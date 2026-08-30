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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'टॉक्सिक' में संजीदा शेख के रोल ने छोड़ी खास छाप, बोलीं- उम्मीद नहीं थी

'टॉक्सिक' में संजीदा शेख के रोल ने छोड़ी खास छाप, बोलीं- उम्मीद नहीं थी

'टॉक्सिक' में संजीदा शेख ने छोटे लेकिन दमदार रोल से दर्शकों का खूब ध्यान खींचा. एक्ट्रेस ने अपने किरदार को मिल रहे प्यार के लिए फैंस का दिल से शुक्रिया अदा किया.

Written By : आईएएनएस, आईएएनएस |  Updated at : 30 Aug 2026 01:42 PM (IST)
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अभिनेत्री संजीदा शेख इन दिनों हालिया रिलीज फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. शनिवार को अभिनेत्री ने फिल्म में अपने किरदार को मिल रही सराहना के लिए दर्शकों का शुक्रिया अदा किया.

संजीदा ने कहा शुक्रिया

अभिनेत्री संजीदा शेख ने इंस्टाग्राम पर फिल्म में अपने द्वारा निभाए गए किरदार की कुछ तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट किए. इस पोस्ट के जरिए अभिनेत्री ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छोटे से किरदार दर्शकों में इतना प्रभाव डालेगा.

अभिनेत्री ने लिखा, एक कलाकार के तौर अपने काम का सबसे मजेदार हिस्सा वो किरदार निभाना है, जो आपको चुनौती दें. फिल्म टॉक्सिक ने मुझे एक ऐसा अनोखा रोल निभाने का मौका दिया, जो मेरी असल जिंदगी से बहुत अलग है और शायद इसी वजह से मुझे इसे करने में बहुत मजा भी आया.

ये भी पढ़ें:- कौन हैं श्रिया रेड्डी? फिल्म 'महाकाली' में अक्षय खन्ना संग मचाएंगी धमाल

छोटे रोल को मिला बड़ा प्यार

अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फिल्म में छोटी सी मौजूदगी बड़ा प्रभाव डालेगी और दर्शकों से ढ़ेर सारा प्यार मिलेगा. उन्होंने लिखा, बिना किसी उम्मीद के इस फिल्म में आई थी, लेकिन फिल्म में मेरी छोटी सी मौजूदगी को इतना प्यार मिलने से मैं बहुत खुश हूं. मेरे सफर में साथ देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया. मैं वादा करती हूं कि आगे भी ऐसे ही रोल करती रहूंगी जो सबको चौंकाते रहेंगे.

टॉक्सिक में निभाया कमला का किरदार

अभिनेत्री संजीदा शेख फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में एक विशेष कैमियो रोल में नजर आ रही हैं. फिल्म में उन्होंने मुख्य किरदार 'राया' (यश) और 'गंगा' (नयनतारा) की मां (कमला) का एक छोटा लेकिन विशेष कैमियो (विशेष उपस्थिति) निभाया है.

रिलीज के बाद भी हो रही तारीफ

अभिनेत्री ने फिल्म में भले ही छोटा-निगेटिव रोल निभाया हो, लेकिन दर्शकों के दिलों में गहरा प्रभाव छोड़ा है. हालांकि, टीजर से ही उन्होंने दर्शकों का ध्यान खींच लिया था और रिलीज के बाद भी उनके इस इंटेंस रोल की तारीफ हो रही है.

फिल्म टॉक्सिक का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है और यह 26  अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म में यश, नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं.

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Published at : 30 Aug 2026 01:42 PM (IST)
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Sanjeeda Shaikh
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