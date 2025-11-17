एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आज तमाम बड़ी खबरें सामने आई हैं. जहां एक तरफ हुमा कुरैशी की पॉपुलर सीरीज महारानी सीजन 4 के सपोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने बात की तो वहीं दूसरी ओर इंडियन फिल्म ह्यूमन इन द लूप ने ऑस्कर में अपनी एंट्री बना ली.

इतना ही नहीं ब्रैड पिट की ब्लॉकबस्टर फिल्म F1 को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है. जानें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बड़ी खबरों के बारे में डिटेल में.

'आज की घिनौनी राजनीति को दर्शाती है... '

हुमा कुरैशी की हिट सीरीज 'महारानी सीजन 4' सोनी लिव पर रिलीज हो चुकी है. 7 नवंबर को ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई और दर्शकों ने इसे बहुत सराहा. अब सीरीज को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी शेयर की है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि 'भारत के हर नागरिक को इस सीरीज को जरूर देखना चाहिए. ये भारत की घिनौनी राजनीति को दर्शाती है.' इसके साथ ही पूर्व सीएम ने सीरीज के मेकर्स की भी जमकर तारीफ की है.

U must watch Maharani 4 webseries on @SonyLIV. It depicts the ugly reality of today’s politics. Kudos to entire team for showing courage. — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 16, 2025

'होमबाउंड' के बाद दूसरी इंडियन फिल्म की हुई ऑस्कर में एंट्री

ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की फिल्म के बाद अब दूसरी इंडियन फिल्म ने ऑस्कर में अपनी एंट्री कर ली है. ह्यूमंस इन द लूप नाम की इस फिल्म ने अपनी जबरदस्त कहानी से सबका ध्यान खींचा है. 5 सितंबर को इस फिल्म को देश के बड़े राज्यों में लिमिटेड स्क्रीन्स के साथ रिलीज किया गया और इसने अपनी दमदार कहानी से खूब वाहवाही बटोरी. इसकी कहानी झारखंड की एक आदिवासी महिला पर आधारित है.

ब्रैड पिट की F1 को मिलेगा सिक्वल?

ब्रैड पिट की एक्शन रेसिंग फिल्म F1 अगस्त के महीने में रिलीज हुई थी. दुनियाभर से इस फिल्म ने खूब नाम कमाया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इतना ही नहीं अब 12 दिसंबर को इस फिल्म की एंट्री ओटीटी पर भी होने वाली है. फिल्म के डायरेक्टर जोसेफ कोसिंस्की ने अपने इंटरव्यू में इसके सीक्वल को लेकर बात की और उन्होंने बताया कि दुनियाभर से उनकी इस फिल्म को बहुत प्यार मिला और अगर सिक्वल बनता भी है तो वो खुशी–खुशी इसमें अपना योगदान देंगे.

Joseph Kosinski says he’s in active talks with Apple about making an #F1 sequel with Brad Pitt. pic.twitter.com/Q9emvVMnqL — Variety (@Variety) November 17, 2025

इस दिन ओटीटी पर देख सकते हैं 'रिले'

रिज अहमद की थ्रिलर फिल्म 'रिले' इंडिया में जल्द रिलीज होने वाली है. इसके डिजिटल रिलीज को लेकर अपडेट सामने आ चुकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 नवंबर से इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म लायन्सगेट प्ले पर देख सकते हैं. रिज अहमद ने इस फिल्म में एक फिक्सर की भूमिका निभाई है. इसके साथ ही मेकर्स ने इसकी कहानी के जरिए करप्शन के बारे में भी दर्शकों को बताने की कोशिश की है.

ओटीटी पर गदर मचाने के लिए आ रही है 'बाइसन'

17 अक्टूबर को साउथ फिल्म इंडस्ट्री की 'बाइसन' थिएटर्स में रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया और खूब नोट भी छपे. अब इसके ओटीटी रिलीज की भी घोषणा हो चुकी है. बता दें, 'बाइसन' 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी. इस स्पोर्ट्स ड्रामा को अब आप घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं.