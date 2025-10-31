प्रेग्नेंट कैटरीना कैफ की लीक हुई फोटो देख भड़कीं सोनाक्षी सिन्हा- 'तुम क्रिमिनल से कम नहीं'

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं. हाल ही में इस कपल ने अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की है. जिसके बाद से फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. वो बेबी के आने का इंतजार कर रहे हैं. कैटरीना और विक्की अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं. कैटरीना की ड्यू डेट पास ही है तो वो अपने मुंबई वाले घर पर रह रही हैं और फैमिली के साथ टाइम बिता रही हैं. हाल ही में कैटरीना की अपने घर की बालकनी में बैठे फोटो लीक हुई है. जिस पर कैटरीना ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया है लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ये देखकर भड़क गई हैं.

फोटो में कैटरीना कैफ का बेबी बंप नजर आ रहा है. ये फोटो आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. विक्की और कैटरीना दोनों में से किसी ने इस पर रिएक्ट नहीं किया है लेकिन फैंस गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. सोनाक्षी सिन्हा ने भी फोटोग्राफर पर खूब गुस्सा किया है.

सोनाक्षी को आया गुस्सा

सोनाक्षी सिन्हा ने भी प्राइवेसी ब्रीच होने पर रिएक्ट किया है और मीडिया पोर्टल की इस शर्मनाक हरकत की कड़ी निंदा की. पब्लिकली एक्ट्रेस ने इस पर रिएक्ट भी किया है. उन्होंने कहा- 'तुम लोगों को हो क्या गया है. एक महिला की बिना सहमति के उसके ही घर में तस्वीर खींचना और उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करना???? आप किसी अपराधी से कम नहीं हैं. शर्मनाक.'

बता दें विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने सितंबर के महीने में पोस्ट शेयर करके प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. उन्होंने एक बहुत प्यारी फोटो शेयर की थी. जिसमें विक्की कैटरीना के बेबी बंप को सहलाते हुए नजर आए थे. ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खूब वायरल हुई है.

वहीं सोनाक्षी सिन्हा की बात करें तो वो अपनी फिल्म जटाधार के प्रमोशन में बिजी हैं. ये फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

