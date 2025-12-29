धर्मेंद्र ने छोड़ा रोल, लगी सनी देओल की लॉटरी, 37 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर बना रिकॉर्ड

सनी देओल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'बॉर्डर-2' को लेकर खूब चर्चा में हैं. यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है. 'बॉर्डर-2' रिलीज से पहले आपको सनी देओल की उस फिल्म के बारे में बताएंगे जो बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के साथ ही साथ सनी देओल के किस्मत भी बदल दी.

बॉलीवुड को मिला एक्शन हीरो

उस फिल्म की सबसे मजेदार बात ये थी कि सनी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र की एक रिजेक्टेड फिल्म पर दांव खेला था और वही फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई. वह फिल्म थी 'पाप की दुनिया' जिसे धर्मेंद्र ने ठुकरा दिया था.

यह फिल्म सनी देओल के लिए एक सुनहरा मौका साबित हुई. सनी ने अपनी मेहनत और अभिनय से इस मौके को पूरी तरह से भुनाया और बॉलीवुड को मिला एक नया एक्शन हीरो.





धर्मेंद्र ने किया मना

‘पाप की दुनिया’ 1988 की वह फिल्म, जिसने सनी देओल की किस्मत बदल दी, और इसकी दिलचस्प कहानी कुछ इस तरह है. IMDB की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के डायरेक्टर शिबू मित्रा ने पहले इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र को ध्यान में रखते हुए कहानी लिखी थी. उस दौर में धर्मेंद्र की एक्शन इमेज और स्टारपावर किसी भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता दिला सकती थी.





डायरेक्टर के सामने दो शर्तें

रिपोर्ट के अनुसार, 'आग ही आग' फिल्म के बाद, शिबू मित्रा ने धर्मेंद्र को ‘पाप की दुनिया’ ऑफर की, लेकिन धर्मेंद्र ने इसे करने से साफ इंकार कर दिया. इसके इनकार करने के पीछे उन्होंने डायरेक्टर के सामने दो शर्तें रखीं.

पहली शर्त थी कि फिल्म में लीड रोल उनके बेटे सनी देओल को दिया जाए. दूसरी शर्त थी कि अगर सनी को फिल्म मिलती है, तो धर्मेंद्र अगली फिल्म के लिए अपनी फीस का आधा हिस्सा लेंगे.

मेकर्स को डर था कि इस बदलाव से फिल्म का प्रोजेक्ट उलझ सकता है, लेकिन धर्मेंद्र की शर्तों के सामने सब झुका और उन्होंने इसे मान लिया. इसके बाद सनी देओल ने भी अपने पिता की सलाह पर फिल्म में काम करने की हामी भर दी.





तीन दुना हुआ मुनाफा

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, ‘पाप की दुनिया’ फिल्म 2 करोड़ के बजट में बनी थी. इसने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था. मतलब तीन गुना मुनाफा कमाकर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी.

इस कमाई के साथ यह फिल्म 1988 की टॉप अर्निंग फिल्मों में शामिल हुई. वहीं यह सिर्फ सनी देओल के करियर का टर्निंग पॉइंट बनी, बल्कि यह फिल्म नीमल कोठारी, चंकी पांडे, और डैनी के लिए भी लकी साबित हुई.