हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसंजय कपूर की 30000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर गहराया विवाद, करिश्मा कपूर के बच्चों ने कोर्ट में कहा ,पापा ने नहीं लिखी यह वसीयत

Sunjay Kapur Property Controversy: करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा कपूर और कियान राज कपूर ने कोर्ट में कहा है कि उनके पिता संजय कपूर ने विरासत नहीं लिखी है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 15 Oct 2025 08:59 AM (IST)
अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा कपूर और कियान राज कपूर ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की कथित वसीयत की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बच्चों के वकील ने अदालत के सामने दलील दी कि यह वसीयत असली नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ‘महिला सर्वनाम’ का इस्तेमाल किया गया है जैसे her last will, she ,her presence जैसे कई शब्द मिले है.जो आशंका बढ़ाते है कि आख़िर वसीयत किसने लिखी है. 

करिश्मा कपूर के वकील ने लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान वकील ने कहा यह दस्तावेज़ संजय कपूर ने नहीं लिखा हो सकता. इसमें हर जगह महिला वाले शब्दों का इस्तेमाल है जैसे मानो किसी महिला ने वसीयत लिखी हो. अगर यह वास्तव में संजय कपूर की होती, तो वे इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करते. इसमें लिखा है उसकी अंतिम इच्छा,उसकी गवाही जबकि संजय कपूर पुरुष थे. यह हास्यास्पद है और दिखाता है कि यह वसीयत किसी और ने तैयार की है.

वसीयत लिखने वाले का नाम छुपाया 
दिल्ली हाई कोर्ट में वकील ने यह भी कहा कि बच्चों की सौतेली मां प्रिया कपूर और दूसरे पक्षकार  इस बात पर चुप हैं कि यह वसीयत किसने तैयार की. उन्होंने आरोप लगाया कि वसीयत के असली लेखक या तैयार करने वाले के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई. अगर यह असली वसीयत है तो इतनी गोपनीयता क्यों रखी जा रही है.  सुनवाई के दौरान बच्चों की ओर से यह भी बताया गया कि वसीयत में संजय कपूर ने अपनी बेटी का पता गलत लिखा है और बेटे का नाम कई जगह गलत स्पेलिंग में लिखा गया है. वकील ने कहा कि यह सब दर्शाता है कि वसीयत जाली है और इसे किसी अन्य व्यक्ति ने तैयार किया है.

करिश्मा के बच्चो ने पहले भी लगाया था आरोप 
दिल्ली हाई कोर्ट में करिश्मा के बच्चों की ओर से पहले भी अदालत में प्रिया कपूर पर लालच और जालसाजी के आरोप लगाए जा चुके हैं. पिछली सुनवाई में उनके वकील ने कहा था कि प्रिया कपूर ने खुद को और अपने बेटे को संपत्ति का अधिकांश हिस्सा दिलवा लिया है. उनका दावा है कि प्रिया कपूर को संजय कपूर की लगभग 60 प्रतिशत संपत्ति, उनके बेटे को 12 प्रतिशत हिस्सा और परिवारिक ट्रस्ट का 75 प्रतिशत नियंत्रण मिला है.

सजंय कपूर के वसीयत में में हुई है छेड़छाड़
अभिनेत्री करिश्मा कपूर के वकील ने अदालत से कहा यह सिंड्रेला वाली सौतेली मां जैसी कहानी है. प्रिया कपूर जल्दी में थीं ताकि बच्चों का हिस्सा सीमित कर सकें. उन्होंने आरोप लगाया कि दस्तावेज़ों में फर्जीवाड़ा हुआ है और कोर्ट से संपत्तियों की स्थिति यथावत रखने की मांग की. बच्चों की ओर से यह भी कहा गया कि इतनी बड़ी संपत्ति करीब 30 हजार करोड़ की वसीयत के लिए संजय कपूर ने किसी वकील से सलाह नहीं ली यह बात ही अविश्वसनीय है. दिल्ली हाई कोर्ट इस  मामले की अगली सुनवाई कल के लिए तय की है.

Published at : 15 Oct 2025 08:59 AM (IST)
