हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRaha Kapoor: 'वो स्टेज के लिए ही बनी है...', बहुत फिल्मी है आलिया भट्ट की बेटी राहा, 'अल्फा' एक्ट्रेस बोलीं- उसे डांस करना पसंद है

Raha Kapoor: 'वो स्टेज के लिए ही बनी है...', बहुत फिल्मी है आलिया भट्ट की बेटी राहा, 'अल्फा' एक्ट्रेस बोलीं- उसे डांस करना पसंद है

Alia Bhatt Daughter Raha: आलिया भट्ट ने हाल ही में खुलासा किया कि उनकी बेटी राहा कपूर बहुत फिल्मी है और वो स्टेज के लिए ही बनी है. चलिए जानते हैं एक्ट्रेस ने क्या कहा.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 18 Jun 2026 10:46 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आलिया फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. हाल ही में एक्ट्रेस न्यूज18 के कार्यक्रम 'अमृत रत्न 2026' में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी राहा कपूर के बारे में खुलकर बात की. 

'अभी उसका स्पोर्ट्स में भी काफी इंटरेस्ट है'
इंटरव्यू के दौरान आलिया ने बाताया कि उनकी बेटी राहा कपूर बहुत फिल्मी है और वो स्टेज के लिए ही बनी है. आलिया भट्ट ने कहा, 'मैं हमेशा से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थीं. मैं बचपन में आईने के सामने परफॉर्म करती थीं.' जब होस्ट ने आलिया से पूछा कि क्या उनकी बेटी राहा भी एक्ट्रेस बनेगी तो आलिया बोलीं, 'वो भी स्टेज के लिए ही बनी है. सच कहूं तो उसे कई चीज़ें पसंद हैं. अभी उसका स्पोर्ट्स में भी काफी इंटरेस्ट है. स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज में उसकी गहरी रुचि है. वो बहुत फिल्मी भी है, गाने भी अच्छे से सुनती है. वो डांस करना चाहती है. वो स्टेप्स बहुत जल्दी सीख लेती है.'

 

ये भी पढ़ें:- आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम से डिलीट की बेटी राहा कपूर की तस्वीरें, हैरान हुए फैंस, जानें क्या है वजह

चीजों को देख-समझ रही है राहा कपूर
आलिया ने आगे कहा, 'तो मेरी छोटी सी बच्ची अभी बढ़ रही है. चीज़ों को देख-समझ रही है और अलग-अलग चीज़ों में हाथ आज़मा रही है. चाहे वो आर्ट हो, डांस हो या स्पोर्ट्स, लेकिन वो अपने तरीके से लीडर है और चीजों को लेकर अपनी अलग सोच रखती है.' 

Raha Kapoor: 'वो स्टेज के लिए ही बनी है...', बहुत फिल्मी है आलिया भट्ट की बेटी राहा, 'अल्फा' एक्ट्रेस बोलीं- उसे डांस करना पसंद है

बता दें कि हाल ही में एक इंटरव्यू में पूजा भट्ट ने भी कहा था कि राहा का जन्म एक्ट्रेस बनने के लिए ही हुआ है. विक्की लालवानी से बातचीत के दौरान आलिया की बड़ी बहन पूजा भट्ट ने कहा, 'मुझे लगता है कि वो एक्टर बनने के लिए ही पैदा हुई है. जब तक कि वो नासा की साइंटिस्ट न बन जाए... मुझे नहीं पता. वो बहुत सुंदर है. उसमें एक अलग ही चमक है. जब वो किसी कमरे में आती है, तो बाकी सब फीके पड़ जाते हैं. आपकी नज़रें बस उसी पर टिकी रहती हैं.'

आलिया भट्ट ने 2022 में रचाई शादी
आलिया भट्ट ने 14 अप्रैल 2022 को बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर से शादी की थी. शादी के सात महीने बाद यानी 6 नवंबर 2022 को इस कपल ने बेटी राहा कपूर का वेलकम किया था.

कब रिलीज होगी आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा'?
'अल्फा' की बात करें तो ये फिल्म 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसमें आलिया के अलावा शरवरी, बॉबी देओल, अनिल कपूर और ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. इस फिल्म को शिव रवैल ने डायरेक्ट किया है. फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा हैं. 'अल्फा' का धांसू ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

ये भी पढ़ें:- ALPHA Trailer: 2 मिनट 33 सेकेंड के ट्रेलर में छा गईं शरवरी, आलिया भट्ट के संग खूंखार एक्शन किया, देखें

और पढ़ें
Published at : 18 Jun 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Raha Alia Bhatt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Raha Kapoor: 'वो स्टेज के लिए ही बनी है...', बहुत फिल्मी है आलिया भट्ट की बेटी राहा, 'अल्फा' एक्ट्रेस बोलीं- उसे डांस करना पसंद है
'वो स्टेज के लिए ही बनी है...', बहुत फिल्मी है आलिया भट्ट की बेटी राहा, 'अल्फा' एक्ट्रेस बोलीं- उसे डांस करना पसंद है
बॉलीवुड
Cocktail 2 Advance Booking Day 1: रिलीज से पहले ही शाहिद की 'कॉकटेल 2 ने उड़ाया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कमा डाले करोड़ों, ये रिकॉर्ड भी बनाया
रिलीज से पहले ही 'कॉकटेल 2 ने उड़ाया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कमा डाले करोड़ों, ये रिकॉर्ड भी बनाया
बॉलीवुड
Wednesday Box Office 17June: पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
बॉलीवुड
Alpha Box Office: आलिया की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर पाएगी 'अल्फा'? जानें- कितना कमाना होगा?
आलिया की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर पाएगी 'अल्फा'? जानें- कितना कमाना होगा?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी?
राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा दावा, कहा- 'हमें तो पता था कि...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा दावा, कहा- 'हमें तो पता था कि...'
इंडिया
TMC के बाद टूटी उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज, कहा- 'शिकारी नया है, जाल पुराना...'
TMC के बाद टूटी उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो ओवैसी ने कसा तंज, कहा- 'शिकारी नया है, जाल पुराना...'
स्पोर्ट्स
Test Record: पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Cocktail 2 Advance Booking Day 1: रिलीज से पहले ही शाहिद की 'कॉकटेल 2 ने उड़ाया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कमा डाले करोड़ों, ये रिकॉर्ड भी बनाया
रिलीज से पहले ही 'कॉकटेल 2 ने उड़ाया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कमा डाले करोड़ों, ये रिकॉर्ड भी बनाया
विश्व
भारत के खिलाफ समंदर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, 1971 की जंग के बाद पहली बार तैनात करेगा खतरनाक सबमरीन?
भारत के खिलाफ समंदर में PAK की बड़ी साजिश, 1971 की जंग के बाद पहली बार तैनात करेगा खतरनाक सबमरीन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसदों के बगावत का अगुवा होगा अखिलेश यादव का ब्राह्मण सांसद? योगी के मंत्री का बड़ा दावा
सपा सांसदों के बगावत का अगुवा होगा अखिलेश यादव का ब्राह्मण सांसद? योगी के मंत्री का बड़ा दावा
Home Tips
Home Cleaning Tips: टॉयलेट के दाग और जंग को तुरंत गायब करेगी यह अनोखी चीज, मिनटों में चमकेगा घर का कोना-कोना
टॉयलेट के दाग और जंग को तुरंत गायब करेगी यह अनोखी चीज, मिनटों में चमकेगा घर का कोना-कोना
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget