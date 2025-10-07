बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने करियर के शुरुआत में दिग्गज एक्ट्रेस अमृता सिंह से शादी की थी. शादी के बाद दोनों दो बच्चों सारा और इब्राहिम अली खान के पेरेंट्स बने. हालांकि दोनों का रिश्ता टिक नहीं पाया और साल 2004 में दोनों ने तलाक ले लिया. दोनों के तलाक का असर उनके बच्चे ही नहीं बल्कि सैफ की पूरी फैमिली पर पड़ा था. जिसका खुलासा हाल ही में एक्टर की बहन सोहा अली खान ने किया. एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि उनका एक्स भाभी के साथ कैसा रिश्ता था.

‘शादी टूटने से परिवारों में बहुत कुछ बदलता है’

दरअसल सोहा अली खान हाल ही में नयनदीप रक्षित के पॉडकास्ट में पहुंची थी. जहां उन्होंने अपनी लाइफ के साथ सैफ और अमृता के तलाक भी पर खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने कहा, “ इस चीज पर किसी का कंट्रोल नहीं होता. जब एक शादी टूटती है तो दोनों परिवारों में बहुत कुछ बदलता है. कुछ वक्त आपका अलग रिश्ता भी बन जाता है. लेकिन ये काफी मुश्किल रहता है.’

अमृता हमेशा मेरे लिए खास रही हैं - सोहा

सोहा ने आगे कहा, “मेरे लिए अमृता हमेशा ही खास रही हैं. मैं उनके साथ उनके घर में रही हूं. उस वक्त उन्होंने मेरी देखभाल की है. वो मुझे फोटोशूट्स पर लेकर गई हैं और बहुत कुछ किया है. हम दोनों खाली वक्त में एकसाथ में स्क्रैबल खेलते थे. जब वो रिश्ता टूटा तो हमें भी बदलाव और समझौते से गुजरना पड़ा. उस वक्त सारा 9 साल की थी और इब्राहिम 3 साल का था. हालांकि अब वो बड़े हो गए और इस चीज में सहज है..”

करीना से हुई है सैफ की दूसरी शादी

बता दें कि सैफ अली खान ने अमृता से तलाक के कई साल बाद एक्ट्रेस करीना कपूर से शादी की है. दोनों आज दो बेटों तैमूर और जेह अली खान के पेरेंट्स हैं और अपनी लाइफ में काफी खुश भी हैं. सारा और इब्राहिम का भी अपनी सौतेली मां करीना से काफी अच्छा बॉन्ड है. अक्सर सभी मिलकर सारे त्योहार सेलिब्रेट करते हैं.

