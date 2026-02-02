Grammy Winners 2026: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें ग्रैमी अवॉर्ड्स विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
Grammy Winners Awards 2026 List: 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स 1 फरवरी को लॉस एंजिल्स में आयोजित किए गए. जिसमें म्यूजिकल सुपरस्टार केंड्रिक लैमर और लेडी गागा ने बड़ी जीत हासिल की.
ग्रैमी अवॉर्ड्स, इंटरनेशनल म्यूज़िक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट है. 68वें एनुअल ग्रैमी अवॉर्ड्स (Grammy Awards) रविवार, 1 फरवरी को लॉस एंजिल्स में हुए, जिसमें केंड्रिक लैमर, लेडी गागा, बैड बनी सहित कई सेलेब्स ने अवॉर्ड अपने नाम किए हैं.चलिए यहां विनर्स की पूरी लिस्ट जानते हैं.
68वें एनुअल ग्रैमी अवॉर्ड्स में सबरीना कारपेंटर और फैरेल विलियम्स से लेकर एलेक्स वॉरेन और लोला यंग तक, कई कलाकारों ने परफॉर्म किया और स्टेज पर आग लगा दी. इस साल, सेरेमनी को ट्रेवर नोआ ने होस्ट किया था, जो लगातार छठे साल वापस आए हैं. इस साल ग्रैमी अवॉर्ड घर ले जाने वाले ये सेलेब्स हैं.
ग्रैमी 2026 विनर्स की पूरी लिस्ट (Grammy Winners 2026 List)
- सॉन्ग ऑफ़ द ईयर-वाइल्डफ़्लावर (बिली इलिश)
- बेस्ट न्यू आर्टिस्ट: ओलिविया डीन
- रिकॉर्ड ऑफ द ईयर-“लूथर,” केंड्रिक लैमर और SZA
पॉप और डांस
- बेस्ट पॉप वोकल एल्बम: मेहेम, लेडी गागा
- बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस: मेसी, लोला यंग
- बेस्ट डांस-पॉप रिकॉर्डिंग: लेडी गागा – एब्रैकैडाब्रा
- बेस्ट पॉप डुओ/ग्रुप परफॉर्मेंस: सिंथिया एरिवो और एरियाना ग्रांडे – डिफाइंग ग्रेविटी
- बेस्ट डांस/इलेक्ट्रॉनिक एल्बम: FKA ट्विग्स – यूसेक्सुआ
- बेस्ट डांस/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग: टेम इम्पाला – एंड ऑफ़ समर
- बेस्ट ट्रेडिशनल पॉप वोकल एल्बम: लॉफे – ए मैटर ऑफ़ टाइम
- बेस्ट रीमिक्स रिकॉर्डिंग: एब्रैकैडाब्रा (गेसेफेलस्टीन रीमिक्स)
रॉक और मेटल
- बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस: यंगब्लड – चेंजेस (लाइव फ्रॉम विला पार्क, बैक टू द बिगिनिंग)
- बेस्ट रॉक एल्बम: टर्नस्टाइल – नेवर इनफ
- बेस्ट रॉक सॉन्ग: नाइन इंच नेल्स- ऐज़ अलाइव ऐज़ यू नीड मी टू बी
- बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूज़िक परफॉर्मेंस: द क्योर – अलोन
- बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूज़िक एल्बम: द क्योर- सॉन्ग्स ऑफ़ ए लॉस्ट वर्ल्ड
- बेस्ट मेटल परफॉर्मेंस: टर्नस्टाइल बर्ड्स
रैप
- बेस्ट रैप एल्बम: केंड्रिक लैमर – GNX
- बेस्ट रैप परफॉर्मेंस- क्लिप्स: चेन्स एंड व्हिप्स (फीट केंड्रिक लैमर और फैरेल विलियम्स)
- बेस्ट मेलोडिक रैप परफॉर्मेंस: केंड्रिक लैमर SZA के साथ- लूथर
- बेस्ट रैप सॉन्ग: केंड्रिक लैमर फीट लेफ्टी गनप्ले – TV ऑफ
कंट्री
- बेस्ट कंट्री सोलो परफॉर्मेंस: क्रिस स्टेपलटन – बैड एज़ आई यूज़्ड टू बी
- बेस्ट कंट्री डुओ/ग्रुप परफॉर्मेंस: शबूज़ी और जेली रोल-आमेन
- बेस्ट कंट्री सॉन्ग: टायलर चाइल्डर्स- बाइटिन' लिस्ट
- बेस्ट कंटेम्पररी कंट्री एल्बम: ब्यूटीफुली ब्रोकन (जेली रोल)
- बेस्ट ट्रेडिशनल कंट्री एल्बम: ज़ैक टॉप – ऐन्ट इन इट फॉर माई हेल्थ
- बेस्ट अमेरिकन रूट्स परफॉर्मेंस: ब्यूटीफुल स्ट्रेंजर्स (मैविस स्टेपल्स)
- बेस्ट अमेरिकन परफॉर्मेंस: गॉडस्पीड (मैविस स्टेपल्स)
- बेस्ट अमेरिकन रूट्स सॉन्ग: एंशिएंट लाइट (आई एम विद हर)
- बेस्ट अमेरिकन एल्बम: बिग मनी (जॉन बैटिस्ट)
- बेस्ट ब्लूग्रास एल्बम: हाईवे प्रेयर्स (बिली स्ट्रिंग्स)
- बेस्ट ट्रेडिशनल ब्लूज़ एल्बम: ऐन्ट डन विद द ब्लूज़ (बडी गाय)
- बेस्ट कंटेम्पररी ब्लूज़ एल्बम: प्रीचर किड्स (रॉबर्ट रैंडोल्फ)
- बेस्ट रीजनल रूट्स म्यूज़िक एल्बम: ए ट्रिब्यूट टू द किंग ऑफ़ ज़ायडेको
- R&B और Afrobeats
- बेस्ट R&B एल्बम: लियोन थॉमस – मट
- बेस्ट R&B परफॉर्मेंस: केहलानी – फोल्डेड
- बेस्ट ट्रेडिशनल R&B परफॉर्मेंस:
- बेस्ट R&B गाना: केहलानी – फोल्डेड
- बेस्ट अफ्रीकन म्यूज़िक परफॉर्मेंस: टायला – PUSH 2 START
प्रोडक्शन और सॉन्गराइटिंग
- प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर, नॉन-क्लासिकल: क्रिकेट (लेडी गागा, रोज़, जेड)
- सॉन्गराइटर ऑफ द ईयर: एमी एलन
- बेस्ट इंजीनियर एल्बम, नॉन-क्लासिकल: ऑल थिंग्स लाइट (कैम)
- बेस्ट इंजीनियर एल्बम, क्लासिकल: सेरोन: डोंट लुक डाउन
- बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम: इमर्स्ड (जस्टिन ग्रे)
- बेस्ट इंस्ट्रुमेंटल कंपोज़िशन: फर्स्ट स्नो (नॉर्डक्राफ्ट बिग बैंड, रेमी ले बोउफ और डेनियल वर्ट्ज़)
- बेस्ट अरेंजमेंट, इंस्ट्रुमेंटल या ए कैपेला: सुपर मारियो प्रेज़ ब्रेक (द 8-बिट बिग ब्रांड)
- बेस्ट अरेंजमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स और वोकल्स: बिग फिश (नेट स्मिथ फीट. साजे)
फिल्म और टीवी
- बेस्ट कॉमेडी एल्बम: नेट बार्गाट्ज़े – योर फ्रेंड, नेट बार्गाट्ज़े
- विज़ुअल मीडिया के लिए बेस्ट कंपाइलेशन साउंडट्रैक: सिनर्स
- विज़ुअल मीडिया के लिए बेस्ट स्कोर साउंडट्रैक: लुडविग गोरान्सन- सिनर्स
- वीडियो गेम्स और अन्य इंटरैक्टिव मीडिया के लिए बेस्ट स्कोर साउंडट्रैक: ऑस्टिन विंटोरी- स्वॉर्ड ऑफ़ द सी
- विज़ुअल मीडिया के लिए लिखा गया बेस्ट गाना: Huntr/x-गोल्डन (K-pop डेमन हंटर्स से)
- बेस्ट ऑडियोबुक नरेशन: दलाई लामा- मेडिटेशन्स: द रिफ्लेक्शन्स ऑफ़ हिज़ होलीनेस द दलाई लामा
- बेस्ट म्यूज़िक वीडियो: Huntr/x – गोल्डन (KPop: डेमन हंटर्स से)
- बेस्ट म्यूज़िक फिल्म: जॉन विलियम्स- म्यूज़िक बाय जॉन विलियम्स
- बेस्ट चिल्ड्रन्स म्यूज़िक एल्बम: हार्मनी (FYUTCH और ऑरा V)
जैज़ और क्लासिकल
- बेस्ट जैज़ वोकल एल्बम: समारा जॉय-पोट्रेट
- बेस्ट जैज़ इंस्ट्रुमेंटल एल्बम: सुलिवन फोर्टनर फीट पीटर वाशिंगटन और मार्कस गिलमोर-सदर्न नाइट्स
- बेस्ट अल्टरनेटिव जैज़ एल्बम: नेट स्मिथ- लाइव एक्शन
- बेस्ट जैज़ परफॉर्मेंस: चिक कोरिया, क्रिश्चियन मैकब्राइड और ब्रायन ब्लेड – विंडोज (लाइव)
- बेस्ट लार्ज जैज़ एन्सेम्बल एल्बम: विदाउट फर्दर एडो, वॉल 1 (क्रिश्चियन मैकब्राइड बिग बैंड)
- बेस्ट म्यूजिकल थिएटर एल्बम: बुएना विस्टा सोशल क्लब
- बेस्ट ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस: एंड्रीस नेल्सन, कंडक्टर (बोस्टन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा) – मेसिएन: तुरंगालिला-सिम्फनी
- बेस्ट ओपेरा रिकॉर्डिंग: हेगी: इंटेलिजेंस-क्वामे रयान, कंडक्टर (गस्टन ग्रैंड ओपेरा, जीन शीर)
- बेस्ट क्लासिकल इंस्ट्रुमेंटल सोलो: शोस्ताकोविच: द सेलो कॉन्सर्टोस (बोस्टन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा)
- बेस्ट क्लासिकल सोलो वोकल एल्बम: टेलेमैन: आयो-ओपेरा एरियस फॉर सोप्रानो (बोस्टन अर्ली म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्केस्ट्रा)
- बेस्ट क्लासिकल कम्पेन्डियम: ऑर्टिज़: यांगा (गुस्तावो डुडामेल, कंडक्टर; दिमित्री लिपाय, प्रोड्यूसर)
- बेस्ट कंटेम्पररी क्लासिकल कम्पोजीशन: ऑर्टिज़: डज़ोनोट
- बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस: बैड बनी – EoO
- बेस्ट फोक एल्बम: आई एम विद हर - वाइल्ड एंड क्लियर एंड ब्लू
