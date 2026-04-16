'सैयारा' के बाद फिर साथ आए अहान पांडे और अनीत पड्डा, बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगे मोहित सूरी!

मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'सैयारा' साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है. इस फिल्म ने कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए. इस म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने अहान पांडे और अनीत पड्डा की किस्मत बदल कर रख दी. अब यश राज फिल्म्स (YRF) की हिट फिल्म 'सैयारा' की टीम एक बार फिर साथ आ गई है. मोहित सूरी और अक्षय विधानी (यश राज फिल्म्स के CEO) ने फिर से अहान पांडे और अनीत पड्डा से हाथ मिलाया है.

मोहित सूरी ने किया नई फिल्म का ऐलान

मोहित सूरी एक इंटेंस रोमांस फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसमें एक बार फिर अहान पांडे और अनीत पड्डा की बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिलेगी. 'सैयारा' की रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद इस नई फिल्म से भी दर्शकों को वैसी ही केमिस्ट्री और हिट म्यूजिक की उम्मीद है. ये फिल्म भी यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनाई जाएगी. मेकर्स इसे 2027 में दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं. फिल्म की कहानी एक इमोशनल और यादगार सफर की तरह होगी, जिसमें म्यूजिक का बड़ा रोल होगा.

मेरे लिए घर वापसी जैसा है- मोहित सूरी

फिल्म का ऐलान करते हुए मोहित सूरी ने कहा, 'मेरे लिए लव स्टोरीज हमेशा से खास रही हैं. जब भावनाएं इतनी गहरी हो जाएं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो, तो वही कहानी कहने का असली मजा है. 'सैयारा' की टीम के साथ फिर से काम करना घर वापसी जैसा है. मैं खुद को एक नए कलाकार की तरह महसूस कर रहा हूं, उम्मीद है कि इस बार भी मेरा संगीत लोगों के दिलों को छुएगा.

अक्षय विधानी ने भी जताई खुशी

अक्षय विधानी कहते हैं, 'मोहित सूरी के साथ काम करना हमारे लिए एक खास अनुभव होता है. हमारी सोच मिलती है और हम दिल को छू लेने वाली कहानियां बनाना चाहते हैं. उनके साथ फिल्म बनाना सिर्फ काम नहीं होता, बल्कि ऐसा एहसास होता है जो दर्शकों के दिल में लंबे समय तक रहता है. 'सैयारा' भी ऐसा ही एक अनुभव था, जिसे हम हमेशा याद रखेंगे. अब जब हम फिर से साथ काम कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि इस बार कुछ और ज्यादा सच्चा, भावनात्मक और यादगार बनाया जाए. हमें खुशी है कि अहान और अनीत भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, क्योंकि जेन-ज़ेड की यह पसंदीदा जोड़ी एक बार फिर मोहित सूरी की रोमांटिक दुनिया में नजर आएगी.'

जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग

आपको बता दें कि अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर की ये फिल्म इस साल के अंत में फ्लोर पर जाएगी और 2027 में दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज़ करने की योजना है.