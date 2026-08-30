KBC में 25 लाख जीतने वाले कंटेस्टेंट के पिता की भावुक अपील, बोले- 'छोटी सी नौकरी दिला दो'

‘कौन बनेगा करोड़पति’ सिर्फ एक क्विज शो नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका भी बन जाता है. 25 अगस्त के एपिसोड में महाराष्ट्र के वाशिम से आए विशाल प्रेमचंद राठौड़ की कहानी ने हर किसी का ध्यान खींचा. KBC के मंच पर विशाल के पिता ने छोटी सी नौकरी मांगी.

कंटेंट क्रिएटर निधि सोलंकी ने भी विशाल की कहानी को एक वीडियो के जरिए सामने रखा. उन्होंने कहा कि विशाल की कहानी देश में बेरोजगारी की स्थिति के बारे में सोचने पर मजबूर करती है.

पिता ने स्टूडियो में मांगी छोटी सी नौकरी

जब विशाल ने KBC में 1 लाख रुपये जीतते हैं, तो इसके बाद अमिताभ बच्चन ने उनके पिता से पूछा कि क्या अब वो खुश हैं. इसके बाद विशाल के पिता ने हाथ जोड़कर स्टूडियो में मौजूद लोगों से अपने बेटे के लिए छोटी सी नौकरी दिलाने की इमोशनल अपील की.

वीडियो में विशाल के पिता ने स्टूडियो में मौजूद लोगों से इमोशनल होकर अपील की कि उनके बेटे को कोई नौकरी दिलाने में मदद करें. विशाल के पिता ने बताया कि उनकी दो बेटियां बीमार मां हैं. ये सुनकर वहां बैठे सारे दर्शक काफी इमोशनल नजर आएं.

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जब विशाल का KBC के लिए सेलेक्शन हुआ, तो वो और उनके परिवार के लोग इमोशनल होकर रोने लगे. विशाल ने अमिताभ बच्चन को बताया कि उन्हें काम से एक दिन की छुट्टी लेने में भी डर लगता है, क्योंकि छुट्टी लेने का मतलब उस दिन की कमाई का नुकसान और परिवार के खर्च के लिए पैसों की कमी है.

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विशाल ने KBC में जीते 25 लाख रुपये

विशाल ने बताया कि वो हर दिन अपने पिता के साथ दिहाड़ी मजदूरी का काम तलाशने जाते हैं. वहीं, उनकी मां एक कैंटीन में सफाई का काम करती हैं. विशाल की जिंदगी की मुश्किलें सुनकर अमिताभ बच्चन भी इमोशनल हो गए. उन्होंने कहा, जब आप यहां से निकलेगें तो आपको नौकरी ढूढंने की जरूरत नहीं पड़ेगी.' विशाल ने KBC में 25 लाख रुपये जीते हैं. शो का ये इमोशनल पल अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है.

बता दें कि 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 18 सोनी टीवी पर टेलिकास्ट हो रहा है.

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