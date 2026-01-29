हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सुभाष घई ने पीएम मोदी की जादुई शख्सियत की तारीफ की, बोले- वे शब्दों से ज्यादा आंखों से बात करते हैं

सुभाष घई ने पीएम मोदी की जादुई शख्सियत की तारीफ की, बोले- वे शब्दों से ज्यादा आंखों से बात करते हैं

हाल ही में गणतंत्र दिवस के मौके पर निर्देशक सुभाष घई ने पीएम मोदी से मुलाकात की. पीएम मोदी ने उन्हें नाम लेकर मुस्कुराते हुए आदर किया, जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगा.निर्देशक सुभाष घई ने पीएम की तारीफ.

By : आईएएनएस | Updated at : 29 Jan 2026 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

डायरेक्टर सुभाष घई ने भारतीय इंडस्ट्री को कई दशकों तक नई ऊंचाइयों और मुकाम पर पहुंचाया है. उन्होंने न सिर्फ अपनी फिल्मों के जरिए लोगों का मनोरंजन किया, बल्कि समाज, परिवार, रिश्तों और गहरी भावनाओं को बड़े पर्दे पर मजबूती से दिखाया. 
 
डायरेक्टर सुभाष घई ने हाल ही में गणतंत्र दिवस के मौके पर पीएम मोदी से मुलाकात की. इस मुलाकात की तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की. इसमें सुभाष और प्रधानमंत्री दोनों एक-दूसरे को नमस्कार करते दिख रहे. पोस्ट में निर्देशक ने पीएम के व्यक्तित्व की तारीफ की. उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व बहुत खास है. वे जब भी किसी से मिलते हैं तो शब्दों से ज्यादा अपनी आंखों से बात करते हैं."

 

 
 
 
 
 
घई ने बताया कि गणतंत्र दिवस के इस होम रिसेप्शन में पीएम मोदी ने उन्हें नाम लेकर मुस्कुराते हुए आदर किया, जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगा. उन्होंने पीएम मोदी के व्यक्तित्व को एक अलग ही जादू और आकर्षक बताया, जैसे किसी जादूगर का हो. सुभाष घई ने आगे लिखा, "ईश्वर उन्हें लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन दे."

यह मुलाकात सुभाष घई का पीएम मोदी के प्रति गहरे जुड़ाव को बखूबी से दर्शाती है कि वे प्रधानमंत्री का कितना सम्मान करते हैं.

हिंदी सिनेमा में सुभाष का योगदान अतुलनीय है. उन्होंने यादगार फिल्में देने के साथ-साथ एक से एक बेहतरीन सितारों को भी लॉन्च किया. निर्देशक ने अपने फिल्म स्कूल 'व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल' के जरिए भी कई प्रतिभाओं को निखारा है. हाल ही में सुभाष घई ने आईएएनएस के साथ बातचीत में स्कूल को खोलने के पीछे की वजह भी बताई.

उन्होंने कहा, "मुंबई आने के बाद कई स्टूडेंट भटक जाते हैं. उन्हें पता ही नहीं होता है कि स्टूडियो कहां हैं, किससे मिलना है, और टैलेंट कैसे दिखाना है. इसलिए हमने यह स्कूल बनाया. बच्चे यहां 2-3 साल रहें, एक्सपर्ट्स से जुड़ें, प्रैक्टिस करें, और फिर इंडस्ट्री में एंट्री लें."

Published at : 29 Jan 2026 01:42 PM (IST)
Subhash Ghai NARENDRA MODI
