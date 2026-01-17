हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गोविंदा से अलग रहती हैं बीवी सनीता आहूजा, कैसे चलता है खर्च, क्या है उनकी कमाई और नेटवर्थ

गोविंदा से अलग रहती हैं बीवी सनीता आहूजा, कैसे चलता है खर्च, क्या है उनकी कमाई और नेटवर्थ

Sunita Ahuja Net Worth: गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा उनके साथ नहीं रहती हैं फिर भी वे आलीशान लाइफ जीती हैं. ऐसे में कैसे उनका खर्चा चलता है और वे कहां से कमाई करती हैं?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 17 Jan 2026 12:42 PM (IST)
Preferred Sources

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा काफी बेबाक राय रखने के लिए जाती हैं. वहीं पिछले साल बॉलीवुड की इस पॉपुलर जोड़ी के तलाक के रूमर्स भी फैल गए थे. हालांकि सुनीता ने गणेश चतुर्थी के मौके पर गोविंदा संग इन सभी रूमर्स को खारिज कर दिया था. लेकिन उन्होने कुछ टाइम पहले गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी खुलासा किया था.

इन सबके बीच क्या आप जानते हैं कि सुनीता आहूजा अपने पति गोविंदा के साथ एक्टर के बंगले में नहीं रहती हैं बल्कि वे अपने दोनों बच्चों संग एक फ्लैट में रहती हैं. ऐसे में सुनीता आहूजा का खर्चा कैसे चलता है. वे कहां से कमाई करती हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है चलिए यहां सब कुछ जानते हैं.

सुनीता आहूजा और गोविंदा की लव स्टोरी है फिल्मी
सुनीता आहूजा का जन्म 1967 में एक पंजाबी परिवार में हुआ था. उनका असली नाम सुनीता मुंजल है. सुनीता आहूजा और गोविंदा की लव स्टोरी काफी फिल्मी है. जब सुनीता की मुलाकात गोविंदा से हुई, तब वे अभिनेता नहीं बने थे. दोनों दोस्त बने और फिर उन्हें एक-दूसरे से प्यार हो गया था. दोनों एक-दूसरे को लव लेटर भेजते और फोन करते थे. दोनों ने 1987 में शादी कर लीय हालांकि, गोविंदा ने शादी की खबर सबसे छिपाकर रखी क्योंकि उस समय वे बॉलीवुड में अपना करियर बना रहे थे. इस जोडी के दो बच्चे हैं टीना और यशवर्धन.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ssunita (@officialsunitaahuja)

सुनीता आहूजा की नेटवर्थ कितनी है?
सुनीता आहूजा की कुल संपत्ति 25-30 करोड़ रुपये है. वहीं उनके पति गोविंदा की कुल नेटवर्थ 140 करोड़ रुपये है. सुनीता ब्रांड एंडोर्समेंट और पति गोविंदा के साथ जॉइंट एंडोर्समेंट से भी कमाई करती हैं. सुनीता ने कुछ टाइम पहले पर्सनल कंटेंट के लिए 'मन्नत विद सुनीता' नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया भी. उनके व्लॉग्स भी फैंस बेहद पसंद करते हैं. अब ये भी उनकी इनकम का नया सोर्स बन गया है.

सुनीता के पास लग्जरी गाड़ी भी है उनके पास बीएमडब्ल्यू 3 है. ये कार उनके पति गोविंदा ने उन्हें करवा चौथ पर गिफ्ट दी थी. 

Published at : 17 Jan 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Sunita Ahuja Govinda
