करोड़ों के मालिक हैं, अभय देओल, नेटवर्थ में सनी-बॉबी हैं पीछे, जानें कहां से करते हैं मोटी कमाई

देओल खानदान हमेशा से बड़े पर्दे पर धमाकेदार फिल्मों और एक्शन के लिए जाना जाता है. सनी और बॉबी देओल ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए बड़े‑बड़े हिट और पैसा कमाया, लेकिन अभय देओल ने हमेशा भीड़‑भाड़ वाली फिल्मों से दूर रहकर अलग और मतलब वाली फिल्में चुनीं.

वहीं, अब कहा जाता है कि अभय परिवार के सबसे अमीर सदस्य हैं, और यह सिर्फ फिल्मों से नहीं, बल्कि निवेश, बिज़नेस और प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है. बता दें, अभय देओल आज, 15 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ.

कितनी है अभय देओल की नेटवर्थ?

अभय देओल की कमाई उनके कज़िन सनी और बॉबी देओल से ज़्यादा है. लाइफस्टाइल एशिया और मीडियम के अनुसार, अभय की नेटवर्थ 400 करोड़ रुपये है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अभय हर साल लगभग 10 करोड़ कमाते हैं, जो अब ज़्यादातर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की फिल्मों से आती है. बड़े बजट की फिल्में ना करने के बावजूद, उनके काम की चुनी हुई भूमिकाओं और लगातार काम करने की वजह से उनकी कमाई स्थिर बनी हुई है.

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अभय देओल के बिज़नेस और प्रॉपर्टीज

अभय देओल की असली संपत्ति उनके बिज़नेस और प्रॉपर्टी निवेश से बनी है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में 'The Fatty Cow' नाम का रेस्टोरेंट खोला, जो बहुत सफल रहा. इसके अलावा, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी 'Forbidden Films' भी बनाई, जिससे उन्हें फिल्मों पर कंट्रोल और कमाई का हिस्सा मिला.

अभय ने मुंबई में अपना घर लगभग 127 करोड़ में खरीदा था, जिसकी कीमत अब काफी बढ़ गई है. उनके पास मुंबई और पंजाब में कई प्रॉपर्टी हैं, और गोवा में एक इको‑फ्रेंडली ग्लास हाउस भी है. ये संपत्तियां उनकी कुल संपत्ति में बड़ा हिस्सा बनाती हैं.

वहीं, काम की बात करें तो अभय को आख़िरी बार 'बन टिक्की' और नेटफ्लिक्स की मिनी‑सीरीज 'ट्रायल बाय फायर' में देखा गया, जिनमें उनके काम को बहुत सराहा गया.