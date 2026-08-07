2026 की No. 1 ओपनर बनने के लिए सनी देओल की 'बंटवारा 1947' को चाहिए इतने करोड़

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2026 की बिगेस्ट ओपनर फिल्म बनने के लिए Sunny Deol की 'बंटवारा 1947' को कितना कमाना होगा?

2026 की बिगेस्ट ओपनर फिल्म बनने के लिए Sunny Deol की 'बंटवारा 1947' को कितना कमाना होगा?

Batwara 1947 Box Office: थियेटर्स में 14 अगस्त को सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' रिलीज हो रही है. 2026 की बिगेस्ट ओपनर बनने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा? जानें.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 07 Aug 2026 02:50 PM (IST)
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जब भी बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल की कोई फिल्म आती है, तो हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा होती है और वो है फिल्म की कमाई. ऑडियंस के लिए सनी देओल के नाम का मतलब ही है 'बॉक्स ऑफिस पर बंपर कलेक्शन'. अब 14 अगस्त को उनकी मच-अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' रिलीज हो रही है, ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि फिल्म पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग लेगी?

क्या 'गदर 2' की तरह एक बार फिर कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे? क्या ये फिल्म 'धुरंधर 2' के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? जानते हैं कि सनी देओल को अगर 2026 की हाईएस्ट ओपनर फिल्म का टैग चाहिए तो फिर इसे कितने करोड़ की कमाई करनी होगी.

2026 की बिगेस्ट ओपनर फिल्म बनने के लिए Sunny Deol की 'बंटवारा 1947' को कितना कमाना होगा?

अगर 'बंटवारा 1947' को साल 2026 की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बननान है तो इसे बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रचना होगा.

इसी साल मार्च में रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के पास फिलहाल 2026 की सबसे बड़ी ओपनर का ऑल-टाइम रिकॉर्ड दर्ज है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी 'धुरंधर 2' ने अपने पहले दिन 102.55 करोड़ रूपये का नेट कलेक्शन किया था, जिसमें से 99.10 करोड़ रूपये सिर्फ इसके हिंदी वर्जन से आए थे और पहले दिन इसकी ऑक्यूपेंसी 56% रही थी.


2026 की बिगेस्ट ओपनर फिल्म बनने के लिए Sunny Deol की 'बंटवारा 1947' को कितना कमाना होगा?

ऐसे में अगर 'बंटवारा 1947' को 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड तोड़कर 2026 की No. 1 ओपनर बनना है, तो इसे पहले ही दिन कम से कम 103 करोड़ का नेट कलेक्शन करना होगा. अगर सनी देओल की यह फिल्म ऐसा कर पाती है तो यह पूरे बॉलीवुड के लिए एक नया और ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा.


2026 की बिगेस्ट ओपनर फिल्म बनने के लिए Sunny Deol की 'बंटवारा 1947' को कितना कमाना होगा?

2026 की हाईएस्ट ओपनर फिल्में
'धुरंधर 2' के अलावा 2026 की बिगेस्ट ओपनर फिल्मों में दूसरे नंबर प्रभाष की 'द राजा साब' है जिसने  53.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. तीसरे नंबर पर साउथ स्टार रामचरण की 'पेद्दी' है जिसने 51 करोड़ कमाए. वहीं, चौथे नंबर पर थलापति विजय की 'जन नायकन' है जिसने 42.70 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं, पांचवें नंबर पर पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह' है जिसने 34.75 करोड़ की ओपनिंग मिली.

2026 की बिगेस्ट ओपनर फिल्म बनने के लिए Sunny Deol की 'बंटवारा 1947' को कितना कमाना होगा?

सनी देओल की बिगेस्ट ओपनर फिल्म

सनी देओल की बिगेस्ट ओपनर फिल्म 'गदर 2' है जिसने 40.10 करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया में किया था. ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी और इसने सनी देओल का धांसू कमबैक करा दिया. उनकी दूसरी बिगेस्ट ओपनर फिल्म में 'बॉर्डर 2' है जो इसी साल 2026 में रिलीज हुई. इस फिल्म को 32.10 करोड़ की ओपनिंग मिली थी.

पहले दिन कितना कमा सकती हैं Batwara 1947

लेटेस्ट ट्रेंड्स की मानें तो  'बंटवारा 1947' को पहले दिन डबल डिजीट में ओपनिंग मिल सकती है. कोई मोई की प्रीडिक्शन के मुताबिक ये फिल्म पहले दिन 10-13 का कलेक्शन कर सकती है. वहीं, ट्रेड आंकड़ो की वेबसाइट सैकनिक का प्रीडिक्शन है कि 'बंटवारा 1947'  पहले दिन 5-7 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है.

हालांकि ये आंकड़े बढ़ सकते हैं. अगर फिल्म को लेकर चर्चा बनी रही तो एडवांस बुकिंग के बाद ये कलेक्शन ज्यादा हो सकता है.

आवारापन 2 से क्लैश का नुकसान हो सकता है

'बंटवारा 1947' का क्लैश बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' से है. इस फिल्म का बज बहुत ज्यादा है और फिल्म मच अवेटेड है. ऐसे में दोनों फिल्मों को एक दूसरे से क्लैश का नुकसान झेलना पड़ सकता है. 

'बंटवारा 1947' कास्ट और रिलीज डेट

इन दिनों पूरी स्टारकास्ट जमकर प्रमोशन कर रही है. इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शंस ने बनाया है. पूरी कास्ट के साथ आमिर खान भी इन दिनों प्रमोश में लगे हैं.


2026 की बिगेस्ट ओपनर फिल्म बनने के लिए Sunny Deol की 'बंटवारा 1947' को कितना कमाना होगा?

फिल्म में सनी देओल के अलावा शबाना आजमी, सनी देओल और प्रीति जिंटा लीड रोल में हैं. इस फिल्म से प्रीति जिंटा एक्टिंग में कमबैक कर रही हैं. करीब 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की सुपरहिट जोड़ी फिर से साथ आ रही है.  इसका म्यूजिक एआर रहमान ने दिया है और गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं.

'बंटवारा 1947' को सीबीएफसी ने बिना किसी कट के मंजूरी दे दी है और इसे 'ए' सर्टिफ़िकेट मिला है. 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

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About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 07 Aug 2026 02:50 PM (IST)
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