हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'उनके अंदर कुछ कड़वाहट थी...' 2020 के विवाद के बाद नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर से मांगी माफी

'उनके अंदर कुछ कड़वाहट थी...' 2020 के विवाद के बाद नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर से मांगी माफी

Anupam Kher: अनुपम खेर ने नसीरुद्दीन शाह के साथ हुए विवाद पर खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि नसीरुद्दीन ने हाल में उनसे माफी मांगी. अनुपम ने यह भी कहा कि लेकिन उनके अंदर अब भी कड़वाहट है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Nov 2025 01:11 PM (IST)
Preferred Sources

2020 में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने सोशल मीडिया पर सरकार के समर्थन वाली अनुपम खेर की राय को लेकर उन्हें ‘जोकर’ कहा था. उस समय अनुपम खेर ने भी एक्स पर कड़ा जवाब दिया था. अब, हाल ही में समदिश के साथ एक बातचीत में, अनुपम ने बताया कि बाद में नसीरुद्दीन शाह ने उनसे से माफी मांगी थी.

अनुपम खेर ने नसीरुद्दीन शाह  को लेकर की बात
नसीरुद्दीन शाह के बारे में बात करते हुए अनुपम खेर ने कहा, 'मैं आज भी उनका बहुत सम्मान करता हूं. हालांकि, कभी-कभी वे मेरे बारे में ढीली-ढाली बातें कह देते हैं. हाल ही में हमारी मुलाकात हुई, जहां उन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा, ‘सॉरी, यार!’ हम H.D. पाठक के निधन पर मिले थे. वहां जब हम मिले तो उन्होंने मुझे गले लगाया, क्योंकि मैं हमेशा उन्हें गले लगाता हूं. मुझे वह सच में बहुत पसंद हैं, और वे उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने मुझे एक्टिंग में आने के लिए इंस्पायर किया. लेकिन मेरा मानना है कि कभी-कभी वो यूं ही ऐसी बातें कह देते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं यह बात जोर से कहना नहीं चाहता, लेकिन वे एक शानदार और बुद्धिमान इंसान हैं, और भगवान ने उन्हें बहुत प्रतिभा दी है. पैरेलल सिनेमा में उनसे बड़ा स्टार कोई नहीं है. फिर भी, मुझे लगता है कि उनके अंदर कहीं न कहीं कोई कड़वाहट है, जो कभी मेरे ऊपर निकलती है, कभी दिलीप कुमार पर, और कभी राजेश खन्ना पर.'

नसीरुद्दीन ने अनुपम को कहा था ‘चापलूस’ और ‘जोकर’ 
बता दें, 2020 के एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर को सरकार का समर्थक बताते हुए उन्हें ‘चापलूस’ और ‘जोकर’ कहा था. सोशल मीडिया पर अनुपम के प्रो-गवर्नमेंट स्टैंड को लेकर उन्होंने ‘द वायर’ को दिए इंटरव्यू में कहा था, 'अनुपम खेर जैसे लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं. मुझे नहीं लगता कि उन्हें गंभीरता से लेने की ज़रूरत है. वह एक जोकर हैं. यह उनके खून में है, वे इसे रोक नहीं सकते.'

इसके जवाब में अनुपम खेर ने एक्स पर एक लंबा वीडियो जारी किया था और इन टिप्पणियों पर कड़ा रिएक्शन दिया था. उन्होंने कहा था, 'इतनी सफलता हासिल करने के बावजूद आपने अपनी पूरी ज़िंदगी हताशा में बिताई है. अगर आप अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और विराट कोहली पर टिप्पणी कर सकते हैं, तो मुझे यकीन है कि मैं बहुत अच्छी कंपनी में हूं.'

अनुपम खेर का वर्कफ्रंट
अनुपम खेर हाल ही में ईशा मर्जारा द्वारा निर्देशित कनाडाई ड्रामा फ़िल्म ‘कैलोरी’ में नज़र आए. इस फ़िल्म में एलोरा पटनायक और डॉली अहलूवालिया भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. फ़िल्म का प्रीमियर 21 सितंबर 2025 को कैलगरी इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में हुआ था, जिसके बाद इसे इंडिया के इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में भी प्रदर्शित किया गया. कनाडा में इसका थिएट्रिकल रिलीज 28 नवंबर को हुआ. अनुपम खेर अब अपनी अगली फ़िल्म ‘द इंडियन हाउस’ में दिखाई देंगे, जिसमें उनके साथ तेलुगु एक्टर निखिल सिद्धार्थ भी नजर आएंगे.

और पढ़ें
Published at : 30 Nov 2025 01:11 PM (IST)
Tags :
Anupam Kher Naseeruddin Shah
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
बॉलीवुड
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
Advertisement

वीडियोज

Delhi Mercedes Accident: बेकाबू मर्सिडीज ने कैसे ली लोगों की जान,जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी
Babri Masjid Politics: CM के दखल के बाद शौर्य दिवस का पूरा प्लान रद्द | West Bengal Politics
Babri Masjid Politics: बाबरी मस्जिद पर बंगाल-राजस्थान की राजनीति आमने-सामने | West Bengal Politics
Delhi Mercedes Accident: दिल्ली में बेकाबू मर्सिडीज का कहर,फुटपाथ पर सो रहे तीन लोगों को कुचला
Delhi Mercedes Accident: दिल्ली में बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू हुई तेज रफ्तार मर्सिडीज, एक की मौत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
बॉलीवुड
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पाकिस्तान से आईं सीमा हैदर का बनेगा वोटर आईडी कार्ड... SIR प्रक्रिया में क्या होगा?
पाकिस्तान से आईं सीमा हैदर का बनेगा वोटर आईडी कार्ड... SIR प्रक्रिया में क्या होगा?
ट्रेंडिंग
Video: तेजू भैया ने फार्महाउस पर बनाया लिट्टी चोखा, ठेठ देसी अंदाज में लिया जायका- वीडियो वायरल
तेजू भैया ने फार्महाउस पर बनाया लिट्टी चोखा, ठेठ देसी अंदाज में लिया जायका- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
बाजार से नकली ड्राई फ्रूट्स तो नहीं ले आए आप, इस तरह कर सकते हैं असली-नकली की पहचान
बाजार से नकली ड्राई फ्रूट्स तो नहीं ले आए आप, इस तरह कर सकते हैं असली-नकली की पहचान
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget