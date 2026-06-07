HJTIHH BO Day 2: दो दिनों में वरुण धवन की फीस भी नहीं निकाल पाई फिल्म, जानें बजट और कलेक्शन

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office Day 2: दो दिनों में वरुण धवन की फीस भी नहीं निकाल पाई फिल्म, जानें बजट और कलेक्शन

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office Day 2: दो दिनों में वरुण धवन की फीस भी नहीं निकाल पाई फिल्म, जानें बजट और कलेक्शन

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office Day 2: वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' बॉक्स ऑफिस पर बड़ी मुसीबत में है. ये दो दिनों में अपने बजट का आधा भी वसूल नहीं पाई.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 07 Jun 2026 11:29 AM (IST)
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Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office Day 2: बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन अपने करियर की शुरुआत में खूब चर्चा में रहे थे. उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी थीं. हालांकि फिल्म 'कलंक' की असफलता के बाद उनके लिए सब कुछ बदल गया. इसके बाद उनका करियर ग्राफ पहले की तरह नहीं रहा. उनकी फिल्में अब बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ प्रदर्शन करने में नाकाम हो रही हैं. ताजा उदाहरण 'है जवानी तो इश्क होना है' का ही ले लीजिए जो दिनों में 15 करोड़ भी नहीं कमा पाई है.

दूसरे दिन हुई पहले दिन से भी कम कमाई

है जवानी तो इश्क होना है ने 5 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. फिल्म की शुक्रवार को जितनी कमाई हुई थी, उतनी कमाई इसकी शनिवार को नहीं हो पाई. इसके बजट को देखा जाए तो फिल्म का बड़ी हिट होना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है. अब तक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वरुण धवन की फीस के बराबर भी नहीं पहुंच पाई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 7.50 करोड़ रुपये से ओपनिंग ली थी. जबकि दूसरे दिन इसका कलेक्शन पहले दिन से भी कम 7.25 करोड़ रुपये हुआ.

ये भी पढ़ें: यूट्यूब से छप्परफाड़ कमाई कर रहीं फराह खान, वरुण धवन को गिफ्ट की लाखों की घड़ी, पूजा-मृणाल को दिए डायमंड पेंडेंट

जानिए वरुण धवन की फीस और फिल्म का बजट

है जवानी तो इश्क होना है में वरुण धवन एक नहीं, बल्कि दो-दो हसीनाओं के साथ इश्क लड़ाते हुए नजर आ रहे हैं. फिल्म में उनके साथ पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर जैसी एक्ट्रेसेस भी हैं. हालांकि इसके बावजूद इसका जादू अब तक चल नहीं आया है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक इसका बजट करीब 50 करोड़ रुपये है. वहीं इसके लिए वरुण धवन ने 30 करोड़ रुपये फीस ली है. बजट को ध्यान में रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके लिए आगे की राह मुश्किल है. साथ ही बता दें कि फिल्म को आगे नई फिल्मों की चुनौती भी मिलने वाली है.

ये भी पढ़ें: 'है जवानी तो इश्क होना है' के लिए वरूण ने वसूले करोड़ों, जानें- पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की फीस

फिलहाल 'पेद्दी' से हो रहा मुकाबला

वरुण धवन की फिल्म को इन दिनों राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' से टक्कर मिल रही है. 4 जून को रिलीज हुई ये फिल्म भारत में तीन दिनों में 125 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. वहीं इसने बॉबी देओल की 'बंदर' का हाल भी बुरा कर रखा है. 5 जून को आई बंदर दो दिनों में 2 करोड़ भी नहीं कमा पाई है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 07 Jun 2026 11:29 AM (IST)
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