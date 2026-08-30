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रुबीना दिलैक ने मनाया 39वां बर्थडे, पति अभिनव संग काटा केक, पार्टी में पहुंचे सितारे
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने 39वां बर्थडे खास अंदाज में मनाया. बर्थडे पार्टी में पति अभिनव शुक्ला संग रुबीना ने केक काटा, वहीं टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे उनके सेलिब्रेशन का हिस्सा बने.
रुबीना दिलैक ने 26 अगस्त को अपना 39वां बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट किया. अब उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ खूबसूरत झलकियां सामने आई हैं, जिसमें रुबीना पति अभिनव शुक्ला और टीवी इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ अपना खास दिन मनाती नजर आ रही हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 01:38 PM (IST)
Tags :Rubina Dilaik
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