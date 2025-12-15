हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दे दो ऑस्कर...', 'धुरंधर' देख अक्षय खन्ना की फैन हुईं स्मृति ईरानी, सामंथा प्रभु ने भी पढ़ दिए तारीफ में कसीदे

'दे दो ऑस्कर...', 'धुरंधर' देख अक्षय खन्ना की फैन हुईं स्मृति ईरानी, सामंथा प्रभु ने भी पढ़ दिए तारीफ में कसीदे

Dhurandhar Review: 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है. फिल्म को देख स्मृति ईरानी ने अक्षय खन्ना को ऑस्कर देने तक की बात कह दी है. वहीं सामंथा प्रभु ने भी स्टार कास्ट की खूब तारीफें की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Dec 2025 10:07 PM (IST)
Preferred Sources

आदित्य धर की स्पाई एक्शन फिल्म 'धुरंधर' पिछले 10 दिनों से थिएटर्स में जमकर नोट छाप रही है. इसने अपनी कमाई से इस साल की कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. ऑडियंस हो या क्रिटिक्स, चाहे बॉलीवुड सेलेब्स ही क्यों न हो, फिल्म के देखने के बाद कोई भी 'धुरंधर' की तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाया है. अब स्मृति ईरानी और सामंथा रूथ प्रभु ने भी आदित्य धर की इस मास्टरपीस की बड़ाई में पुल बांध दिया है. 

'उम्मीदों को पार कर लिया, दे दो ऑस्कर... '
स्मृति ईरानी ने बीते हफ्ते आदित्य धर की 'धुरंधर' को एंजॉय किया. इस फिल्म ने उन्हें इतना इंप्रेस किया कि वो लगातार इसकी तारीफ कर रही हैं. पहले भी उन्होंने आदित्य धर समेत पूरे स्टार कास्ट की खूब वाहवाही की थी. लेकिन अब अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में स्पेशली अक्षय खन्ना की तारीफों के पुल बांध दिए हैं. 

'दे दो ऑस्कर...'
'धुरंधर' में रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना ने पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली है. पॉलिटिशियन कम एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने तीसमार खान से अक्षय का एक छोटा सा क्लिप शेयर किया जहां अक्षय कुमार एक्टर की तारीफ करते हुए उन्हें सुपरस्टार कहते हैं और उन्हें ऑस्कर का सपना दिखाते हैं. इसी का रेफरेंस लेते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन लिखा है- 'जब अक्षय खन्ना ने सभी उम्मीदों को पार कर लिया है और आप भी चिल्लाना चाहते हो... दे दो ऑस्कर.' 

दे दो ऑस्कर...', 'धुरंधर' देख अक्षय खन्ना की फैन हुईं स्मृति ईरानी, सामंथा प्रभु ने भी पढ़ दिए तारीफ में कसीदे

इसके पहले भी स्मृति ईरानी ने की थी तारीफ 
स्मृति ईरानी ने इसके अलावा, 'धुरंधर' की पूरी टीम की भी तारीफ की थी. उन्होंने फिल्म के मुख्य कलाकारों का एक कोलाज शेयर किया और लिखा था- 'ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन की झलक है, जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सब कुछ खोया' .उन्होंने कहा, 'अगर कोई व्यक्ति सैनिकों के परिवारों की मुश्किलें देख चुका है, या संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले जैसी घटनाओं से प्रभावित हुआ है, तो फिल्म के भावनात्मक दृश्यों को देखकर गुस्सा नहीं करना चाहिए.'

'हमेशा एक फैन रहूंगी... '
आदित्य धर की इस एक्शन पैक्ड फिल्म 'धुरंधर' को देखने के बाद नई–नई दुल्हन बनी सामंथा प्रभु ने भी अपने रिव्यूज शेयर किए हैं. रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस ने एक्ट्रेस का दिल जीत लिया है और उन्होंने अभिनेता की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. एक्ट्रेस ने फिल्म का पोस्टर इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन में शेयर करते हुए लिखा कि, 'रणवीर सिंह एक शेपशिफ्टर, जॉय, फॉरेवर आपकी फैन, हर एक डिपार्टमेंट सिंक. आपको देखना बिल्कुल स्टनिंग था. आदित्य धर, बहुत बधाई. अक्षय खन्ना, ब्रिलियंट. अर्जुन रामपाल, गूजबंप.' इसी तरह सामंथा प्रभु ने एक–एक कर 'धुरंधर' के हर एक्टर की तारीफ की. आर माधवन और बताया कि संजय दत्त की परफॉर्मेंस ने भी उन्हें बहुत इंप्रेस किया.

दे दो ऑस्कर...', 'धुरंधर' देख अक्षय खन्ना की फैन हुईं स्मृति ईरानी, सामंथा प्रभु ने भी पढ़ दिए तारीफ में कसीदे

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 
आदित्य धर की 'धुरंधर' 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई. ये एक स्पाई एक्शन फिल्म है जो सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है. फिल्म की कहानी के साथ इसके गाने भी दर्शकों के दिल में अपनी छाप छोड़ रहे हैं. आपको बता दें, रणवीर सिंह के साथ सारा अर्जुन ने फिल्म में स्क्रीन शेयर किया और इसी के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला कदम भी रखा. पिछले 10 दिनों से 'धुरंधर' जमकर नोट छाप रहा है. सैक्निल्क के मुताबिक जहां 'धुरंधर' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस में 350.75 करोड़ कमाए वहीं वर्ल्डवाइड इसने 544 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

और पढ़ें
Published at : 15 Dec 2025 10:03 PM (IST)
Tags :
Akshaye Khanna Ranveer SIngh Dhurandhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Rahul Gandhi-Prashant Kishor Meeting: क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग, प्रियंका भी थीं मौजूद
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग, प्रियंका भी थीं मौजूद
मध्य प्रदेश
क्या आपकी महत्वाकांक्षा राज्य का सीएम बनने की है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया ऐसा जवाब
क्या आपकी महत्वाकांक्षा राज्य का सीएम बनने की है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया ऐसा जवाब
इंडिया
Shashi Tharoor on MNREGA: 'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
Web Series
Year Ender 2025: इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का रिएलिटी शो भी शामिल
इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का शो भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Vodafone Idea में तूफानी तेजी! AGR Moratorium की खबर से शेयर 52-Week High पर| Paisa Live
क्या Delhi छोड़कर ही सांसें सुरक्षित हैं? Pollution से परेशान राजधानी | Bharat Ki Baat With Pratima
Sandeep Chaudhary: नाम में विकास और रोजगार...कैसे होगा बेड़ा पार? |Seedha Sawal | MGNREGA | BJP
Gold Investors Alert! अब पुराने Gold से भी कमाएं Passive Income | Gold Leasing Explained
Gold Investors Alert! अब पुराने Gold से भी कमाएं Passive Income | Gold Leasing Explained
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rahul Gandhi-Prashant Kishor Meeting: क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग, प्रियंका भी थीं मौजूद
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग, प्रियंका भी थीं मौजूद
मध्य प्रदेश
क्या आपकी महत्वाकांक्षा राज्य का सीएम बनने की है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया ऐसा जवाब
क्या आपकी महत्वाकांक्षा राज्य का सीएम बनने की है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया ऐसा जवाब
इंडिया
Shashi Tharoor on MNREGA: 'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
Web Series
Year Ender 2025: इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का रिएलिटी शो भी शामिल
इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का शो भी शामिल
आईपीएल
चेन्नई-कोलकाता को हर हाल में चाहिए ये खिलाड़ी! 30 करोड़ भी पड़ जाएंगे कम; ऑक्शन में मच सकता है बवाल
चेन्नई-कोलकाता को हर हाल में चाहिए ये खिलाड़ी! 30 करोड़ भी पड़ जाएंगे कम; ऑक्शन में मच सकता है बवाल
इंडिया
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने संभाला कार्यभार, दिल्ली हेडक्वार्टर में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने संभाला कार्यभार, दिल्ली HQ में शाह-नड्डा मौजूद
जनरल नॉलेज
कितनी मजबूत है जॉर्डन की करेंसी, जहां के लिए रवाना हुए PM Modi; भारत के 1000 रुपये यहां कितने?
कितनी मजबूत है जॉर्डन की करेंसी, जहां के लिए रवाना हुए PM Modi; भारत के 1000 रुपये यहां कितने?
यूटिलिटी
मनरेगा का नाम होगा 'जी राम जी', जानें इस योजना में क्या-क्या बदलेगा?
मनरेगा का नाम होगा 'जी राम जी', जानें इस योजना में क्या-क्या बदलेगा?
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget