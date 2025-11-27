श्वेता तिवारी के बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन, नो मेकअप लुक में दिखा एक्ट्रेस का घरवाला अवतार

एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने बेटे रेयांश का बर्थडे सेलिब्रेट किया. सोशल मीडिया पर इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें वायरल हैं. रेयांश का बर्थडे सेलिब्रेशन फैमिली के साथ ही हुआ. फोटोज में वो केक काटते दिख रहे हैं. बैलून से डेकोरेशन की गई है.

श्वेता तिवारी का नो मेकअप वाला अवतार

रेयांश काफी खुश और एक्साइटेड दिखे. फोटोज में श्वेता तिवारी और पलक तिवारी भी नजर आईं. पलक तिवारी को व्हाइट कलर के आउटफिट में देखा गया. उन्होंने साइड पार्टेड हेयरस्टाइल बनाई हुई थी. उन्होंने भाई रेयांश को गोद में बैठाया हुआ था. वहीं साथ में श्वेता तिवारी भी नजर आईं.

श्वेता तिवारी को नो मेकअप लुक में देखा गया. उन्होंने टीशर्ट पहनी थी और बालों को बांधा हुआ था.

श्वेता तिवारी ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा, 'हैप्पी बर्थडे मेरे रेयांश. तुम मेरी जिंदगी के सबसे ब्राइट पार्ट हो. तुम्हारी वजह से ही मैं अपने मुश्किल के दिनों में भी मुस्कुराती हूं. तुम्हें इतना अच्छा, दयालु और खुशमिजाज बढ़ता देखना हर पल मेरे दिल को गर्व से भर देता है. तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों, प्यार और दुआओं से भरी रहे. मैं तुमसे बहुत प्यारी करती हूं. इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं. मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हें गाइड करूंगी और तुम्हारा हाथ पकड़े रखूंगी.

बता दें कि श्वेता तिवारी 2 बच्चों की मां हैं. उन्हें एक बेटी है. बेटी की नाम पलक तिवारी है. पलक ने बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया है. वो फिल्मों में करियर बनाने में लगी हैं. पलक, श्वेता तिवारी और राजा चौधरी की बेटी हैं. वहीं रेयांश श्वेता की दूसरी शादी हैं. श्वेता की पहली शादी राजा चौधरी से हुई थी. लेकिन ये शादी चली नहीं. इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी अभिनव कोहली के साथ की. अभिनव और श्वेता का भी ये रिश्ता चल नहीं पाया. उन्होंने तलाक ले लिया.