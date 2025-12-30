सोहा अली ने झटपट बनाया हेल्दी ग्रीन जूस, रेसिपी शेयर कर बताया इसे 'न्यू ईयर का तोहफा'

एक्ट्रेस सोहा अली खान अपने सेहत का खास ख्याल रखती हैं. इसी बीच हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो ग्रीन जूस बनाती हुई नजर आईं. सोहा ने इसे 'न्यू ईयर का तोहफा' बताया. ये जूस हाइड्रेशन, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर है, जो पाचन, हार्मोन बैलेंस और एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है.

सोहा अली ने बनाया हेल्दी ग्रीन जूस

सोहा अली खान ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए हेल्दी जूस की रेसिपी भी बताई. उन्होंने बताया कि ये रेसिपी न सिर्फ हेल्दी है बल्कि घर पर आसानी से बनाई जा सकती है. इसके लिए गाजर, खीरा, अजवाइन, चिया सीड्स, ड्रैगन फ्रूट, अदरक, धनिया, मूंग अंकुर और ग्रीन्स लें और सभी को ब्लेंड करके पी लें. सोहा ने सलाह दी कि धीरे-धीरे शुरू करें और शरीर की सुनें.

एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'मेरी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर का तोहफा. जैसा कि वादा किया था, ये रहा ग्रीन जूस जो मैं ज्यादातर सुबह पीती हूं. ये कोई हार्ड डिटॉक्स जूस नहीं है. ये आपको हेल्दी बनाएगा, इसे रोजाना पीएं. ये हाइड्रेशन, फाइबर, मिनरल्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है, जो शरीर को वो काम करने में मदद करते हैं जो उसे पहले से ही पता है. ये जूस डाइजेशन, हार्मोन बैलेंस रखने और पूरे दिन एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है. खासकर जब भारीपन या सुस्ती महसूस हो, तब ये और भी कारगर है.' एक्ट्रेस सोहा ने बताया कि इसे आमतौर पर वह नाश्ते के बाद और लंच से पहले पीती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Soha (@sakpataudi)

शेयर की रेसिपी

यहीं नहीं, सोहा अली ने फैंस को हेल्दी ग्रीन जूस की रेसिपी भी बताई, जो बेहद साधारण और पौष्टिक है. इसके लिए गाजर, खीरा, दो डंठल अजवाइन, आधा कप नारियल पानी, आधा चम्मच चिया सीड्स (रात भर भिगोए हुए), एक छोटा टुकड़ा ड्रैगन फ्रूट (क्यूब्स में कटा हुआ), ताजा कसा हुआ अदरक, मुट्ठी भर धनिया पत्ती, एक मुट्ठी मूंग दाल के अंकुर (हल्के से स्टीम किए हुए) और एक मुट्ठी बेबी ग्रीन्स लें.

उन्होंने बताया कि इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है. सभी सामग्री को ब्लेंडर में डालकर चिकना होने तक ब्लेंड करें. अगर पतला जूस पसंद हो तो थोड़ा और नारियल पानी मिला लें. सोहा ने फैंस को सलाह दी कि धीरे-धीरे शुरू करें और सामग्री में बदलाव करते रहें. ये जूस विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होने से इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी मदद करता है. बता दें, सोहा अली खान एक्टिंग के साथ ही फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया पर योग, वर्कआउट और डाइट टिप्स शेयर करती रहती हैं.