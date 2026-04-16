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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSoundarya Death Anniversary: डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ फिल्मों में आई थीं 'सूर्यवंशम' की 'राधा सिंह', 7 महीने प्रेग्नेंट सौंदर्या की हुई दर्दनाक मौत

Soundarya Death Anniversary: डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ फिल्मों में आई थीं 'सूर्यवंशम' की 'राधा सिंह', 7 महीने प्रेग्नेंट सौंदर्या की हुई दर्दनाक मौत

Soundarya Death Anniversary: एक्ट्रेस सौंदर्या ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से घर-घर में पहचान बनाई थी. उन्हें बचपन से ही अभिनय में रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने वो डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ फिल्मों में आई थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Apr 2026 12:57 PM (IST)
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साउथ एक्ट्रेस सौंदर्या को इस दुनिया को अलविदा कहे 22 साल बीत गए हैं. 17 अप्रैल, 2004 को एक प्लेन क्रैश में सौंदर्या की महज 31 साल की उम्र में मौत हो गई थी. मौत के दौरान सौंदर्या 7 महीने की प्रेग्नेंट थीं. उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म 'सूर्यवंशम' में राधा सिंह की भूमिका निभाई थी. ये उनकी पहली और आखिरी बॉलीवुड फिल्म थी. सौंदर्या को बचपन से ही एक्टिंग में रुचि थी. फिल्मों के लिए उनकी दीवानगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अभिनय के लिए पढ़ाई तक छोड़ दी थी.

सौंदर्या को शुरू से था एक्टिंग से लगाव
सौंदर्या का जन्म 18 जुलाई, 1972 को कर्नाटक के कोलार में कन्नड़ फिल्मों के मशहूर एक्टर राइटर और प्रोड्यूसर के एस सत्यनारायण के घर हुआ था. सौंदर्या को शुरू से ही एक्टिंग से लगाव था. वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी और डॉक्टरी की पढ़ाई का पहला ही साल था, तभी उनके पिता के एक दोस्त ने उन्हें फिल्म ऑफर कर दी. इस फिल्म का नाम 'गंधर्व' था. फिल्म का ऑफर मिलते ही सौंदर्या का बचपन का सपना सच हो गया. उन्होंने तुरंत डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ दी. सौंदर्या की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और वो रातोंरात साउथ की बड़ी एक्ट्रेस बन गईं. इसके बाद उन्हें बड़ी-बड़ी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे. 

Soundarya Death Anniversary: डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ फिल्मों में आई थीं 'सूर्यवंशम' की 'राधा सिंह', 7 महीने प्रेग्नेंट सौंदर्या की हुई दर्दनाक मौत

बड़े-बड़े सुपरस्टार्स के साथ किया काम
सौंदर्या ने अपने जमाने में हर सुपरस्टार के साथ काम किया. उन्होंने साउथ सुपरस्टार रजनीकांत से लेकर तमिल एक्टर के साथ फिल्में कीं. बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ सौंदर्या ने फिल्म 'सूर्यवंशम' में काम किया था. फिल्म में उन्होंने बिग बी की पत्नी राधा सिंह का किरदार निभाया था. इस फिल्म ने सौंदर्या को घर-घर पहचान दिलाई. फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था. वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहीं.

Soundarya Death Anniversary: डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ फिल्मों में आई थीं 'सूर्यवंशम' की 'राधा सिंह', 7 महीने प्रेग्नेंट सौंदर्या की हुई दर्दनाक मौत

एक्टिंग छोड़ना चाहती थीं सौंदर्या
साल 2003 में सौंदर्या ने एक इंजीनियर से शादी की थी. प्रेग्नेंट होने के कारण सौंदर्या फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना चाहती थीं, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था. 31 साल की उम्र में उनकी प्लेन क्रेश में मौत हो गई. बता दें कि सौंदर्या ने साल 2004 में राजनीति में भी कदम रख दिया था. लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा और टीडीपी के नेताओें के लिए वोट मांगने के लिए उन्होंने 17 अप्रैल को बेंगलुरु से आंध्र प्रदेश के करीमनगर के लिए एयरक्राफ्ट से उड़ान भरी, लेकिन 100 फीट की ऊंचाई तक पहुंचते ही प्लेन हादसे का शिकार हो गया. इस दुर्घटना में सौंदर्या और उनके छोटे भाई सहित तेलुगू फिल्मों के प्रॉड्यूसर अमरनाथ, बीजेपी के युवा नेता और जागरण वेदिका के लोकल मुखिया रमेश कदम की जान चली गई. 

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मौत के वक्त प्रेग्नेंट थीं सौंदर्या
सौंदर्या की मौत के बाद तमिल डायरेक्टर आरवी उदयकुमार ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि सौंदर्या मौत के समय प्रेग्नेंट थीं. सौंदर्या ने अपनी मौत से एक दिन पहले डायरेक्टर को कॉल किया था. करीब 1 घंटे हुई बातचीत में एक्ट्रेस ने बताया था कि अब वो और फिल्मों में काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो मां बनने वाली हैं. मौत के समय सौंदर्या 7 महीने प्रेग्नेंट थीं.

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Published at : 16 Apr 2026 12:57 PM (IST)
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