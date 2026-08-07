2026 की No. 1 ओपनर बनने के लिए सनी देओल की 'बंटवारा 1947' को चाहिए इतने करोड़

जब भी बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल की कोई फिल्म आती है, तो हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा होती है और वो है फिल्म की कमाई. ऑडियंस के लिए सनी देओल के नाम का मतलब ही है 'बॉक्स ऑफिस पर बंपर कलेक्शन'. अब 14 अगस्त को उनकी मच-अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' रिलीज हो रही है, ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि फिल्म पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग लेगी?

क्या 'गदर 2' की तरह एक बार फिर कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे? क्या ये फिल्म 'धुरंधर 2' के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? जानते हैं कि सनी देओल को अगर 2026 की हाईएस्ट ओपनर फिल्म का टैग चाहिए तो फिर इसे कितने करोड़ की कमाई करनी होगी.

अगर 'बंटवारा 1947' को साल 2026 की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बननान है तो इसे बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रचना होगा.

इसी साल मार्च में रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के पास फिलहाल 2026 की सबसे बड़ी ओपनर का ऑल-टाइम रिकॉर्ड दर्ज है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी 'धुरंधर 2' ने अपने पहले दिन 102.55 करोड़ रूपये का नेट कलेक्शन किया था, जिसमें से 99.10 करोड़ रूपये सिर्फ इसके हिंदी वर्जन से आए थे और पहले दिन इसकी ऑक्यूपेंसी 56% रही थी.





ऐसे में अगर 'बंटवारा 1947' को 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड तोड़कर 2026 की No. 1 ओपनर बनना है, तो इसे पहले ही दिन कम से कम 103 करोड़ का नेट कलेक्शन करना होगा. अगर सनी देओल की यह फिल्म ऐसा कर पाती है तो यह पूरे बॉलीवुड के लिए एक नया और ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा.





2026 की हाईएस्ट ओपनर फिल्में

'धुरंधर 2' के अलावा 2026 की बिगेस्ट ओपनर फिल्मों में दूसरे नंबर प्रभाष की 'द राजा साब' है जिसने 53.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. तीसरे नंबर पर साउथ स्टार रामचरण की 'पेद्दी' है जिसने 51 करोड़ कमाए. वहीं, चौथे नंबर पर थलापति विजय की 'जन नायकन' है जिसने 42.70 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं, पांचवें नंबर पर पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह' है जिसने 34.75 करोड़ की ओपनिंग मिली.

सनी देओल की बिगेस्ट ओपनर फिल्म

सनी देओल की बिगेस्ट ओपनर फिल्म 'गदर 2' है जिसने 40.10 करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया में किया था. ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी और इसने सनी देओल का धांसू कमबैक करा दिया. उनकी दूसरी बिगेस्ट ओपनर फिल्म में 'बॉर्डर 2' है जो इसी साल 2026 में रिलीज हुई. इस फिल्म को 32.10 करोड़ की ओपनिंग मिली थी.

पहले दिन कितना कमा सकती हैं Batwara 1947

लेटेस्ट ट्रेंड्स की मानें तो 'बंटवारा 1947' को पहले दिन डबल डिजीट में ओपनिंग मिल सकती है. कोई मोई की प्रीडिक्शन के मुताबिक ये फिल्म पहले दिन 10-13 का कलेक्शन कर सकती है. वहीं, ट्रेड आंकड़ो की वेबसाइट सैकनिक का प्रीडिक्शन है कि 'बंटवारा 1947' पहले दिन 5-7 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है.

हालांकि ये आंकड़े बढ़ सकते हैं. अगर फिल्म को लेकर चर्चा बनी रही तो एडवांस बुकिंग के बाद ये कलेक्शन ज्यादा हो सकता है.

आवारापन 2 से क्लैश का नुकसान हो सकता है

'बंटवारा 1947' का क्लैश बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' से है. इस फिल्म का बज बहुत ज्यादा है और फिल्म मच अवेटेड है. ऐसे में दोनों फिल्मों को एक दूसरे से क्लैश का नुकसान झेलना पड़ सकता है.

'बंटवारा 1947' कास्ट और रिलीज डेट

इन दिनों पूरी स्टारकास्ट जमकर प्रमोशन कर रही है. इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शंस ने बनाया है. पूरी कास्ट के साथ आमिर खान भी इन दिनों प्रमोश में लगे हैं.





फिल्म में सनी देओल के अलावा शबाना आजमी, सनी देओल और प्रीति जिंटा लीड रोल में हैं. इस फिल्म से प्रीति जिंटा एक्टिंग में कमबैक कर रही हैं. करीब 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की सुपरहिट जोड़ी फिर से साथ आ रही है. इसका म्यूजिक एआर रहमान ने दिया है और गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं.

'बंटवारा 1947' को सीबीएफसी ने बिना किसी कट के मंजूरी दे दी है और इसे 'ए' सर्टिफ़िकेट मिला है. 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.