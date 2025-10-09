हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने शादी से पहले ही खरीद लिया था सपनों का आशियाना, शेयर किए डिटेल्स

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने शादी से पहले ही खरीद लिया था सपनों का आशियाना, शेयर किए डिटेल्स

Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal House: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अपनी मैरिड लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे हैं. इस कपल ने शादी से पहले ही अपना ड्रीम हाउस खरीद लिया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 09 Oct 2025 08:17 AM (IST)
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल बॉलीवुड के क्यूट कपल्स में से एक हैं. जबसे इनकी शादी हुई है तब से दोनों अक्सर घूमते ही रहते हैं और आए दिन अपनी वेकेशन की फोटोज शेयर करते रहते हैं. सोनाक्षी ने हाल में अपने यूट्यूब चैनल पर मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किया था जिसमें उन्होंने अपने मुंबई में नए घर के बारे में बताया है. अपने नए व्लॉग में सोनाक्षी ने बताया है कि वो जल्द ही अपने नए घर में पति जहीर के साथ रहने जाने वाली हैं.

सोनाक्षी ने बताया कि उनका घर रेनोवेट हो रहा है उसमें अभी काम चल रहा है और दोनों जल्द ही शिफ्ट होंगे. साथ ही बताया कि ये घर शादी से पहले ही खरीद लिया गया था.

शादी से पहले खरीद लिया था घर
सोनाक्षी ने व्लॉग की शुरुआत यह बताकर की कि पिछले नौ महीनों में इंटीरियर डिजाइनर और ठेकेदारों ने घर को रेनोवेट किया है. वो और जहीर मुंबई में अपने इस आलीशान घर में गए. फिर दोनों ने किचन, लिविंग रूम और शीशों की झलकियां फैंस को दिखाईं. सोनाक्षी ने बताया हमारी शादी से पहले काफी समय हो गया है. जहीर ने कहा- हमने शादी से बहुत पहले ही प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दिया था और उसे ऐसे ही रखा! हमने कहा था कि शादी के बाद, हम शुरुआत करेंगे.'

कब की थी पूजा
जहीर ने आगे काहा- हमने शादी के कुछ 10 दिन पहले यहां कि पूजा की थी. उसके बाद हमे पायल मिली. जिसने इस सेम बिल्डिंग में 6 फ्लैट को रेनोवेट किया है तो वो अंदर से लेकर बाहर तक सब जानती है. उसके बाद हमे एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मिला जिसने 9 महीने में फ्लैट का काम किया.

कैसा होना चाहिए ड्रीम हाउस
जहीर ने बताया कि उनका ड्रीम हाउस कैसा होना चाहिए. उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया वो हमेशा से चाहते थे कि उनके घर का बेसिन ऐसा हो कि पानी हमेशा बीच में गिरे और उन्हें उसे बंद करने के लिए बार-बार छूना न पड़े. इसके अलावा, वह चाहते थे कि सारा फर्नीचर मजबूत हो ताकि कोई भी उस पर कभी भी नाच सके. सोनाक्षी ने हंसते हुए कहा कि उनका आइडिया एक साफ-सुथरी और सफेद जगह का था.

Published at : 09 Oct 2025 08:17 AM (IST)
