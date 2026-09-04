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टीचर्स डे को स्पेशल बनाते हैं बॉलीवुड के यादगार ऑन-स्क्रीन शिक्षक
बॉलीवुड के इन शिक्षकों ने किताबों से आगे बढ़कर जिंदगी के सबक सिखाए.किसी ने आत्मविश्वास, तो किसी ने सपने देखने की सीख दी. इस शिक्षक दिवस पर इन यादगार शिक्षकों को सलाम.
बॉलीवुड के यादगार शिक्षकों ने किताबों से आगे बढ़कर जिंदगी के सबक सिखाए.
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Published at : 04 Sep 2026 08:37 PM (IST)
Tags :Aamir Khan Rani Mukerji
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