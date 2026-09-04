'गर्व है कि मैं तुम्हारी मां हूं', बेटी रेने के बर्थडे पर सुष्मिता सेन का प्यार भरा पोस्ट

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने एक बेहद ही इमोशनल नोट भी शेयर किया है. सुष्मिता सेन ने लिखा, 'मेरा पहला प्यार रेने जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई. मुझे मां बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया... गर्व है कि मैं तुम्हारी मां हूं.'