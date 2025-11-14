हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पत्नी के कमेंट पर गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'

पत्नी के कमेंट पर गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'

Sunita Ahuja On Govinda:गोविंदा ने कुछ दिन पहले सुनीता आहूजा के उनके पंडित पर किए कमेंट को लेकर हाथ जोड़कर माफी मांगी थी. वहीं अब स्टार वाइफ ने गोविंदा के माफी मांगने पर रिएक्शन दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 14 Nov 2025 09:49 AM (IST)
Preferred Sources

सुनीता आहूजा हाल ही में तब सुर्खियों में आईं जब उन्होंने अपने पति और अभिनेता गोविंदा पर अपने कामों के लिए पुजारियों से सलाह लेने का आरोप लगाया था. हालांकि गोविंदा ने बाद में अपनी पत्नी के कमेंट के लिए माफ़ी मांगी थी. वहीं अब सुनीता ने खुलासा किया है कि वह गोविंदा द्वारा माफ़ी मांगे जाने से खुश नहीं हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में सुनीता ने बताया कि वह कभी नहीं चाहती थीं कि गोविंदा माफ़ी मांगें क्योंकि उन्होंने पुजारियों पर अपने कमेंट में किसी का नाम नहीं लिया था.

गोविंदा के माफी मांगने से खुश नहीं हैं सुनीता आहूजा
हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से उन्होंने कहा, "काफी सुन रही हूं कि मैंने कुछ गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं. मेरे आदरणीय गोविंदा जी जो मेरे पतिदेव हैं, उन्होंने भी हाथ जोड़ के माफी मांगी है. जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं ची ची मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप कभी किसी के सामने मेरे लिए हाथ जोड़े.”

सुनीता ने आगे कहा, “मैंने किसी का नाम नहीं लिया था कि स्पेशलनी मैंने किसी के बारे में बोला. मेरे साथ ऐसे कुछ हुई थी चीजें तो मैंने इसलिए बोला. अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो मैं हर सिद्ध पीठ के गुरू जी को और हर स्थल के गुरू जी को मैं हाथ जोड़ कर माफी मांगना चाहती हूं. अगर किसी को बुरा लगा. मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है मैंने वो बोला है. अभी गोविंदा जी के यहां 3-3 पंडित हैं. उनको ये क्लियरिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं थी. मुझे बहुत बुरा लगा. मैं कभी नहीं चाहती हूं कि गोविंदा ऐसा करें.

गोविंदा ने पब्लिकली माफी क्यों मांगी?
इस महीने की शुरुआत में, गोविंदा की पत्नी ने उनके लाखों रुपये खर्च करने पर कमेंट किया था उस पंडित का ज़िक्र किया था जिससे वह सलाह लेते हैं. इसके बाद, बॉलीवुड अभिनेता ने एक वीडियो के ज़रिए पब्लिकली माफ़ी मांगी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि वह सालों से पंडित मुकेश शुक्ला से सलाह लेते आ रहे हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं. उन्होंने पंडित मुकेश शुक्ला के पिता, जो सालों से उनके परिवार के पंडित रहे हैं, के बारे में भी बात की और बाद में कहा, "मेरी पत्नी ने पॉडकास्ट पर पंडित मुकेश शुक्ला के ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी की थी और मैं उनकी निंदा करता हूं. मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं. " गोविंदा ने अंत में कहा, "पंडित मुकेश जी और उनका परिवार मुश्किल समय में मेरे साथ रहे हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं."

सुनीता आहूजा ने क्या कहा था?
सुनीता बिग बॉस 13 फेम पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में नज़र आई थीं. जहां उन्होंने गोविंदा की पंडितों से सलाह लेने की आदत के बारे में बात की थी. जब पारस ने बताया कि कुछ पंडितों के इरादे हमेशा सही नहीं होते, तो सुनीता ने तुरंत कहा, "हमारे घर में भी एक हैं, गोविंदा के पंडित. वो भी ऐसे ही हैं, पूजा करवाते हैं, 2 लाख रुपए लेते हैं. मैंने उनसे कहा कि आपको खुद ही प्रार्थना करनी चाहिए, उनका करवाया हुआ पूजा पाठ कुछ काम नहीं आने वाला है."

 

 

Published at : 14 Nov 2025 09:49 AM (IST)
Tags :
Sunita Ahuja Govinda
