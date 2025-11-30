‘बिना काम के बॉलीवुड में कैसे टिकीं?’ सवाल पर सोफी चौधरी, दिया करारा जवाब

सिंगर और एक्ट्रेस सोफी चौधरी, जिन्होंने म्यूजिक, फिल्मों और लाइव परफॉर्मेंस में एक मजबूत करियर बनाया है, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक यूज़र को करारा जवाब देती नजर आईं. यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब सोफी ने उदयपुर में हुई नेत्रा मंटेना और वाम्सी गदिराजू की शादी से जेनिफर लोपेज़ के साथ अपनी एक बैकस्टेज फोटो शेयर की. दोनों ने इस वेडिंग में परफॉर्म किया था.

सोफी ने यूजर को दिया करारा जवाब

सोफी ने एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, “जेनिफर लोपेज़… एक ऐसी आर्टिस्ट जिन्हें मैं दो दशक से पसंद करती हूं और जिनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है! उनका स्टेज फायर, अनुशासन, म्यूजिक वीडियो, स्टाइल और कई फिल्में… सब आइकॉनिक!" इसके बाद जब एक यूज़र ने जेनिफर के लुक और उनकी उम्र को लेकर तंज कसा, तो सोफी ने उनकी स्टेज परफॉर्मेंस का वीडियो पोस्ट कर जवाब दिया, “उम्म्म… वो तो ज्यादातर 20 साल के परफॉर्मर्स से बेहतर दिखती हैं! अगर वो इसे आत्मविश्वास से कैरी कर सकती हैं और उनके फैंस को इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो आपको क्यों है?”

Ummm…She looks better than most 20 year old performers! If she can carry it off and her fans don’t have a problem with it, what’s yours?? https://t.co/SsnauNXAXy — Sophie C (@Sophie_Choudry) November 29, 2025

यूजर ने किया सवाल

सोफी चौधरी की फोटो के नीचे एक यूजर ने सवाल किया कि उन्होंने 'बॉलीवुड में बिना लगातार एक्टिंग या म्यूजिक के काम किए' कैसे अपनी जगह बनाई. उस फैन ने लिखा, 'यार सोफी, मुझे आज तक समझ नहीं आता कि आपने बॉलीवुड में बिना काम किए कैसे टिके हुए हैं. कोई फिल्म, कोई वेब शो, यहां तक कि गाने भी नहीं. हमें आप बस थोड़ी-थोड़ी चीज़ों में दिखी हैं, फिर भी आपने बॉलीवुड में कैसे अपनी जगह बनाई?'

सोफी ने सीधे जवाब दिया और बताया कि पिछले सालों में उनका करियर कहां पर चमका. उन्होंने लिखा, 'लाइव शो मार्केट के जरिए. मैं पिछले 17 सालों से कॉरपोरेट और वेडिंग शोज के लिए सबसे ज्यादा बिजी लाइव सिंगर परफॉर्मर रही हूं, और लाइव इवेंट्स की नंबर 1 महिला होस्ट हूं. सिर्फ इसलिए कि आप मुझे स्क्रीन पर नहीं देखते, इसका मतलब यह नहीं कि मैंने कहीं और अपनी जगह नहीं बनाई. इंडिया में अगर आप टॉप 10 एक्ट्रेसेस में नहीं हैं, तो पैसे नहीं कमाए जा सकते. यह मैं बहुत समय पहले समझ गई थी और इसके लिए भगवान का शुक्र है.'

सोफी चौधरी, जो शादी नंबर 1, प्यार के साइड इफेक्ट्स और किडनैप जैसी फिल्मों में दिखाई जा चुकी हैं, MTV इंडिया की होस्ट के रूप में भी जानी जाती हैं. परफॉर्मर और एंकर के अलावा वह डांसर भी हैं और सोशल मीडिया पर दो मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ एक फेमस पर्सनालिटी हैं.