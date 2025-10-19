सनी देओल का पटाखों-गानों वाला बर्थडे सेलिब्रेशन, प्रीति जिंटा ने यूं किया विश

एक्टर सनी देओल 19 अक्टूबर को 68 साल के हो गए हैं. उन्होंने अपने स्टाइल में बर्थडे को सेलिब्रेट किया. सनी ने सोशल मीडिया पर इस जश्न का वीडियो शेयर किया है. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा- हैप्पी बर्थडे टू मी.

सनी देओल के बर्थडे का जश्न

सनी ने पटाखे और गानों के साथ रात में बर्थडे को पूरी तरह एंजॉय किया. वीडियो में वो बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में गाना चल रहा है- तेरा सोनिया बर्थडे. वीडियो में कई लोग दिख रहे हैं जो सनी को बर्थडे विश कर रहे हैं. वो ग्रे और ब्राउन कलर के स्वेटर में दिखे. उन्होंने ब्लैक कैप भी लगाई हुई थी.

सनी देओल के इस वीडियो में सभी उन्हें विश कर रहे हैं. एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने उन्हें बर्थडे विश किया. कैप्शन में उन्होंने लिखा- हैप्पी बर्थडे टू यू. बहुत सारा प्यार, खुशियां और सक्सेस मिले हमेशा.

सनी देओल के भाई बॉबी देओल ने भी इस वीडियो पर रेड हार्ट इमोजी बनाए हैं और केक भी लगाए.

सनी देओल की फिल्में

सनी देओल के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनके हाथ में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं. सनी को पिछली बार फिल्म जाट में देखा गया था. इस फिल्म में वो बलदेव प्रताप सिंह के रोल में थे. अब सनी देओल को बॉर्डर 2, लाहौर 1947, रामायण: पार्ट 1 और रामायण पार्ट 2 में देखा जाएगा. लाहौर में वो एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के अपोजिट रोल में हैं. फिल्म में वो सिकंदर मिर्जा के रोल में हैं. फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूसर कर रहे हैं.

वहीं बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह डायरेक्ट करेंगे. फिल्म को जेपी दत्ता और भूषण कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं. इसके अलावा रामायण में सनी देओल हनुमान का रोल प्ले कर रहे हैं. सनी देओल रामायण के दोनों पार्ट में दिखेंगे. फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं. इसमें रणबीर कपूर राम के रोल में हैं और साई पल्लवी सीता मां के रोल में हैं.