स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज, वीडियो वायरल

सिंगर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. कपल की शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी हैं. आज स्मृति मंधाना की हल्दी सेरेमनी है जिससे उनका फर्स्ट लुक सामने आ गया है. इससे पहले पलाश मुच्छल ने अपनी होने वाली दुल्हनिया को फिल्मी स्टाइल में प्रपोज किया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

स्मृति मंधाना का हल्दी सेरेमनी से उनकी दोस्तों के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इसमें क्रिकेटर अपनी हल्दी सेरेमनी पर येलो कलर का ट्रेडिशनल लुक कैरी किया. स्लीव्लेस कमीज को उन्होंने मैचिंग पैंट के साथ पेयर किया है. कानों में ईयररिंग्स, माथे पर तिलक लगाए और खुले बालों में स्मृति बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. फोटो में उन्हें अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए पोज देते देखा जा सकता है.

पलाश मुच्छल ने स्मृति को यूं किया प्रपोज

स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल 23 नवंबर 2025 को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. शादी के फंक्शन शुरू होने से पहले पलाश ने अपनी होने वाली दुल्हिनया स्मृति को फिल्मी स्टाइल में प्रपोज किया था. इसका वीडियो उन्होंने अपने इंस्टग्राम पर भी शेयर किया है. वीडियो में स्मृति रेड कलर की हाई स्लिट ड्रेस पहने बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. वहीं पलाश ग्रे ब्लेजर और ब्लैक पैंट पहने हैंडसम नजर आ रहे हैं.

एक-दूसरे को रिंग पहनाकर लगाया गले

वीडियो में देखा जा सकता है कि पलाश मुच्छल स्मृति की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें डीवाई पाटिल स्टेडियम लेकर जाते हैं. यहां वो उन्हें लाल गुलाब का गुलदस्ता देते हैं, फिर घुटने पर बैठकर स्मृति को रिंग पहनाकर प्रपोज करते हैं. फिर स्मृति भी उन्हें रिंग पहनाती हैं और इसके बाद दोनों एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं. फिर स्टेडियम में पलाश मुच्छल की बहन पलक मुच्छल अपने भाई को गले लगाती हैं और पलाश के दोस्त उनके साथ जमकर डांस करते हैं.