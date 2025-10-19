एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर किसी न किसी कारण से चर्चा में रहते हैं. गोविंदा और सुनीता की शादी 1987 में हुई थी. पिछले कुछ समय पहले खबरें थी कि उनकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं. हालांकि, अब उनके बीच में सब ठीक है. लेकिन क्या आपको पता है कि सुनीता और गोविंदा के रिश्ते से सुनीता के पिता खुश नहीं थे.

गोविंदा और सुनीता की बेटी टीना ने एक बार इसके बारे में बात की थी. उन्होंने बताया था कि उनके नाना ने गोविंदा और सुनीता की शादी अटेंड भी नहीं की थी.

सुनीता के पिता नहीं थे गोविंदा संग शादी को तैयार

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, टीना ने कहा, 'मेरी मां हॉट पैंट्स पहनती थीं. वो पाली हिल में रहती थी. वो अमीर बैकग्राउंड से आती थी. मेरे पिता उतने अमीर नहीं थे. वो विरार में स्ट्रगल कर रहे थे. मेरे नाना बहुत अमीर थे. ये बहुत ही फिल्मी कहानी हैं. उन्होंने मेरी मां से कहा था कि क्या तुम पागल हो? वो एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहा है. मेरे नाना ने मां-पापा की शादी भी अटेंड नहीं की थी. वो इससे खुश नहीं थे.'

गोविंदा को हाल ही में टू मच विद काजोल और ट्विंकल के शो में देखा गया था. इस शो में उन्होंने सुनीता संग रिश्ते के बारे में बात की थी.

उन्होंने कहा था, 'सुनीता हमारे घर के बच्चे की तरह है. मेरे बच्चे सुनीता को ऐसे हैंडल करते हैं जैसे वो बच्चा है. लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती हैं. वो पूरे घर को संभालती है. वो ईमानदार बच्चा है. उसके शब्द कभी गलत नहीं होते हैं. ये बस इतना है कि सुनता वो भी कह देती है जो उसे नहीं कहना चाहिए.'

मालूम हो कि गोविंदा और सुनीता ने अपनी शादी को प्राइवेट रखा था. बेटी टीना के जन्म तक उन्होंने शादी को सीक्रेट रखा था.