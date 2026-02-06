इस मामले में 'इक्कीस' और 'मर्दानी 3' से पीछे रह गई 'बॉर्डर 2', कमाई के आंकड़े देखें

जनवरी में रिलीज फिल्मों का फर्स्ट-डे फोरकास्ट वर्सेस एक्चुअल कमाई की रिपोर्ट आ गई है. ये रिपोर्ट ऑरमैक्स मीडिया ने जारी की है जिसमें बताया है कि जनवरी 2026 में रिलीज हुई फिल्मों ने फर्स्ट डे प्रीडिक्शन के मुकाबले पहले दिन कितना एक्चुअल कलेक्शन किया. ये रिपोर्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे. दरअसल, इस लिस्ट में दो फिल्में ऐसी हैं जो 'बॉर्डर 2' से बहुत आगे निकल गई हैं. इन फिल्मों के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये फिल्में इस मामले में 'बॉर्डर 2' को पछाड़ सकती हैं.

इक्कीस

अगस्त्य नंदा स्टारर फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को थियेटर में रिलीज हुई थी. इस फिल्म की कमाई को ट्रेड एक्सपर्ट्स ने ये प्रीडिक्शन दिया कि फिल्म को 3.5 करोड़ तक की ओपनिंग मिल सकती है. लेकिन 'इक्कीस' ने पहले दिन 5.8 करोड़ की कमाई की. ये घरेलू बॉक्स ऑफिस के आंकड़े हैं.

मर्दानी 3

रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म 'मर्दानी 3' भी 30 जनवरी को रिलीज हुई थी. इस फिल्म को लेकर ट्रेड एक्सपर्ट्स ने प्रीडिक्शन किया था कि ये फिल्म 3.4 करोड़ रुपये का कारोबार करेगी. लेकिन इस फिल्म ने 3.8 करोड़ रुपये का कारोबार किया.

बॉर्डर 2

23 जनवरी को थियेटर में सनी देओल और वरुण धवन की 'बॉर्डर 2' रिलीज हुई. इस फिल्म ने पहले दिन प्रीडिक्शन से कम कलेक्शन किया. ट्रेड एक्सपर्ट्स के दावे थे कि फिल्म 32 करोड़ से 35 करोड़ तक का नेट कलेक्शन कर सकती है. लेकिन 'बॉर्डर 2' ने इंडिया में पहले दिन 30 करोड़ का नेट कलेक्शन किया.

ऑरमैक्स मीडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक 'बॉर्डर 2' को लेकर जो प्रीडिक्शन किया गया था, उसके मुताबिक फिल्म ने कलेक्शन कम किया है. तो वहीं 'मर्दानी 3' और 'इक्कीस' ने प्रीडिक्शन को मात देते हुए उससे कहीं अच्छा कारोबार किया है. ऐसे में इस मामले में 'बॉर्डर 2' को 'इक्कीस' और 'मर्दानी 3' दोनों ने ही पछाड़ दिया है. हालांकि 'बॉर्डर 2' का अब तक का कलेक्शन देखा जाए तो इन फिल्मों से कहीं ज्यादा है.