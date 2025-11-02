हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sunday Box Office Collection: 'बाहुबली: द एपिक' के आगे मलयालम फिल्म ने मचाया गदर, देखें बाकी फिल्मों का संडे कलेक्शन

Sunday Box Office Collection: 'बाहुबली: द एपिक' के आगे मलयालम फिल्म ने मचाया गदर, देखें बाकी फिल्मों का संडे कलेक्शन

Sunday Box Office Collection: थिएटर्स में इस समय कई फिल्में लगी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई हैं. 'बाहुबली: द एपिक' से लेकर 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' तक संडे को अच्छा कारोबार कर रही है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 02 Nov 2025 07:07 PM (IST)
सिनेमाघर इन दिनों कई शानदार फिल्मों से खचाखच भरे हुए हैं. बॉलीवुड, तमिल, तेलुगु से लेकर मलयालम फिल्में तक बड़े पर्दे पर लगी हैं. ये फिल्में क्लैश के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई कर रही है. कोई फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर रही है तो किसी को कमाई के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है. हालांकि संडे को इन फिल्मों को छुट्टी का फायदा मिलता दिख रहा है. 

'बाहुबली: द एपिक' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

  • 'बाहुबली: द एपिक' 31 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई है और काफी अच्छा बिजनेस कर रही है.
  • सैकनिल्क की मानें तो प्रभास स्टारर इस फिल्म ने दो दिन में 16.75 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
  • अब तीसरे दिन भी 'बाहुबली: द एपिक' अब तक (शाम 7 बजे तक) 3.69 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है.

Sunday Box Office Collection: 'बाहुबली: द एपिक' के आगे मलयालम फिल्म ने मचाया गदर, देखें बाकी फिल्मों का संडे कलेक्शन

'थामा' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 13

  • हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' पिछले 12 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है.
  • कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक 11 दिनों में फिल्म ने 126.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
  • सैकनिल्क की मानें तो 12वें दिन 'थामा' ने 4.4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • अब 13वें दिन भी रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की फिल्म ने 2.76 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.

'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 13

  • 'थामा' के साथ रिलीज हुई फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाए हुए है.
  • 11 दिनों में 64.58 करोड़ रुपए कमाने के बाद फिल्म ने 12वें दिन 3.15 करोड़ रुपए की कमाई की थी.
  • अब संड को भी 'एक दीवाने की दीवानियत' ने अब तक (शाम 7 बजे तक) 2.28 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

'डाइस इरा' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

  • 31 अक्टूबर को रिलीज हुई मलयालम फिल्म 'डाइस इरा' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है.
  • सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 4.7 करोड़ और दूसरे दिन 5.7 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था.
  • अब तीसरे दिन भी 'डाइस इरा' ने अब तक (शाम 7 बजे तक) 2.39 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.

'द ताज स्टोरी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

  • परेश रावल स्टारर फिल्म 'द ताज स्टोरी' भी 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
  • फिल्म ने पहले दिन 1.5 करोड़ रुपए कमाए थे तो वहीं दूसरे दिन 3.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • अब तीसरे दिन 'द ताज स्टोरी' अब तक (शाम 7 बजे तक) 1.39 करोड़ रुपए ही कमा पाई है.

Sunday Box Office Collection: 'बाहुबली: द एपिक' के आगे मलयालम फिल्म ने मचाया गदर, देखें बाकी फिल्मों का संडे कलेक्शन

'आर्यन' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

  • तमिल क्राइम-थ्रिलर फिल्म 'आर्यन' भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठीक कमा रही है.
  • सैकनिल्क के मुताबिक पहले दिन फिल्म ने 1.2 करोड़ और दूसरे दिन 1.99 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • संडे को (तीसरे दिन) भी 'आर्यन' ने अब तक (शाम 7 बजे तक) 87 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
Published at : 02 Nov 2025 07:03 PM (IST)
Ek Deewane Ki Deewaniyat Baahubali The Epic Thamma Dies Irae
