दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों की उस याचिका पर दिवंगत संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर से जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने अपने पिता की कथित वसीयत की मूल प्रति के निरीक्षण का आग्रह किया है.

संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) गगनदीप जिंदल ने याचिका पर प्रिया कपूर और कथित वसीयत की निष्पादक श्रद्धा सूरी मारवाह को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा. अब मामले की सुनवाई 16 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध की गई है.

प्रिया सचदेव पर लगा जाली हस्ताक्षार करने का आरोप

यह आवेदन करिश्मा कपूर के बच्चों - समायरा कपूर और उनके भाई - द्वारा दायर मुकदमे में दायर किया गया, जिसमें उनके दिवंगत पिता संजय कपूर की संपत्ति की कथित वसीयत को चुनौती दी गई है.

संबंधित संपत्ति की कीमत कथित तौर पर 30,000 करोड़ रुपये है. वादियों के अनुसार, कथित वसीयत जाली और मनगढ़ंत है, तथा उस पर हस्ताक्षर उनके पिता के नहीं हैं, बल्कि कथित तौर पर प्रिया कपूर ने सत्यापनकर्ता गवाहों के साथ मिलीभगत करके जाली हस्ताक्षर किए हैं.



प्रिया सचदेव के वकील ने दी क्या दलीलें?

दूसरी ओर, प्रिया कपूर के वकील ने दावा किया कि उनके द्वारा वादी के दावों को ‘फर्जी और निराधार’ बताए जाने के बाद यह आवेदन दायर किया गया है. प्रिया कपूर के वकील ने पहले की सुनवाई में कहा था, ‘वर्तनी की त्रुटियों के कारण वसीयत को फर्जी नहीं कहा जा सकता, और उन्होंने संजय कपूर के हस्ताक्षर पर भी सवाल नहीं उठाया है.’ वकील ने दावा किया कि यह तर्क उठाए जाने के बाद, वादी ने अब हस्ताक्षर की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए नया आवेदन दायर किया है.



संपत्ति से अलग करने की हुई कोशिश

आवेदन में करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता की कथित वसीयत की मूल प्रति के निरीक्षण का आग्रह किया है, जिसे मारवाह ने 25 सितंबर को एक सीलबंद लिफाफे में, समर्थन हलफनामों के साथ दायर किया था.

अदालत करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर एक अंतरिम निषेधाज्ञा याचिका पर भी सुनवाई कर रही है, जिसमें प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्ति से उन्हें अलग करने से रोकने का आग्रह किया गया है. इस याचिका पर सुनवाई 20 नवंबर को जारी रहेगी.

प्रिया सचदेव को कहा सिंड्रेला की सौतेली मां

बच्चों ने कथित वसीयत की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने अदालत के सामने प्रिया कपूर पर ‘‘लालची’’ होने का आरोप लगाया और उन्हें ‘‘सिंड्रेला की सौतेली मां’’ कहा.

परीकथा सिंड्रेला में, इसी नाम की युवती के साथ उसकी सौतेली मां द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, जो अपना सारा ध्यान अपनी दो बेटियों पर केंद्रित करती है.ससे पहले, उच्च न्यायालय ने प्रिया कपूर से उनकी संपत्तियों की सूची अदालत को सौंपने को कहा था.

इस बीच, प्रिया कपूर ने अदालत को बताया कि एक्ट्रेस के बच्चों को पारिवारिक ट्रस्ट से पहले ही 1,900 करोड़ रुपये मिल चुके हैं.