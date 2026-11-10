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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पुष्पा 2' से 'धुरंधर 2'-'रामायण' तक, बॉक्स ऑफिस पर सबसे तेज 500 करोड़ कमाने वाली फिल्में

'पुष्पा 2' से 'धुरंधर 2'-'रामायण' तक, बॉक्स ऑफिस पर सबसे तेज 500 करोड़ कमाने वाली फिल्में

बॉक्स ऑफिस पर सबसे जल्दी 500 करोड़ बनाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 'रामायण', 'धुरंधर 2', 'पुष्पा 2' जैसी फिल्में शामिल हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 10 Nov 2026 10:03 PM (IST)
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इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' ने कब्जा जमाया हुआ है. फिल्म ने 4 दिन में वर्ल्डवाइड 500 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली. ऐसे में आइए जानते हैं सबसे जल्दी 500 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली फिल्में कौनसी हैं.

इस लिस्ट में अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' भी शामिल है. फिल्म ने 3 दिन में 500 करोड़ कमाए थे. फिल्म का जॉनर एक्शन थ्रिलर है. फिल्म का रन टाइम 3 घंटे 21 मिनट है.

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वहीं रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने भी 3 दिन में 500 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. वहीं एसएस राजामौली की 'बाहुबली 2' और 'आरआरआर' ने भी 3 दिन में 500 करोड़ का कलेक्शन किया था. एस एस राजामौली की फिल्मों के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं.

4 दिन में 500 करोड़ कमाने वाली फिल्में

वहीं यश की 'केजीएफ चैप्टर 2', शाहरुख खान की 'जवान', प्रभास की 'कल्की 2898एडी' ने 4 दिन में 500 करोड़ क्लब में एंट्री ली. बता दें कि शाहरुख खान को 'जवान' के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला था.

अब रणबीर कपूर की 'रामायण' ने 4 दिन में 500 करोड़ क्लब में एंट्री ली. इस फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया. फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म में साई पल्लवी, यश, अरुण गोविल, लारा दत्ता जैसे स्टार्स भी नजर आए.

ये भी पढ़ें- 'रामायण' ने 5 दिन में बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड, शाहरुख की पठान से धुरंधर तक, सबका रिकॉर्ड टूटा

वहीं शाहरुख खान की 'पठान' ने 5 दिन में 500 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया और आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया. फिल्म को बहुत पसंद किया गया था.

वहीं 'जेलर 2' ने 6 दिन में 500 करोड़ की कमाई की. इस फिल्म में रजनीकांत लीड रोल में हैं. फिल्म को नेलसन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया. वहीं विद्या बालन, मिरना मेनन, मोहनलाल, ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स भी नजर आए. रजनीकांत की फिल्म अब ओटीटी पर भी रिलीज होने वाली है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 10 Nov 2026 10:03 PM (IST)
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