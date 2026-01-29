बॉक्स ऑफिस ‘बॉर्डर 2’ का धमाल मचा हुआ है. हालांकि वीकडेज में अब इसकी कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है लेकिन ये फिल्म अब भी शानदार कमाई कर रही है साथ ही हर दिन नए रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रही है. दिलचस्प बात ये है कि सनी देओल स्टारर और अनुराग सिंह निर्देशित ये फिल्म देश और दुनियाभर में रिलीज के महज 6 दिनों में इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी है. इसी के साथ चलिए यहां जान लेते हैं ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के 6 दिनों में अब तक वर्ल्डवाइड कितनी कमाई कर ली है?

‘बॉर्डर 2’ का भारत में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘बॉर्डर 2’ ने टिकट खिड़की पर दमदार शुरुआत की थी और रिलीज के चार दिन के एक्सटेंडेड वीकेंड में 180 करोड़ का कलेक्शन कर दिया था. जिसमें गणतंत्र दिवस पर 59 करोड़ की इसकी सिंगल डे की ज़बरदस्त कमाई भी शामिल है. इसके बाद मंगलवार को बॉर्डर 2 की कमाई में पहली गिरावट आई और फिर बुधवार को इसकी कमाई और मंदी हो गई और इसने 13 करोड़ रुपये नेट कमाए. इसी के साथ इसका कुल घरेलू नेट कलेक्शन 213 करोड़ रुपये हो चुका है जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 255 करोड़ रुपये है.

‘बॉर्डर 2’ ने दुनियाभर में कितना कर लिया कलेक्शन

‘बॉर्डर 2’ ने वर्ल्डवाइड अच्छी शुरुआत की थी लेकिन हफ़्ते के बीच में इसकी कमाई धीमी हो गई. बुधवार के बाद इसका ओवरसीज कलेक्शन अब लगभग $4.5 मिलियन हो गया है. इससे फिल्म की दुनियाभर में छह दिनों की कुल कमाई 295 करोड़ हो गई है. वहीं ये रिलीज के 7वें दिन गुरुवार को दुनियाभर में 300 करोड़ के पार हो जाएगी और ऐसा करने वाली साल 2026 की पहली फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेगी.

2026 की दुनियाभर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्में (28 जनवरी तक)

बॉर्डर 2- 295 करोड़ रुपये

माना शंकरा वरप्रसाद गारू- 278 करोड़ रुपये

द राजा साब- 207 करोड़ रुपये

पराशक्ति- 85 करोड़ रुपये

अनगनगा ओका राजू- 78 करोड़ रुपये

‘बॉर्डर 2’ ने बनी 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

बुधवार की कमाई के साथ, बॉर्डर 2 न सिर्फ़ वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गई है, बल्कि इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में भी टॉप पर पहुंच गई है. सोमवार को प्रभास की द राजा साब को पीछे छोड़ने के बाद, इसने अब चिरंजीवी की मन शंकर वराप्रसाद गारू के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है. इन दोनों तेलुगु फिल्मों ने दुनिया भर में क्रमशः 207 करोड़ रुपये और 278 करोड़ रुपये कमाए हैं. बॉर्डर 2 गुरुवार को आसानी से 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी और हो सकता है कि दूसरे वीकेंड पर ये फिल्म तगड़ा कलेक्शन कर 400 करोड़ी बन जाए.

‘बॉर्डर 2’ के बारे में सब कुछ

भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता द्वारा निर्मित, बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्या सिंह भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. वहीं अब फैंस ‘बॉर्डर 3’ का इंतजार कर रहे हैं. मेकर्स ने अगले पार्ट के आने का हिंट भी दिया है.