हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकरोड़ों के मालिक हैं, अभय देओल, नेटवर्थ में सनी-बॉबी हैं पीछे, जानें कहां से करते हैं मोटी कमाई

करोड़ों के मालिक हैं, अभय देओल, नेटवर्थ में सनी-बॉबी हैं पीछे, जानें कहां से करते हैं मोटी कमाई

Abhay Deol Birthday: देओल खानदान हमेशा से बड़े‑बड़े एक्शन और हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस परिवार में एक ऐसा नाम भी है जिसने फिल्मों से अलग और स्मार्ट निवेश से करोड़ों कमाए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Mar 2026 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

देओल खानदान हमेशा से बड़े पर्दे पर धमाकेदार फिल्मों और एक्शन के लिए जाना जाता है. सनी और बॉबी देओल ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए बड़े‑बड़े हिट और पैसा कमाया, लेकिन अभय देओल ने हमेशा भीड़‑भाड़ वाली फिल्मों से दूर रहकर अलग और मतलब वाली फिल्में चुनीं.

वहीं, अब कहा जाता है कि अभय परिवार के सबसे अमीर सदस्य हैं, और यह सिर्फ फिल्मों से नहीं, बल्कि निवेश, बिज़नेस और प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है. बता दें, अभय देओल आज, 15 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ.

कितनी है अभय देओल की नेटवर्थ?
अभय देओल की कमाई उनके कज़िन सनी और बॉबी देओल से ज़्यादा है. लाइफस्टाइल एशिया और मीडियम के अनुसार, अभय की नेटवर्थ 400 करोड़ रुपये है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अभय हर साल लगभग 10 करोड़ कमाते हैं, जो अब ज़्यादातर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की फिल्मों से आती है. बड़े बजट की फिल्में ना करने के बावजूद, उनके काम की चुनी हुई भूमिकाओं और लगातार काम करने की वजह से उनकी कमाई स्थिर बनी हुई है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abhay Deol (@abhaydeol)

अभय देओल के बिज़नेस और प्रॉपर्टीज
अभय देओल की असली संपत्ति उनके बिज़नेस और प्रॉपर्टी निवेश से बनी है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में 'The Fatty Cow' नाम का रेस्टोरेंट खोला, जो बहुत सफल रहा. इसके अलावा, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी 'Forbidden Films' भी बनाई, जिससे उन्हें फिल्मों पर कंट्रोल और कमाई का हिस्सा मिला.

अभय ने मुंबई में अपना घर लगभग 127 करोड़ में खरीदा था, जिसकी कीमत अब काफी बढ़ गई है. उनके पास मुंबई और पंजाब में कई प्रॉपर्टी हैं, और गोवा में एक इको‑फ्रेंडली ग्लास हाउस भी है. ये संपत्तियां उनकी कुल संपत्ति में बड़ा हिस्सा बनाती हैं.

वहीं, काम की बात करें तो अभय को आख़िरी बार 'बन टिक्की' और नेटफ्लिक्स की मिनी‑सीरीज 'ट्रायल बाय फायर' में देखा गया, जिनमें उनके काम को बहुत सराहा गया.

और पढ़ें
Published at : 15 Mar 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Abhay Deol
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
करोड़ों के मालिक हैं, अभय देओल, नेटवर्थ में सनी-बॉबी हैं पीछे, जानें कहां से करते हैं मोटी कमाई
करोड़ों के मालिक हैं, अभय देओल, नेटवर्थ में सनी-बॉबी हैं पीछे, जानें कहां से करते हैं मोटी कमाई
बॉलीवुड
Saturday Box Office: इस साउथ फिल्म ने शनिवार को मचाया धमाल, द केरला स्टोरी को भी पछाड़ा, बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा हाल
इस साउथ फिल्म ने शनिवार को मचाया धमाल, द केरला स्टोरी को भी पछाड़ा, बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा हाल
बॉलीवुड
30 साल पहले बॉडीगार्ड ने मीका सिंह को कर दिया था रिजेक्ट, बोला- पहले काम तो करो, खुद ही स्ट्रगल कर रहे
30 साल पहले बॉडीगार्ड ने मीका सिंह को कर दिया था रिजेक्ट, बोला- पहले काम तो करो, खुद ही स्ट्रगल कर रहे
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Day 1 Advance Booking: ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने वाली है 'धुरंधर 2', एडवांस बुकिंग में कर ली इतनी तगड़ी कमाई
ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने वाली है 'धुरंधर 2', एडवांस बुकिंग में कर ली इतनी तगड़ी कमाई
Advertisement

वीडियोज

CRIME NEWS : अमेरिका का वांटेड लेटर | Sansani
Pune News: Lift में फंसा मासूम का हाथ, सोसाइटी में मचा हड़कंप | Maharastra News
Janhit With Chitra Tripathi: खतरनाक Hormuz पार कर भारत की ओर बढ़ा Shivalik | PM Modi
Ghanti Bajao: सिलेंडर संकट के बीच काला खेल, देशभर में छापे और गिरफ्तारियां | LPG Black Marketing
Sandeep Chaudhary: ईरान ने बढ़ाया हाथ...भारत किसके साथ? | ABP News | Gas Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज! 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस
बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज! 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस
महाराष्ट्र
'जो लोग इजरायल को फादरलैंड मानते हैं, वो भी...', ईरान-इजरायल युद्ध पर संजय राउत का बयान
'जो लोग इजरायल को फादरलैंड मानते हैं, वो भी...', ईरान-इजरायल युद्ध पर संजय राउत का बयान
विश्व
Israel-US Iran War Live: 'पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं', ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा
Live: 'पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं', ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा
टेलीविजन
कौन हैं जसकोमल सिंह? जिस पर दिल हार बैठी हैं पवित्रा पुनिया, सगाई के 5 महीने बाद चेहरा हुआ रिवील
कौन हैं जसकोमल सिंह? जिस पर दिल हार बैठी हैं पवित्रा पुनिया, अब मिस्ट्री मैन का चेहरा आया सामने
क्रिकेट
'शादी कर लो जल्दी ताकि...', अभिषेक शर्मा को संजू सैमसन की सलाह, बताया क्यों हो जाते थे जेलस
'शादी कर लो जल्दी ताकि...', अभिषेक शर्मा को संजू सैमसन की सलाह, बताया क्यों हो जाते थे जेलस
टेक्नोलॉजी
फोल्डेबल iPhone का बड़ा खुलासा! इस नाम से मार्केट में मारेगा एंट्री, कीमत और मेमोरी डिटेल्स हो गईं लीक
फोल्डेबल iPhone का बड़ा खुलासा! इस नाम से मार्केट में मारेगा एंट्री, कीमत और मेमोरी डिटेल्स हो गईं लीक
हेल्थ
सिर्फ मर्दों में होती हैं ये बीमारियां, 40 की उम्र के बाद दोगुना हो जाता है खतरा
सिर्फ मर्दों में होती हैं ये बीमारियां, 40 की उम्र के बाद दोगुना हो जाता है खतरा
ट्रेंडिंग
600 मीटर ऊपर ‘चांद’ से दिखा काबा का नजारा, मक्का क्लॉक टावर से वायरल हुआ रूह छू लेने वाला दृश्य
600 मीटर ऊपर ‘चांद’ से दिखा काबा का नजारा, मक्का क्लॉक टावर से वायरल हुआ रूह छू लेने वाला दृश्य
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget