पंकज त्रिपाठी की मां का निधन, 'मिर्जापुर' एक्टर ने की अपील- 'हमें शांति से शोक मनाने दें'

बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. एक्टर की मां हेमवंती देवी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने बिहार के गोपालगंज जिले में स्थिथ अपने घर में अंतिम सांस ली. पंकज की मां का अंतिम संस्कार भी हो गया है. इस दुख की घड़ी में पंकज त्रिपाठी की टीम ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और सभी से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की है.

पंकज त्रिपाठी की मां का निधन 30 अक्टूबर, 2025 को हुआ था. उनका अंतिम संस्कार शनिवार (1 नवंबर, 2025) को बेलसंड में, परिवार के करीबी सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच किया गया. एक्टर की टीम की तरफ से जारी किए गए स्टेटमेंट में लिखा है- 'हमें आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि श्री पंकज त्रिपाठी की प्यारी मां हेमवंती देवी का शुक्रवार को बिहार के गोपालगंज के बेलसंड स्थित उनके गृहनगर में शांतिपूर्वक निधन हो गया. वो 89 साल की थीं और कुछ समय से बीमार थीं.'

'निजता का सम्मान करें और शांति से शोक मनाने का समय दें'

स्टेटमेंट में आगे लिखा है- 'उन्होंने अपने करीबियों के बीच, नींद में ही शांति के साथ आखिरी सांस ली. पंकज त्रिपाठी उनके आखिरी पलों में उनके साथ थे. त्रिपाठी परिवार इस अपार नुकसान से सदमे में है और सभी से विनम्र अपील करता है कि वो श्रीमती हेमवंती देवी को अपनी दुआओं में रखें. परिवार मीडिया और शुभचिंतकों से भी रिक्वेस्ट करता है कि इस दुख की घड़ी में उनकी निजता का सम्मान करें और शांति से शोक मनाने का समय दें.'

2023 में हुआ था पिता का निधन

बता दें कि पंकज त्रिपाठी के दोनों पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे. 21 अगस्त, 2023 को एक्टर के पिता पंडित बनारस तिवारी का निधन हो गया था. उस समय पंकज त्रिपाठी मुंबई में थे, लेकिन पिता के निधन की खबर सुनते ही वो अंतिम संस्कार के लिए तुरंत बिहार पहुंच गए थे.