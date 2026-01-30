सोमी अली ने की संजय दत्त की जमकर तारीफ, बोलीं- 'स्टार होकर भी आम इंसान जैसे हैं संजू'

90 के दशक की एक्ट्रेस सोमी अली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके अपने दिल की बात कही. इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि संजय दत्त असल जिंदगी में कितने सिंपल और सीधे-सादे इंसान हैं और उनका स्वभाव दूसरों से बिल्कुल अलग है.

थ्रोबैक पोस्ट में संजय दत्त की तारीफ

सोमी अली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक थ्रोबैक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने सुपरस्टार संजय दत्त की सादगी और इंसानियत की खुलकर तारीफ की. सोमी ने लिखा कि संजय दत्त यानी संजू सिर्फ एक शानदार एक्टर ही नहीं हैं बल्कि वो बिल्कुल आम इंसान की तरह बिहेव करते हैं जिसकी वजह से उनके साथ काम करने वाला हर शख्स खुद को खास महसूस करता है.

घमंड से दूर, दिल से जुड़े इंसान

पोस्ट में सोमी ने लिखा, 'इस टीबीटी के साथ मैं 90 के दशक में वापस जा रही हूं… जिसने भी संजू के साथ काम किया है वो ये बात जरूर जानता होगा कि वो एक आम आदमी जैसे एक्टर हैं. वो कभी किसी कमरे में ये जताने नहीं जाते कि वो वहां के मालिक हैं. उल्टा कमरे में बैठे लोगों को ऐसा लगता है कि वो खास हैं क्योंकि संजू उन्हें ऐसा महसूस कराते हैं. उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है और सच में वो सबसे विनम्र एक्टर्स में से एक हैं जिन्हें मैं जानती हूं.'

पहली फिल्म और सपने जैसा अनुभव

सोमी ने बताया कि उनकी पहली फिल्म ‘दिल तो खोया है’ में उन्हें संजय दत्त के साथ काम करने का मौका मिला था. कैमरे के सामने पहली बार आने की वजह से वो काफी नर्वस और डरी हुई थी लेकिन संजय दत्त का सहज और प्यार भरा बिहेवियर उन्हें किसी सपने जैसा लगा. उनके साथ काम करना आसान हो गया. सोमी ने ये भी लिखा कि संजय दत्त डायरेक्टर हों, को-एक्टर हों या स्पॉट बॉय हो हर किसी को बराबर इज्जत और सम्मान देते हैं. यही वजह है कि उनका मानना है कि हर एक्टर को संजय दत्त के इस बिहेवियर से सीख लेनी चाहिए.

स्टार पावर के बावजूद जमीन से जुड़े रहे संजू

संजय दत्त हमेशा से अपने दोस्ताना और नेचुरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं चाहे वो सेट पर हों या सेट के बाहर वो सबके साथ मिल-जुलकर रहते हैं. सोमी अली और संजय दत्त ने 90 के दशक में ‘दिल तो खोया है’ के अलावा और भी कई प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया है. उस समय संजय दत्त की स्टार पावर अपने पीक पर थी लेकिन सोमी के मुताबिक उनकी सादगी और जमीन से जुड़े रहने की आदत कभी नहीं बदली.