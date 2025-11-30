2020 में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने सोशल मीडिया पर सरकार के समर्थन वाली अनुपम खेर की राय को लेकर उन्हें ‘जोकर’ कहा था. उस समय अनुपम खेर ने भी एक्स पर कड़ा जवाब दिया था. अब, हाल ही में समदिश के साथ एक बातचीत में, अनुपम ने बताया कि बाद में नसीरुद्दीन शाह ने उनसे से माफी मांगी थी.

अनुपम खेर ने नसीरुद्दीन शाह को लेकर की बात

नसीरुद्दीन शाह के बारे में बात करते हुए अनुपम खेर ने कहा, 'मैं आज भी उनका बहुत सम्मान करता हूं. हालांकि, कभी-कभी वे मेरे बारे में ढीली-ढाली बातें कह देते हैं. हाल ही में हमारी मुलाकात हुई, जहां उन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा, ‘सॉरी, यार!’ हम H.D. पाठक के निधन पर मिले थे. वहां जब हम मिले तो उन्होंने मुझे गले लगाया, क्योंकि मैं हमेशा उन्हें गले लगाता हूं. मुझे वह सच में बहुत पसंद हैं, और वे उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने मुझे एक्टिंग में आने के लिए इंस्पायर किया. लेकिन मेरा मानना है कि कभी-कभी वो यूं ही ऐसी बातें कह देते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं यह बात जोर से कहना नहीं चाहता, लेकिन वे एक शानदार और बुद्धिमान इंसान हैं, और भगवान ने उन्हें बहुत प्रतिभा दी है. पैरेलल सिनेमा में उनसे बड़ा स्टार कोई नहीं है. फिर भी, मुझे लगता है कि उनके अंदर कहीं न कहीं कोई कड़वाहट है, जो कभी मेरे ऊपर निकलती है, कभी दिलीप कुमार पर, और कभी राजेश खन्ना पर.'

नसीरुद्दीन ने अनुपम को कहा था ‘चापलूस’ और ‘जोकर’

बता दें, 2020 के एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर को सरकार का समर्थक बताते हुए उन्हें ‘चापलूस’ और ‘जोकर’ कहा था. सोशल मीडिया पर अनुपम के प्रो-गवर्नमेंट स्टैंड को लेकर उन्होंने ‘द वायर’ को दिए इंटरव्यू में कहा था, 'अनुपम खेर जैसे लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं. मुझे नहीं लगता कि उन्हें गंभीरता से लेने की ज़रूरत है. वह एक जोकर हैं. यह उनके खून में है, वे इसे रोक नहीं सकते.'

इसके जवाब में अनुपम खेर ने एक्स पर एक लंबा वीडियो जारी किया था और इन टिप्पणियों पर कड़ा रिएक्शन दिया था. उन्होंने कहा था, 'इतनी सफलता हासिल करने के बावजूद आपने अपनी पूरी ज़िंदगी हताशा में बिताई है. अगर आप अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और विराट कोहली पर टिप्पणी कर सकते हैं, तो मुझे यकीन है कि मैं बहुत अच्छी कंपनी में हूं.'

अनुपम खेर का वर्कफ्रंट

अनुपम खेर हाल ही में ईशा मर्जारा द्वारा निर्देशित कनाडाई ड्रामा फ़िल्म ‘कैलोरी’ में नज़र आए. इस फ़िल्म में एलोरा पटनायक और डॉली अहलूवालिया भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. फ़िल्म का प्रीमियर 21 सितंबर 2025 को कैलगरी इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में हुआ था, जिसके बाद इसे इंडिया के इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में भी प्रदर्शित किया गया. कनाडा में इसका थिएट्रिकल रिलीज 28 नवंबर को हुआ. अनुपम खेर अब अपनी अगली फ़िल्म ‘द इंडियन हाउस’ में दिखाई देंगे, जिसमें उनके साथ तेलुगु एक्टर निखिल सिद्धार्थ भी नजर आएंगे.