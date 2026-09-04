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'गर्व है कि मैं तुम्हारी मां हूं', बेटी रेने के बर्थडे पर सुष्मिता सेन का प्यार भरा पोस्ट
एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की बड़ी बेटी रेने सेन आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने उन्हें खास अंदाज में बधाई दी है. उन्होंने एक दिल छू लेने वाला नोट भी शेयर किया है.
मिस यूनिवर्स रह चुकीं एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की बड़ी बेटी रेने सेन आज 4 सितंबर को आपना 27वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इसी बीच सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर बेटी को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है.
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Published at : 04 Sep 2026 02:05 PM (IST)
Tags :Sushmita Sen
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