टीचर्स डे को स्पेशल बनाते हैं बॉलीवुड के यादगार ऑन-स्क्रीन शिक्षक

बॉलीवुड में कई ऐसे शिक्षक किरदार रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि अपने छात्रों को जिंदगी समझने का नजरिया भी दिया. ‘तारे ज़मीन पर’ में आमिर खान ने राम शंकर निकुंभ बनकर एक बच्चे की प्रतिभा को पहचाना और उसे खुद पर विश्वास करना सिखाया.