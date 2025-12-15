आदित्य धर की स्पाई एक्शन फिल्म 'धुरंधर' पिछले 10 दिनों से थिएटर्स में जमकर नोट छाप रही है. इसने अपनी कमाई से इस साल की कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. ऑडियंस हो या क्रिटिक्स, चाहे बॉलीवुड सेलेब्स ही क्यों न हो, फिल्म के देखने के बाद कोई भी 'धुरंधर' की तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाया है. अब स्मृति ईरानी और सामंथा रूथ प्रभु ने भी आदित्य धर की इस मास्टरपीस की बड़ाई में पुल बांध दिया है.

'उम्मीदों को पार कर लिया, दे दो ऑस्कर... '

स्मृति ईरानी ने बीते हफ्ते आदित्य धर की 'धुरंधर' को एंजॉय किया. इस फिल्म ने उन्हें इतना इंप्रेस किया कि वो लगातार इसकी तारीफ कर रही हैं. पहले भी उन्होंने आदित्य धर समेत पूरे स्टार कास्ट की खूब वाहवाही की थी. लेकिन अब अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में स्पेशली अक्षय खन्ना की तारीफों के पुल बांध दिए हैं.

'दे दो ऑस्कर...'

'धुरंधर' में रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना ने पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली है. पॉलिटिशियन कम एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने तीसमार खान से अक्षय का एक छोटा सा क्लिप शेयर किया जहां अक्षय कुमार एक्टर की तारीफ करते हुए उन्हें सुपरस्टार कहते हैं और उन्हें ऑस्कर का सपना दिखाते हैं. इसी का रेफरेंस लेते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन लिखा है- 'जब अक्षय खन्ना ने सभी उम्मीदों को पार कर लिया है और आप भी चिल्लाना चाहते हो... दे दो ऑस्कर.'





इसके पहले भी स्मृति ईरानी ने की थी तारीफ

स्मृति ईरानी ने इसके अलावा, 'धुरंधर' की पूरी टीम की भी तारीफ की थी. उन्होंने फिल्म के मुख्य कलाकारों का एक कोलाज शेयर किया और लिखा था- 'ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन की झलक है, जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सब कुछ खोया' .उन्होंने कहा, 'अगर कोई व्यक्ति सैनिकों के परिवारों की मुश्किलें देख चुका है, या संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले जैसी घटनाओं से प्रभावित हुआ है, तो फिल्म के भावनात्मक दृश्यों को देखकर गुस्सा नहीं करना चाहिए.'

'हमेशा एक फैन रहूंगी... '

आदित्य धर की इस एक्शन पैक्ड फिल्म 'धुरंधर' को देखने के बाद नई–नई दुल्हन बनी सामंथा प्रभु ने भी अपने रिव्यूज शेयर किए हैं. रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस ने एक्ट्रेस का दिल जीत लिया है और उन्होंने अभिनेता की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. एक्ट्रेस ने फिल्म का पोस्टर इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन में शेयर करते हुए लिखा कि, 'रणवीर सिंह एक शेपशिफ्टर, जॉय, फॉरेवर आपकी फैन, हर एक डिपार्टमेंट सिंक. आपको देखना बिल्कुल स्टनिंग था. आदित्य धर, बहुत बधाई. अक्षय खन्ना, ब्रिलियंट. अर्जुन रामपाल, गूजबंप.' इसी तरह सामंथा प्रभु ने एक–एक कर 'धुरंधर' के हर एक्टर की तारीफ की. आर माधवन और बताया कि संजय दत्त की परफॉर्मेंस ने भी उन्हें बहुत इंप्रेस किया.





'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आदित्य धर की 'धुरंधर' 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई. ये एक स्पाई एक्शन फिल्म है जो सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है. फिल्म की कहानी के साथ इसके गाने भी दर्शकों के दिल में अपनी छाप छोड़ रहे हैं. आपको बता दें, रणवीर सिंह के साथ सारा अर्जुन ने फिल्म में स्क्रीन शेयर किया और इसी के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला कदम भी रखा. पिछले 10 दिनों से 'धुरंधर' जमकर नोट छाप रहा है. सैक्निल्क के मुताबिक जहां 'धुरंधर' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस में 350.75 करोड़ कमाए वहीं वर्ल्डवाइड इसने 544 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.