गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा यूट्यूब पर वीडियोज बनाती हैं. हाल ही में उन्होंने फैंस के कई सारे सवालों के जवाब दिए. सुनीता ने इस वीडियो में 8 घंटे की डिबेट, ओजेम्पिक, जया बच्चन के पैपराजी पर कमेंट्स को लेकर बातें की हैं.

8 घंटे की शिफ्ट डिबेट पर सुनीता आहूजा ने किया रिएक्ट

दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट डिबेट पर सुनीता ने रिएक्ट किया. उन्होंने कहा, 'जो दीपिका ने कहा है मेरे ख्याल से वो सही बोल रही हैं. क्योंकि देखो काम भी जरूरी है. लेकिन सबसे पहले मैंने तो अपने बच्चों पर ध्यान दिया. मेरा मानना है कि दीपिका ने जो बोला है वो सही बोला है. 8 घंटा शूट करो, उसके बाद बच्चों को भी टाइम देना जरूरी है. अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे बड़े होने चाहिए. मैंने कभी अपने बच्चों को नौकर के हाथ में नहीं दिया. दीपिका भी अच्छी मदर होगी. इसलिए उन्होंने ये बोला होगा. प्रोड्यूस को सोचना चाहिए.'

इसके अलावा सुनीता ने ओजेम्पिक से वजन कम करने वाले लोगों को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, 'ओजेम्पिक खा के पतले हो रहे हैं. ओजेम्पिक ले तो लो लेकिन चेहरे का चार्म खत्म हो जाता है. मुझे अपनी शक्ल नहीं खराब करनी है बाबा.'

जया बच्चन के पैपराजी को लेकर कमेंट पर किया रिएक्ट

सुनीता से फैंस ने सवाल किया कि मैम आप हमेशा पैप्स और मीडिया के साथ खूब मस्ती करते हो, मिठाई देते हो. जया बच्चन जी ने उनकी इंसल्ट की. तो इस पर सुनीता ने कहा, 'अरे देखो भैया अपनी-अपनी सोच है. वो जया जी हैं. उनको इरिटेट होते होंगे वो. मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकती. वो बहुत बड़ी हैं. तो उनको नहीं पसंद होगा. मैं तो सबसे मस्ती करती हूं. मुझे तो ऐसा लगता है सुबह उठो और मस्ती करना शुरू करो. जिंदगी में कुछ रखा नहीं है.'