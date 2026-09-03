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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMirzapur The Movie Release Live: ओटीटी के बाद थिएटर में दिख पाएगा 'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल?

Mirzapur The Movie Release Live: ओटीटी के बाद थिएटर में दिख पाएगा 'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल?

Mirzapur The Movie Release Review Live: पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा स्टारर 'मिर्जापुर द मूवी' की रिलीज से जुड़े सभी अपडेट्स पढ़ने के लिए यहां जुड़े रहिए. यहां हर घंटे के अपडेट्स मिलेंगे.

Written By : राहुल यादव  | Updated at : 03 Sep 2026 06:46 PM (IST)

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Mirzapur The Movie Release Live: 'मिर्जापुर द मूवी' रिलीज लाइव अपडेट्स
Source : Social Media/X

Background

Mirzapur The Movie Release Review Live: प्राइम वीडियो पॉपुलर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' ओटीटी पर खूब देखी गई. फिल्म का हर कैरेक्टर स्क्रीन पर छाप छोड़ गया. इसके तीन सीजन आ चुके हैं और सभी हिट रहे, जिसके बाद अब इस पर 'मिर्जापुर द मूवी' बड़े पर्दे पर रिलीज की गई है, जिसे दर्शकों ने रिलीज से पहले ही वेब सीरीज के मुकाबले बेहतर बता दिया था. एडवांस बुकिंग में भी फिल्म ने मोटी कमाई की. अब फिल्म की रिलीज हो चुकी है और इससे जुड़े हर घंटे के अपडेट्स यहां पढ़िए.

'मिर्जापुर द मूवी' की एडवांस बुकिंग

इसी के साथ ही अगर 'मिर्जापुर द मूवी' की एडवांस बुकिंग के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है. इसने रिलीज से एक दिन पहले शाम 5.30 बजे तक 4.94 करोड़ और ब्लॉक सीट के साथ 7.75 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इसके 176394 टिकट्स बिक चुके हैं साथ ही 9216 शोज भी मिल चुके हैं.

यह भी पढ़ें: OTT पर धमाल मचाने आ रही तमिल फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस', जानें कब-कहां देख सकते हैं

'मिर्जापुर द मूवी' का बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन

कोईमोई के अनुसार, कहा जा रहा है कि 'मिर्जापुर द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 18-22 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये बॉलीवुड की टॉप ए रेटेड ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी. फिल्म अगर 22 करोड़ का कलेक्शन पहले दिन करती है तो ये 'सत्यमेव जयते' (20.52 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ देगी.  देखिए टॉप 10 ए रेटेड फिल्मों की लिस्ट...

धुरंधर 2 – 145 करोड़
एनिमल– 63.8 करोड़
धुरंधर – 28.6 करोड़
सत्यमेव जयते- 20.52 करोड़
कबीर सिंह – 20.21 करोड़
कॉकटेल 2 – 14.10 करोड़
बाघी 4 – 13.2 करोड़
ग्रैंड मस्ती – 12.5 करोड़
वीरे दी वेडिंग- 10.7 करोड़
राज 3 – 10.5 करोड़

यह भी पढ़ें: 'वेब सीरीज से बेहतर है फिल्म', आ गया 'मिर्जापुर द मूवी' का फर्स्ट रिव्यू

'मिर्जापुर द मूवी' का फर्स्ट रिव्यू

'मिर्जापुर द मूवी' रिलीज से पहले ही छाई गई थी. सोशल मीडिया पर लोग पहले ही फिल्म का फर्स्ट रिव्यू दे चुके हैं. फिल्म के फर्स्ट रिव्यू ने लोगों की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया था. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि ये प्राइम वीडियो की हिट सीरीज के दूसरे और तीसरे सीजन से कहीं ज्यादा बेहतर है. पोस्ट में लिखा गया, 'मिर्जापुर द मूव के फैंस शो की टिकट बुक कर लें. इसे सीजन 1 लेवल का नाम समझें लेकिन ये 2-3 सीजन से कहीं ज्यादा अच्छी है. जिन लोगों ने इसे नहीं देखा उन लोगों के लिए ये देखने लायक है.'

18:46 PM (IST)  •  03 Sep 2026

Mirzapur The Movie Release Live: 'मिर्जापुर द मूवी' पहले दिन कितना कमाएगी

'मिर्जापुर द मूवी' को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बॉक्स ऑफिस पर भौकाल मचाने वाली है. कोईमोई के अनुसार, माना जा रहा है कि ये फिल्म 18-22 करोड़ तक की ओपनिंग कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये बॉलीवुड की टॉप ए रेटेड की लिस्ट में चौथी बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन सकती है. 

17:52 PM (IST)  •  03 Sep 2026

Mirzapur The Movie Release Live: 'मिर्जापुर द मूवी' ने एडवांस बुकिंग में का बंपर कमाई

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है. इसने रिलीज से एक दिन पहले शाम 6 बजे तक 4.94 करोड़ और ब्लॉक सीट के साथ 7.75 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इसके 176394 टिकट्स बिक चुके हैं साथ ही 9216 शोज भी मिल चुके हैं.

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Tags :
मिर्जापुर: द फिल्म
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