क्रिकेट और बॉलीवुड की दुनिया में कुछ परिवार ऐसे रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और पहचान से अलग छाप छोड़ी है. इन्हीं में एक नाम है मंसूर अली खान पटौदी का, जिनकी विरासत आज भी चर्चा में रहती है. उनकी बेटी सोहा अली खान ने फिल्मों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई, जबकि मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं.

मंसूर अली खान सिर्फ एक उम्दा क्रिकेटर ही नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय टीम के कप्तान भी रहे. उनके जन्मदिन पर, उनकी बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान ने कोलकाता के फेमस स्टेडियम ईडन गार्डन्स का दौरा किया. सोहा ने इस दौरे को वीडियो अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया.

पिता की याद में सोहा ने किया ईडन गार्डन्स का दौरा

सोहा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह स्टेडियम में घूमती नजर आ रही है. उन्होंने पिता के 1974 के टेस्ट मैच की कुछ पुरानी झलकियां भी दिखाई. इस मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत हासिल की थी और यह जीत उनके पिता की कप्तानी का यादगार उदाहरण बनी. वीडियो को पोस्ट करते हुए सोहा ने लिखा- 'मैं उस मैदान पर खड़ी होना चाहती थीं, जहां मेरे पिता ने खेला और कई बार भारत का नेतृत्व किया. भले ही स्टेडियम उस समय खाली था, लेकिन मेरे पिता की याद हमेशा यहां जिंदा रहती है.'

मैच के दौरान टूट गई थी मुंह की हड्डी

सोहा ने आगे लिखा- '1974 का वह टेस्ट मैच आज भी भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे यादगार मैच माना जाता है. इस मैच में एंडी रॉबर्ट्स की एक गेंद से उनके चेहरे पर चोट लगी थी, उनके मुंह की हड्डी टूट गई, फिर भी उन्होंने मैदान छोड़ने के बजाय टीम का नेतृत्व किया और भारत को 85 रन से जीत दिलाई. इस मैच में उनके साहस और लगन की मिसाल आज भी क्रिकेट प्रेमियों के लिए प्रेरणा बनी हुई है.'

सोहा ने अपने पिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा- 'स्टेडियम में मेरे पिता की याद हमेशा जिंदा रहेगी. मेरे लिए हमेशा एक महान क्रिकेटर अब्बा रहेंगे.'

बता दें, मंसूर अली खान पटौदी ने 27 दिसंबर 1968 को मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से शादी की थी. इस शादी से उनके तीन बच्चे हुए, बेटा सैफ अली खान और बेटियां सोहा और सबा. सैफ और सोहा बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिव है, जबकि उनकी छोटी बहन सबा ज्वेलरी डिजाइनिंग में करियर बना रही है.