Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘शॉर्ट-टर्म मेमोरी लॉस हुआ होगा’, आमिर के 'पहले नहीं मिले' वाले बयान पर सोनम वांगचुक का जवाब

‘शॉर्ट-टर्म मेमोरी लॉस हुआ होगा’, आमिर के 'पहले नहीं मिले' वाले बयान पर सोनम वांगचुक का जवाब

सोनम वांगचुक ने हाल ही में एक्टर आमिर खान के उस बयान पर रिएक्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सोनम वांगचुक से नहीं मिले और ना ही उन्हें जानते हैं. वांगचुक ने उन्हें 'शॉर्ट-टर्म मेमोरी लॉस' कहा.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 30 Aug 2026 03:38 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने जुलाई के महीने में फिल्म '3 इडियट्स' बनने के दौरान क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जानने से इनकार किया था. उन्होंने ये भी कहा था कि फिल्म की कहानी सोनम पर बेस्ड नहीं थी. आमिर के बयान के कुछ घंटे बाद ही साल 2008 का एक वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों साथ नजर आ रहे थे. अब सोनम वांगचुक ने आमिर के इस बयान पर मजेदार अंदाज में तंज कसा है.

सोनम वांगचुक ने आमिर के बयान पर कसा तंज
सोनम वांगचुक ने हाल ही में प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट में आमिर खान के दावे पर तंज कसते हुए कहा, 'जब उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात तक नहीं हुई थी, तो बाद में कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें वो 'गजनी' वाले लुक में मेरा एक भाषण देख रहे थे.'

उन्होंने आगे कहा, 'शायद वो गजनी के आउटफिट में थे, इसलिए उन्हें शॉर्ट-टर्म मेमोरी लॉस हो गया होगा और करीब 15 मिनट के लिए सब भूल गए होंगे. इसलिए मुझे हैरानी नहीं हुई. वरना हम दोनों काफी विस्तार से मिले थे और कई चीजों पर बातचीत भी हुई थी.'

‘शॉर्ट-टर्म मेमोरी लॉस हुआ होगा’, आमिर के 'पहले नहीं मिले' वाले बयान पर सोनम वांगचुक का जवाब

ये भी पढ़ेंः रुबीना दिलैक ने मनाया 39वां बर्थडे, पति अभिनव संग काटा केक, पार्टी में पहुंचे सितारे

सोनम वांगचुक को लेकर क्या बोले थे आमिर खान?
बता देंस ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट (BFI) में बातचीत के दौरान आमिर खान से एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और उनकी भूख हड़ताल को लेकर सवाल किया गया था. इस पर आमिर ने '3 इडियट्स' बनाते समय सोनम को जानने से साफ इनकार किया था.

उन्होंने कहा, 'नहीं, ये सही नहीं है. ये एक गलतफहमी है. जब हम फिल्म बना रहे थे, तब मैं सोनम वांगचुक के बारे में नहीं जानता था. हाल ही में मैंने 'चतुर' का एक वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने ऐसा कहा था. शायद चतुर ऐसा सोच रहे थे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि न राजू, न अभिजात और न ही मैं सोनम वांगचुक को जानते थे. हालांकि, सोनम जो काम कर रहे हैं, वो अच्छा है. उन्हें सम्मान देने और उनके काम की सराहना करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उन्हें '3 इडियट्स' के किरदार से जोड़ा जाए.'

'3 इडियट्स' के बारे में
राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी '3 इडियट्स' बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है. साल 2009 में रिलीज हुई इस फिल्म में आमिर खान, आर. माधवन, शरमन जोशी, करीना कपूर खान और बोमन ईरानी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे. इंजीनियरिंग कॉलेज की कहानी पर बनी ये फिल्म तीन दोस्तों रैंचो, फरहान और राजू की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है. 

ये भी पढ़ेंः KBC में 25 लाख जीतने वाले कंटेस्टेंट के पिता की भावुक अपील, बोले- 'छोटी सी नौकरी दिला दो'

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
‘शॉर्ट-टर्म मेमोरी लॉस हुआ होगा’, आमिर के 'पहले नहीं मिले' वाले बयान पर सोनम वांगचुक का जवाब
‘शॉर्ट-टर्म मेमोरी लॉस हुआ होगा’, आमिर के 'पहले नहीं मिले' वाले बयान पर सोनम वांगचुक का जवाब
बॉलीवुड
चंद्रचूड़ सिंह ने दर्ज कराई FIR, रिश्तेदारों पर लगाया दादा की फर्जी वसीयत बनाने का आरोप
चंद्रचूड़ सिंह ने रिश्तेदारों पर लगाया फर्जी वसीयत बनाने का आरोप, FIR दर्ज
बॉलीवुड
रविवार को 'टॉक्सिक' ने 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें 3 बजे तक का कलेक्शन
रविवार को 'टॉक्सिक' ने 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें 3 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
PM नरेंद्र मोदी ने दिग्गज एक्टर उत्तम कुमार को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'हमेशा दिलों में राज करेंगे'
PM नरेंद्र मोदी ने दिग्गज एक्टर उत्तम कुमार को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'हमेशा दिलों में राज करेंगे'
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flood Latest Update | Breaking: दुनिया के सबसे 'वायरल घर' का रहस्य क्या है ? | Bhote Koshi
Breaking | Flood Alert | Chitrakoot Flood: कुदरत की निगाह टेढ़ी, चित्रकूट पानी-पानी! | MP News | ABP
Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- Gaurav Khanna को मेरी Bisexuality हॉट लगती थी
Mukesh Khanna की जिद से Shaktimaan अटका? Ranveer Singh को लेकर फिर दिया बड़ा बयान
Nepal News: नेपाल बाढ़ में तबाही! बह गए 616 लोग, 320 भारतीय अब भी लापता.. ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इस्लाम का दुश्मन मुसलमानों के बीच...', खामेनेई का किसपर निशाना?
'इस्लाम का दुश्मन मुसलमानों के बीच...', खामेनेई का किसपर निशाना?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बगैर मुसलमानों के इंसानियत...', मोहन भागवत के बयान पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन
'बगैर मुसलमानों के इंसानियत...', मोहन भागवत के बयान पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन
बॉलीवुड
PM नरेंद्र मोदी ने दिग्गज एक्टर उत्तम कुमार को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'हमेशा दिलों में राज करेंगे'
PM नरेंद्र मोदी ने दिग्गज एक्टर उत्तम कुमार को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'हमेशा दिलों में राज करेंगे'
क्रिकेट
गजब! मेट्रो में खड़े होकर सफर करते दिखे भारतीय दिग्गज, फोटो वायरल
गजब! मेट्रो में खड़े होकर सफर करते दिखे भारतीय दिग्गज, फोटो वायरल
विश्व
PM मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रपति बोले - 'आप ऐसे नेता...'
PM मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रपति बोले - 'आप ऐसे नेता...'
इंडिया
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
टेक्नोलॉजी
Chrome को टक्कर देगा Brave! अब बिना असली Email दिए बनाएं अकाउंट
Chrome को टक्कर देगा Brave! अब बिना असली Email दिए बनाएं अकाउंट
ट्रेंडिंग
नेपाल की बाढ़ में बहकर आया लाखों का कैश और ज्वेलरी, वीडियो वायरल
नेपाल की बाढ़ में बहकर आया लाखों का कैश और ज्वेलरी, वीडियो वायरल
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget