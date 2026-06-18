फेसबुक पर प्यार, 75 दिनों में शादी, जानें 60 की उम्र में घर बसाने वाली एक्ट्रेस कौन है

बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान 60 की उम्र में मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं, लेकिन इंडस्ट्री में एक ऐसी एक्ट्रेस भी हैं, जिन्होंने इसी उम्र में शादी कर सबको चौंका दिया. खास बात ये है कि उन्हें अपना लाइफ पार्टनर फेसबुक पर मिला और महज 75 दिनों के भीतर ही दोनों ने शादी रचा ली. दरअसल, हम बात कर रहे हैं 'लगान', 'दिल चाहता है' और 'जोधा अकबर' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं सुहासिनी मुले की.

बड़े साइंटिस्ट हैं सुहासिनी मुले के पति

'सुहाना सफर' से बातचीत के बाद सुहासिनी मुले की लव लाइफ एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उन्हें फेसबुक पर साइंटिस्ट अतुल गुर्टू से प्यार हुआ और दोनों ने बिना देर किए 75 दिन के अंदर शादी कर ली. सुहासिनी और अतुल की लव स्टोरी बेहद दिलचस्प है. दरअसल, सुहासिनी अपने एक को-स्टार के कहने पर काम की तलाश में फेसबुक से जुड़ी थी.

सुहासिनी मुले ने क्या कहा?

'सुहाना सफर' को दिए इंटरव्यू में सुहासिनी ने कहा, 'मैंने 60 साल की उम्र में पहली बार शादी की. इससे पहले मुझे सही जीवनसाथी नहीं मिला था. मेरे पति अतुल गुर्तु एक जाने-माने साइंटिस्ट हैं. जब वो साइंस पर बात करते हैं तो मुझे कुछ समझ नहीं आता लेकिन वह एक अच्छे इंसान हैं.'

अतुल गुर्टू ने सुहासिनी मुले से की दूसरी शादी

सुहासिनी कहती हैं, 'मैंने अतुल की प्रोफाइल देखी और सोचा क्या भौतिक वैज्ञानिक भी फेसबुक पर होते हैं? वो उस समय स्विट्जरलैंड में दुनिया के सबसे बड़े विज्ञान प्रयोग 'लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर' प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. मुझे हमेशा से विज्ञान में रुचि रही है, इसलिए मैंने उन्हें एक मैसेज भेज दिया. इसके बाद हमारी बातचीत शुरू हो गई.'

फेसबुक पर मिला प्यार

जब एक दिन फेसबुक पर सुहासिनी स्क्रॉल कर रही थीं, तो उन्हें 'पीपुल यू मे नो' में अतुल गुर्टू की प्रोफाइल सजेशन में दिखी. अतुल एक जाने-माने भौतिक वैज्ञानिक हैं, जो उस समय 'लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर' (LHC) प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. सुहासिनी को साइंस में हमेशा से रुचि थी, इसलिए उन्होंने अतुल को मैसेज भेजकर पूछा, 'LHC क्या है?' यहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई. धीरे-धीरे ईमेल और मैसेज होने लगे और एक-दूसरे को समझने लगे. दोनों के बीच दोस्ती हुई और ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई.

आर्य समाज मंदिर में रचाई शादी

कुछ समय बाद अतुल ने सुहासिनी के सामने अपने दिल की बात रखी और उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया. सुहासिनी भी उन्हें मन ही मन पसंद करने लगी थीं, ऐसे में उन्होंने बिना देर किए इस रिश्ते के लिए हां कह दी. इसके बाद सुहासिनी और अतुल ने 75 दिन के अंदर एक-दूसरे संग सात फेरे लिए. 16 जनवरी 2011 को दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली. हैरानी वाली बात ये है कि पहली मुलाकात से शादी तक केवल 75 दिन का समय लगा.

बता दें कि अतुल गुर्टू की ये दूसरी शादी है. उनकी पहली पत्नी का कैंसर के कारण निधन हो चुका है.

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