Peddi Hindi OTT Release: राम चरण के हिंदी बेल्ट के दर्शकों के लिए बुरी खबर, 'पेद्दी' के लिए करना होगा लंबा इंतजार
Peddi Hindi OTT Release: सिनेमाघरों के बाद अब राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म 'पेद्दी' ओट्टी पर आ रही है. लेकिन, हिंदी बेल्ट के दर्शकों को इसके लिए लंबा इंतजार करना होगा.
Peddi Hindi OTT Release: दक्षिण भारतीय सुपरस्टार राम चरण और बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर की फिल्म 'पेद्दी' काफी चर्चा में रही. भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म का कलेक्शन काफी अच्छा हुआ. लेकिन बजट के मुकाबले ये ज्यादा तगड़ी कमाई नहीं कर पाई. सिनेमाघरों के बाद अब ये फिल्म ओटीटी पर आ रही है. लेकिन, हिंदी बेल्ट के दर्शकों के लिए एक बुरी खबर है. हिंदी दर्शकों को ओटीटी रिलीज लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.
OTT पर कब आ रही है पिद्दी?
पेद्दी सिनेमाघरों में 4 जून 2026 को रिलीज हुई थी. जबकि अब एक महीने के भीतर ही ये फिल्म ओटीटी पर आ रही है. इस फिल्म का लुत्फ दर्शक नेटफ्लिक्स पर 2 जुलाई से उठा सकते हैं. ये फिल्म ओटीटी पर तेलुगु भाषा के साथ-साथ तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज हो रही है. तो चलिए जानते हैं कि हिंदी में पेद्दी कब तक ओटीटी पर दस्तक देगी.
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हिंदी में ओटीटी पर कब आएगी पिद्दी?
Telugu123 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी दर्शकों के लिए मेकर्स ने एक अलग प्लान बनाया है. जहां चार-चार भषाओं में फिल्म अपने थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के अंदर ही ओटीटी पर आ रही है तो वहीं हिंदी में इस फिल्म को ओटीटी पर लाने से पहले मेकर्स आठ हफ़्ते की थिएट्रिकल विंडो का पालन कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ओटीटी पर हिंदी दर्शक इस फिल्म को 30 जुलाई, 2026 से देख सकते हैं.
'पेद्दी' की कास्ट
पिद्दी एक्स स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है. जिसकी कहानी दिहाड़ी मजदूर पेद्दी के इर्द-गिर्द घूमती है. राम चरण के साथ इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर ने काम किया है. वहीं फिल्म का हिस्सा जगपति बाबू, शिवा राजकुमार, बोमन ईरानी, दिव्येंदु शर्मा भी हैं. फिल्म की डायरेक्टर बुची बाबू सना हैं.
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'पेद्दी' ने कितनी कमाई की?
Koimoi की एक रिपोर्ट के मुताबिक राम चरण की इस फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपये है. फिल्म भारत में अब तक 25 दिनों में 240 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी है. वहीं वर्ल्डवाइड इसकी कमाई 336 करोड़ रुपये हुई है. यानी पेद्दी अब तक अपना बजट भी नहीं निकाल पाई है.