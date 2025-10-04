हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सलमान खान की Ex भाभी की 10 तस्वीरें: 51 की उम्र में भी बिजलियां गिरातीं हैं मलाइका अरोड़ा

Salman Khan Ex Bhabhi Malaika Arora Pics: मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की फिटनेस आइकन हैं. उम्र बढ़ने के साथ वे और ज्यादा यंग होती जा रही हैं. एक्ट्रेस की तस्वीरें फैंस को दीवाना बनाए रखती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 03:07 PM (IST)
मलाइका अरोड़ा सलमान खान की एक्स भाभी हैं. दरअसल मलाइका की शादी सलमान खान के छोटे भाई अरबाज खान से हुई थी. हालांकि दोनों का तलाक हो गया. इस जोड़ी का एक बेटा अरहान खान भी है. वहीं मलाइका हमेशा अपनी अपनी फिटनेस और स्टाइल स्टेटमेंट की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. 51 की उम्र में भी वे कहर बरपाती हैं. उनका हुस्न फैंस के दिलों का करार लूटता रहता है.

मलाइका अरोड़ा हुस्न की मल्लिका लगती हैं उनकी खूबसूरती देखकर लगता है कि उन पर उम्र बढ़ने का जरा भी असर नहीं हो रहा है.
मलाइका अरोड़ा हर आउटफिट में स्टनिंग लगती हैं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं और फैंस उनकी हर अदा को बेहद पसंद करते हैं.
मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन हैं और वे 51 की उम्र में भी अपनी छरहरी काया से यंग एक्ट्रेस को मात देती हैं.
मलाइका की ये तस्वीर वाकई दिल धड़का देने वाली है. एक्ट्रेस व्हाइट कलर के वन शोल्डर आउटफिट में बला की खूबसूरत लग रही हैं. ऊपर से उनकी झुकी नजरें कातिलाना हैं.
मलाइका अरोड़ा का ये अंदाज भी फैंस के दिलों का करार लूट रहा है. एक्ट्रेस इस तस्वीर में हुस्न की मल्लिका लग रही हैं.
मलाइका अरोड़ा इस तस्वीर में बेहद ग्लैमरस लग रही हैं. उनके इस अंदाज पर फैंस मर मिटे हैं और यही कह रहे ऊफ क्या अदा है.
इस एम्बेलिश्ड आउटफिट में मलाइका अरोड़ा अपनी टोन्ड फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं और बला की हसीन भी लग रही हैं.
मलाइका अपने हुस्न का जादू अच्छे से चलाना जानती हैं उनकी ये तस्वीर इस बात की गवाह है.
इस वन शोल्डर आउटफिट में मलाइका अरोड़ा काफी दिलकश लग रही हैं उनकी इस तस्वीर पर फैंस मर मिटे हैं.
इस व्हाइट आउटफिट में मलाइका किसी एंजेल से कम नहीं लग रही हैं. उनका ये स्टाइल किसी को भी घायल कर दे.
Published at : 04 Oct 2025 03:07 PM (IST)
