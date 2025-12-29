हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'लोका चैप्टर 1' का 300 करोड़ी रिकॉर्ड तोड़ने का असली दम रखती हैं ये 6 मलयालम फिल्में

'लोका चैप्टर 1' का 300 करोड़ी रिकॉर्ड तोड़ने का असली दम रखती हैं ये 6 मलयालम फिल्में

2026 Malayalam Releases: इस साल कल्याणी प्रियदर्शन की लोका चैप्टर 1 इंडस्ट्री की हाइएस्ट ग्रौसिंग फिल्म बनी. अगले साल ये रिकॉर्ड टूट सकता है क्योंकि मलयालम में कई दिग्गजों की फिल्में आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Dec 2025 05:24 PM (IST)
Preferred Sources

कल्याणी प्रियदर्शन की लोका चैप्टर 1 ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को नया आयाम दिया. नई कहानी के साथ और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के वजह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खूब फायदा मिला.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 30 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 303.67 करोड़ की कमाई कर ली. लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 2026 में कल्याणी प्रियदर्शन का ये रिकॉर्ड टूट जाएगा.

ऐसा इसलिए क्योंकि अगले साल थिएटर्स में मोहनलाल, ममूटी और पृथ्वीराज सुकुमारन समेत मलयालम इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकार आपकी धमाकेदार फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाने के लिए तैयार है. 

अगले साल स्क्रीन्स पर छाएंगे ये मलयालम सुपर स्टार्स

1. दृश्यम 3
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे हैं. मलयालम सुपरस्टार और डायरेक्टर जीतू जोसफ अपनी इस मिस्ट्री थ्रिलर के साथ ऑडियंस को लंबे समय से एंटरटेन कर रहे हैं. हर गुजरते दिन के साथ 'दृश्यम 3' को लेकर ऑडियंस का बज बढ़ता जा रहा है और फैंस भी इसे लेकर हर एक अपडेट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं.

अगर प्रीक्वल्स की तरह ही 'दृश्यम 3' की कहानी भी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग रही तो पूरे चांसेज है कि मोहनलाल की ये मूवी 300 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बना ही लेगी. बता दें, इसी साल मलयालम सुपरस्टार की एमपुरान मलयालम इंडस्ट्री की हाइएस्ट ग्रौसिंग फिल्म बनी. इसके बाद मेकर्स की भी मोहनलाल को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं.
2. पैट्रियट
सालों बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के दो कद्दावर अभिनेता मोहनलाल और ममूटी की जोड़ी एक साथ स्क्रीन पर नजर आएगी. 'पैट्रियट' के अनाउंसमेंट के बाद से ही दर्शकों के बीच इस फिल्म को देखने का उत्साह नजर आ रहा है.

मेगास्टार ममूटी और सुपरस्टार मोहनलाल की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है. इसके अलावा डायरेक्टर महेश नारायण ने 'पैट्रियट' को सुपरहिट बनाने की जिम्मेदारी नयनतारा और फहाद फासिल को भी सौंपी है. 'पैट्रियट' एक जबरदस्त स्पाई थ्रिलर कहानी वाली फिल्म है जिसके हर मोड़ पर आपको ट्विस्ट और एक्शन का भी डोज मिलते रहेगा.
3. कथनार : द वाइल्ड सोर्सरर
मलयालम स्टार जयसूर्या ने भी 2026 की पूरी तैयारी कर ली है. रिपोर्ट्स की माने तो इस पीरियड ड्रामा को 90 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और मलयालम के साथ फिल्म 14 भाषाओं में रिलीज होगी. रोजिन थॉमस के निर्देशन पर बनी ये फिल्म अगले साल थिएटर्स में दस्तक देगी. खास बात ये है कि इस फिल्म के जरिए अनुष्का शेट्टी अपना मलयालम डेब्यू करने वाली हैं.
4. खलीफा
2026 में पृथ्वीराज सुकुमारन भी फुल फॉर्म में अपनी इस फिल्म के साथ थिएटर्स में दस्तक देने वाले हैं. आमिर अली के किरदार में अभिनेता को फिल्म में स्मगलिंग वर्ल्ड के किंग के रूप में दिखाया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक सुपरस्टार मोहनलाल भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. फिल्म का धांसू टीजर रिलीज हो चुका है जिसके बाद फैंस को एक्साइमेंट भी बिलकुल चरम पर है. कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले साल ओणम के मौके पर फिल्म रिलीज होगी.
5. सूर्या 47
तमिल इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर सूर्या मलयालम डायरेक्टर जीतू माधवन के साथ हाथ मिलाने वाले हैं. अगले साल थिएटर्स में उनकी ये अनटाइटल्ड फिल्म रिलीज होगी जिसे लेकर अभी से फैंस के बीच उत्साह बना हुआ है. 'इल्युमिनाटी' वाले पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर सुशीन श्याम का भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा. हालांकि अभी तक मूवी को लेकर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने नहीं आई है.
6. बेथलहम कुडुम्बा यूनिट
कल्याणी प्रियदर्शन की 300 करोड़ी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ये मलयालम फिल्म भी अगले साल थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. इसमें निविन पॉली और ममिता बैजू को अहम भूमिकाओं में देखा जाएगा. भावना स्टूडियोज के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म का निर्देशन गिरीश एडी कर रहे हैं. 

Published at : 29 Dec 2025 05:23 PM (IST)
Tags :
Patriot Drishyam 3 Kathanar – The Wild Sorcerer
