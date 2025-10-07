करवा चौथ का त्योहार इस साल 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. ये दिन हर सुहागिन के ले बहुत ही स्पेशल होता है. इस दिन वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए पूरा दिन व्रत रखती हैं और फिर रात में चांद देखकर व्रत खोलती हैं. अगर आप इस दिन पर अपने पति के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करने वाली हैं. तो हम आपके लिए बॉलीवुड के कुछ प्यार भरे गाने लाए हैं. जिनके साथ आपकी पोस्ट और भी ज्यादा रोमांटिक बन जाएगी.

दिल दियां गल्लां - फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ से सलमान खान और कैटरीना कैफ का ये रोमांटिक गाना करवा चौथ के लिए आप यूज कर सकती हैं. इसमें कपल के प्यार को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है.

चांद छुपा बादल - फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ के इस गाने में करवाचौथ के त्योहार को दिखाया गया है. ऐसे में इस दिन के लिए इससे परफेक्ट सॉन्ग और कोई नहीं हो सकता. आप पति के साथ प्यारी सी तस्वीर शेयर कर ये गाना ब्रैकग्राउंड में लगाएंगी. तो हर कोई तारीफ ही करेगा.

तेरा बिना - ये फिल्म ‘गुरू’ का गाना है. जिसमें ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली थी. रोमांटिक पोस्ट के लिए आप ये गाना भी यूज कर सकती हैं.

मेरे सोणिया - शाहिद कपूर की फिल्म ‘कबीर सिंह’ का हर गाना ही ब्लॉकबस्टर रहा है. लेकिन ये गाना कपल्स के लिए बहुत ही स्पेशल है. अगर आप न्यू वेड कपल हैं. तो इसके साथ अपनी पोस्ट को शेयर कर सकती हैं.

देखा हजारों दफा आपको - ये अक्षय कुमार की फिल्म ‘रुस्तम’ का गाना है. जिसमें वो अफनी हीरोइन इलियाना डीक्रूज के साथ रोमांटिक होते हुए नजर आए थे. करवा चौत पर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए ये भी अच्छा ऑप्शन है.

जीने लगा हूं - अगर आप अपने पति से प्यार का इजहार करने में शर्माती हैं. तो इस गाने के साथ करवाचौथ के दिन आप अपनी दिल की बात उन्हें आसानी से बता सकती हैं. ये गाना फिल्म ‘रमैया वस्तावैया’ का है.

