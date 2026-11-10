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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरी सांसें ही थम गईं', 'रामायण' देखकर हैरान हुईं हेमा मालिनी, थिएटर में इस चीज ने छू लिया दिल

'मेरी सांसें ही थम गईं', 'रामायण' देखकर हैरान हुईं हेमा मालिनी, थिएटर में इस चीज ने छू लिया दिल

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का लुत्फ हेमा मालिनी ने थिएटर में लिया. फिल्म देखकर हैरान हो गई दिग्गज अदाकारा ने सोशल मीडिया पर अपना एस्क्पीरियंस भी शेयर किया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 10 Nov 2026 09:00 PM (IST)
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रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और रवि दुबे की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'रामायण' को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही फिल्म की आम फैंस के साथ-साथ फिल्मी जगत के दिग्गज भी जमकर तारीफ कर रहे हैं. अब हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा और मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद हेमा मालिनी ने रामायण और कास्ट की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है.

'रामायण' देखकर हैरान हो गईं हेमा मालिनी

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हेमा मालिनी ने थिएटर में रामायण फिल्म का लुत्फ लुटाया. भगवान राम की गाथा कहने वाली इस फिल्म को देखने के बाद दिग्गज एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की तारीफ की और कहा कि फिल्म देखकर वो हैरान रह गईं. उन्होंने थिएटर में दर्शकों की प्रतिक्रिया के बारे में भी बताया.

हेमा ने रामायण का एक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'रामायण' फिल्म का नया वर्ज़न देखा. मैं फिल्म देखने बहुत ही कम उम्मीदों के साथ गई थी, क्योंकि यह एक महाकाव्य है. जिस कहानी के बारे में छोटे बच्चे भी जानते हैं आखिरकार आप उसमें कितने ही चेंज कर सकते हैं? लेकिन, बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट्स और शानदार परफॉर्म ने मुझे हैरान कर दिया. ये इतने कमाल के थे जिन्हें देखकर मेरी सांसें थम गईं.'

 
 
 
 
 
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थिएटर में इस चीज ने छू लिया दिल

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'फिल्म के मुख्य कलाकार अपने किरदारों के लिए एक दम परफेक्ट सेलेक्शन था. ऑडियंस का उत्साह अलग लेवल का था. ऐसा लग रहा था जैसी वो किसी और दौर में चले गए हों और खुद रामायण की घटनाओं का हिस्सा बन गए हों. भारतीय फैंस के लिए ये एक अलग अनुभव रहा. नई टेक्नोलॉजी ने वास्तव में पूरा फर्क पैदा कर दिया.'

5 दिन में कमा डाले 675 करोड़ से ज्यादा

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'रामायण' को नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है. दो पार्ट वाली इस मूवी का पहला पार्ट 5 नवंबर को दुनियाभर में बड़े पैमाने पर रिलीज हुआ. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 9 नवंबर तक फिल्म ने भारत में 346.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया था. जबकि पांच दिनों में टोटल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 675.90 करोड़ रुपये हो चुकी है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 09:00 PM (IST)
Tags :
Hema Malini
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