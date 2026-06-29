मंडे को भी 'वेलकम टू द जंगल' कर रही दंगल, जानें- सभी फिल्मों का 1 बजे तक का कलेक्शन

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMonday BO Collection Live Update: मंडे को भी 'वेलकम टू द जंगल' कर रही दंगल, 'कॉकटेल 2' का जलवा भी बरकरार, जानें- 1 बजे तक का कलेक्शन

Monday BO Collection Live Update: मंडे को भी 'वेलकम टू द जंगल' कर रही दंगल, 'कॉकटेल 2' का जलवा भी बरकरार, जानें- 1 बजे तक का कलेक्शन

Monday BO Collection Live Update: मंडे को बॉक्स ऑफिस पर तमाम फिल्में फिर कमाई के लिए रेस कर रही हैं. यहां वेलकम टू द जंगल से कॉकटेल 2 के मंडे कलेक्शन के अपडेटेड आंकडे और ऑक्यूपेंसी जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 29 Jun 2026 01:47 PM (IST)
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संडे को सभी फिल्मों को छुट्टी का फायदा मिला और सिनेमाघरों में मौजूद वेलकम टू द जंगल से कॉकटेल 2 और मां इंति बंगारम सहित सभी फिल्मों की कमाई में काफी उछाल देखा गया. लेकिन इन फिल्मों का असली टेस्ट तो मंडे को होना है. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्में मंडे को बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर रही हैं और इनकी ऑक्यूपेंसी कितनी है.

वेलकम टू द जंगल का मंडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ( Welcome 3 Monday BO Day 4 Live)
अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल ने संडे को छप्परफाड़ कमाई की है. इसने जबरदस्त देती दिखाते हुए रविवार को 24.75 करोड़ कमाए.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को इस फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 1.02 करोड़ की कमाई की है.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 12% दर्ज की जा रही है.
  • इसी के साथ इसका चार दिनों का कलेक्शन 64.77 करोड़ हुआ है.
वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 4  1.02 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक) 12%
कुल कलेक्शन  64.77 करोड़  

कैरी ऑन जट्टा 4 मंडे को कितनी कर रही कमाई? (Carry On Jatta 4 BO Day 4 Live)
गिप्पी ग्रेवाल की कैरी ऑन जट्टा 4 ने ओपनिंग वीकेंड पर अच्छा परफॉर्म किया. 1.90 करोड़ से खाता खोलने वाली इस फिल्म ने दूसरे दिन 2.50 करोड़ और तीसरे दिन संडे को 3.50 करोड़ कमाए.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को इस फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 0.20 करोड़ की कमाई की है.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 16% दर्ज की जा रही है.
  • इसी के साथ इसका चार दिनों का कलेक्शन 8 करोड़ हुआ है.
कैरी ऑन जट्टा 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 4 0.20 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक) 16%
कुल कलेक्शन  8 करोड़  

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle BO Day 3: ‘वेलकम टू द जंगल’ ने संडे को लूटा बॉक्स ऑफिस, बनी साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड फिल्म, ये रिकॉर्ड भी बनाया

कॉकटेल 2 का दूसरे मंडे का कलेक्शन (Cocktail 2 BO Day 4 Live)
शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 ने दूसरे वीकेंड पर भी धमाकेदार परफॉर्म किया. इसका दूसरे संडे का कलेक्शन 4.40 करोड़ रुपये रहा है.

  • वहींअब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 11वें यानी दूसरे मंडे को इस फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 0.27 करोड़ की कमाई की है.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 11% दर्ज की जा रही है.
  • इसी के साथ इसका 11 दिनों का कलेक्शन 83. 42करोड़ हुआ है.
कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 11 0.27 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक) 11%
कुल कलेक्शन  83.42 करोड़  

मैं वापस आऊंगा का तीसरे मंडे का कलेक्शन ( Main Vaapas Aaunga BO Day 18 Live)
इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा ने बेशक धीमी शुरुआत की थी लेकिन इसके बाद इस फिल्म ने हर दिन अपने कलेक्शन से हैरान किया है. यहां तक कि तीसरे संडे को इसने जबरदस्त ग्रोथ दिखाते हुए 4.50 करोड़ कमाए. 

  • वहींअब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 18वें यानी तीसरे मंडे को इस फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 0.22  करोड़ की कमाई की है.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 14% दर्ज की जा रही है.
  • इसी के साथ इसका 18 दिनों का कलेक्शन 46.52 करोड़ हुआ है.
मैं वापस आऊंगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 18 0.22 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक) 14%
कुल कलेक्शन  46.52 करोड़

ये भी पढ़ें:-Cocktail 2 BO Collection Day 10: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे 'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड

Published at : 29 Jun 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
Welcome To The Jungle Cocktail 2 Maa Inti Bangaram Monday Box Office Collection Carry On Jatta 4
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