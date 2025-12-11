सोनाक्षी सिन्हा ने पति जहीर इकबाल पर लुटाया प्यार,बर्थडे पर शेयर की स्पेशल वीडियो

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल बॉलीवुड के क्यूट कपल्स में से एक हैं. दोनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं और आए दिन अपनी मस्ती वाली वीडियो शेयर करते रहते हैं. सोनाक्षी और जहीर की जब से शादी हुई है उसके बाद से ही ये कपल ट्रिप पर जाते रहते हैं और वेकेशन के पोस्ट शेयर करते हैं. सोनाक्षी ने अब पति जहीर इकबाल का बर्थडे मनाया है. उन्होंने जहीर के लिए सोशल मीडिया पर बहुत ही प्यारा पोस्ट शेयर किया है.

सोनाक्षी ने जहीर के बर्थडे पर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर की है. जिसमें दोनों शत्रुघ्न सिन्हा के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. फोटो में शत्रुघ्न सिन्हा अपने सिगनेचर लुक कुर्ता और जैकेट में नजर आए वहीं सोनाक्षी ऑफ-व्हाइट प्रिंटेड कुर्ता और जहीर चेक शर्ट पहने नजर आए.

मस्ती करते हुए शेयर किया वीडियो

इस फोटो के अलावा सोनाक्षी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो जहीर के साथ तू मान मेरी जान गाने पर रोमांटिक होती नजर आ रही हैं. दोनों इस गाने को खूब एंजॉय कर रहे हैं. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'हैप्पी बर्थडे मेरे सबकुछ.' सोनाक्षी के इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स ने कमेंट करके जहीर को बर्थडे विश किया. जहीर ने कमेंट किया- लव यू जानेमन. एक फैन ने लिखा- यार ये सोना और जहीर बार-बार आ जाते हैं अपनी क्यूट सी वीडियो लेकर. लोगों की बुरी नजर से इन्हें बचाना. एक ने लिखा- हैप्पी बर्थडे टू बेस्ट हसबैंड. इस वीडियो को ढेर सारे लोग लाइक भी कर चुके हैं.

बता दें सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल सात सालों तक डेट करने के बाद 23 जून 2024 को शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों ने बहुत ही सिंपल तरीके से मुंबई में शादी की थी. इसके बाद उन्होंने एक ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट किया था जिसमें पूरा बॉलीवुड शामिल हुआ था.

