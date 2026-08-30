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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनरुबीना दिलैक ने मनाया 39वां बर्थडे, पति अभिनव संग काटा केक, पार्टी में पहुंचे सितारे

रुबीना दिलैक ने मनाया 39वां बर्थडे, पति अभिनव संग काटा केक, पार्टी में पहुंचे सितारे

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने 39वां बर्थडे खास अंदाज में मनाया. बर्थडे पार्टी में पति अभिनव शुक्ला संग रुबीना ने केक काटा, वहीं टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे उनके सेलिब्रेशन का हिस्सा बने.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 30 Aug 2026 01:38 PM (IST)
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने 39वां बर्थडे खास अंदाज में मनाया. बर्थडे पार्टी में पति अभिनव शुक्ला संग रुबीना ने केक काटा, वहीं टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे उनके सेलिब्रेशन का हिस्सा बने.

रुबीना दिलैक ने 26 अगस्त को अपना 39वां बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट किया. अब उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ खूबसूरत झलकियां सामने आई हैं, जिसमें रुबीना पति अभिनव शुक्ला और टीवी इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ अपना खास दिन मनाती नजर आ रही हैं.

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टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने अपने 39वां बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने अपने 39वां बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
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अपने इस स्पेशल डे पर रुबीना दिलैक काफी खूबसूरत लग रही थी. उन्होंने व्हाइट कलर का स्टाइलिश टॉप और स्कर्ट वियर की थी.
अपने इस स्पेशल डे पर रुबीना दिलैक काफी खूबसूरत लग रही थी. उन्होंने व्हाइट कलर का स्टाइलिश टॉप और स्कर्ट वियर की थी.
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रुबीना दिलैक ने अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ केक काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर एक्ट्रेस की पार्टी में बेहद खूबसूरत डेकोरेशन किया गया था.
रुबीना दिलैक ने अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ केक काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर एक्ट्रेस की पार्टी में बेहद खूबसूरत डेकोरेशन किया गया था.
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रुबीना दिलैक की बर्थडे पार्टी में टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी और उनकी पत्ती नेहा भी शामिल हुए थे. सभी ने साथ में मिलकर पोज दिए.
रुबीना दिलैक की बर्थडे पार्टी में टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी और उनकी पत्ती नेहा भी शामिल हुए थे. सभी ने साथ में मिलकर पोज दिए.
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पार्टी में ओरी और फरहाना भट्ट ने भी शिरकत की थी. दोनों ने रुबीना दिलैक संग मस्ती की और तस्वीरें भी क्लिक करवाई.
पार्टी में ओरी और फरहाना भट्ट ने भी शिरकत की थी. दोनों ने रुबीना दिलैक संग मस्ती की और तस्वीरें भी क्लिक करवाई.
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पार्टी में अभिनव शुक्ला भी काफी हैंडसम दिख रहे थे. उन्होंने व्हाइट टी-शर्ट और ट्राउजर कैरी किया था.
पार्टी में अभिनव शुक्ला भी काफी हैंडसम दिख रहे थे. उन्होंने व्हाइट टी-शर्ट और ट्राउजर कैरी किया था.
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बर्थडे पार्टी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. फैंस इन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.
बर्थडे पार्टी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. फैंस इन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.
Published at : 30 Aug 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Rubina Dilaik

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