लामा
  • बेस्ट म्यूज़िक वीडियो: Huntr/x – गोल्डन (KPop: डेमन हंटर्स से)
  • बेस्ट म्यूज़िक फिल्म: जॉन विलियम्स- म्यूज़िक बाय जॉन विलियम्स
  • बेस्ट चिल्ड्रन्स म्यूज़िक एल्बम: हार्मनी (FYUTCH और ऑरा V)

जैज़ और क्लासिकल

  • बेस्ट जैज़ वोकल एल्बम: समारा जॉय-पोट्रेट
  • बेस्ट जैज़ इंस्ट्रुमेंटल एल्बम: सुलिवन फोर्टनर फीट पीटर वाशिंगटन और मार्कस गिलमोर-सदर्न नाइट्स
  • बेस्ट अल्टरनेटिव जैज़ एल्बम: नेट स्मिथ- लाइव एक्शन
  • बेस्ट जैज़ परफॉर्मेंस: चिक कोरिया, क्रिश्चियन मैकब्राइड और ब्रायन ब्लेड – विंडोज (लाइव)
  • बेस्ट लार्ज जैज़ एन्सेम्बल एल्बम: विदाउट फर्दर एडो, वॉल 1 (क्रिश्चियन मैकब्राइड बिग बैंड)
  • बेस्ट म्यूजिकल थिएटर एल्बम: बुएना विस्टा सोशल क्लब
  • बेस्ट ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस: एंड्रीस नेल्सन, कंडक्टर (बोस्टन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा) – मेसिएन: तुरंगालिला-सिम्फनी
  • बेस्ट ओपेरा रिकॉर्डिंग: हेगी: इंटेलिजेंस-क्वामे रयान, कंडक्टर (गस्टन ग्रैंड ओपेरा, जीन शीर)
  • बेस्ट क्लासिकल इंस्ट्रुमेंटल सोलो: शोस्ताकोविच: द सेलो कॉन्सर्टोस (बोस्टन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा)
  • बेस्ट क्लासिकल सोलो वोकल एल्बम: टेलेमैन: आयो-ओपेरा एरियस फॉर सोप्रानो (बोस्टन अर्ली म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्केस्ट्रा)
  • बेस्ट क्लासिकल कम्पेन्डियम: ऑर्टिज़: यांगा (गुस्तावो डुडामेल, कंडक्टर; दिमित्री लिपाय, प्रोड्यूसर)
  • बेस्ट कंटेम्पररी क्लासिकल कम्पोजीशन: ऑर्टिज़: डज़ोनोट
  • बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस: बैड बनी – EoO
  • बेस्ट फोक एल्बम: आई एम विद हर - वाइल्ड एंड क्लियर एंड ब्लू
Published at : 02 Feb 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
Lady Gaga Grammy Awards 2026 Kendric Lamar Trevor Noah
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने औकात बताते हुए लिखा- 'पीछा छूटा, ICC को अब....'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने औकात बताते हुए लिखा- 'पीछा छूटा, ICC को अब....'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सरेंडर! कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले- यह बेशर्म लोग हैं...
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सरेंडर! कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले- यह बेशर्म लोग हैं...
विश्व
T20 Pakistan Vs India: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
स्पोर्ट्स
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने औकात बताते हुए लिखा- 'पीछा छूटा, ICC को अब....'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने औकात बताते हुए लिखा- 'पीछा छूटा, ICC को अब....'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सरेंडर! कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले- यह बेशर्म लोग हैं...
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सरेंडर! कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले- यह बेशर्म लोग हैं...
विश्व
T20 Pakistan Vs India: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
स्पोर्ट्स
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
बॉलीवुड
Grammy Awards 2026 Winners: बैड बनी, केंड्रिक लैमर, बिली इलिश को मिली बड़ी जीत, लेडी गागा ने भी मारी बाजी, चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 विनर्स: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
जनरल नॉलेज
कुवैत क्यों कहलाता है ब्लैक गोल्ड की धरती? जानिए तेल ने कैसे बदल दी एक पूरे देश की तकदीर
कुवैत क्यों कहलाता है ब्लैक गोल्ड की धरती? जानिए तेल ने कैसे बदल दी एक पूरे देश की तकदीर
Home Tips
फ्रिज के ऊपर गलती से भी न रखें ये चीजें, हो जाएगा बड़ा नुकसान
फ्रिज के ऊपर गलती से भी न रखें ये चीजें, हो जाएगा बड़ा नुकसान
ट्रेंडिंग
मेट्रो में लड़की को पसंद आ गया लड़का, इंस्टा आईडी मांगते हुए वीडियो वायरल 
मेट्रो में लड़की को पसंद आ गया लड़का, इंस्टा आईडी मांगते हुए वीडियो वायरल 
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget